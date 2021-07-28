美國CDC籲疫情熱區施打完疫苗在室內仍戴口罩，退伍軍人事務部強制接種成聯邦機構首例

在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗接種速度趨緩、Delta變異株成主流的雙重影響下，美國確診數近期有明顯攀升趨勢。美國疾病管制暨預防中心（CDC）27日更新口罩指引，建議已接種疫苗者在疫情熱區的室內空間佩戴口罩；幼兒園到高中的校園內也應人人戴口罩，不論身份別或是否接種疫苗。

拜登（Joe Biden）政府先前並不支持強制接種疫苗的措施，但退伍軍人事務部26日率先宣布，所屬10萬多名照護人員將強制施打COVID-19疫苗，成為美國第一個強制接種疫苗的聯邦機構。加州政府與紐約市府也宣布，所屬員工須依新規定接種疫苗。

更新口罩指引，美國CDC主任：這是個「艱難決定」

（中央社）Delta變異株肆虐，美國衛生當局27日政策大轉彎，呼籲打完疫苗在疫情熱區室內仍應戴口罩。官員表示，調查發現打完疫苗後染疫個案的體內病毒量，與未打疫苗者相當，仍可能散播病毒。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）5月中鬆綁口罩指引，建議已完成COVID-19疫苗接種民眾室內室外免戴口罩。相隔不到3個月，27日就因不敵Delta變異病毒株的高傳染性，被迫部分恢復。

CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）27日表示，為抑制Delta變異株傳播與保護他人，若在傳染率顯著或高的地區，打完疫苗仍建議在公共室內空間配戴口罩；K-12（幼兒園到高中）校園內也應人人戴口罩，包括教職員、學生與訪客，不論打完疫苗與否。

根據CDC定義，「顯著」（substantial）傳染率是指過去7天期間，該區域每10萬人有50至99人確診，「高」（high）傳染率則是每10萬人有100人以上確診。目前美國有68％區域符合上述其中一種定義。

瓦倫斯基指出，目前Delta變異株是美國境內主流，約占80％；專家調查發現，極少數打完疫苗仍染疫的個案，體內病毒量與未接種疫苗者相當，代表仍可能將病毒傳給他人。

瓦倫斯基說，目前12歲以下孩童仍無法打疫苗，免疫功能低下者接種疫苗也無法獲得完整保護；公衛專家也憂心，若大量病毒持續在未打疫苗民眾間傳播，不久後就可能出現能夠逃脫疫苗抗體的新型變異株，尤其在防重症方面。

她表示，更新口罩指引是反映最新科學證據，強調這是個「艱難決定」。

至於打完疫苗仍染疫機率有多高，瓦倫斯基表示，專家正追蹤全國超過20群人狀況，這數萬人當中有醫療人員、必要工作者及長照機構人員。專家每週為他們採檢，分析突破性感染情況，之後會向外界報告結果。

但她強調，接種疫苗仍是防重症或死亡最有效方式，即便是面對Delta變異株，疫苗也能降低病毒在社區間傳播。

在疫苗接種速度趨緩、Delta變異株成主流的雙重影響下，美國確診數近期有明顯攀升趨勢。根據CDC最新數據，美國過去7天每天平均新增4萬2226例確診，較前7天平均增加23％，明顯高於6月中一度來到的8059例低點。

美國每日新增確診數（7天平均）

考量Delta變異株威脅，白宮26日也宣布維持現有旅行禁令。過去14天曾到過中國、印度、伊朗、巴西、英國、歐洲申根區、愛爾蘭及南非的非美國公民，皆禁止入境。

美國目前疫苗接種率近57％，其中成人部分達69％，尚未實現總統拜登設立的70％目標。

退伍軍人事務部所屬照護人員將強制接種，新令適用11.5萬人

美國退伍軍人事務部長麥唐諾（Denis McDonough）26日表示，所屬10萬多名照護人員將強制施打COVID-19疫苗，退伍軍人部成為美國第一個強制接種疫苗的聯邦機構。

此外，加州政府與紐約市府也宣布，所屬員工須依新規定接種疫苗。

拜登政府先前並不願意支持此類強制性措施，但眼前感染Delta變異株的確診病例激增，而且此變種病毒主要是橫掃數以千萬計未施打疫苗的美國民眾。

退伍軍人事務部長在新聞稿中表示：「每位踏進退伍軍人部的退役軍人或職員有權知道，在我們職權範圍內，我們已盡一切可能來保護他們免於感染COVID-19。」

「透過這項命令，我們可以再次許下和遵守基本的承諾。」聲明又說，最近有4名職員過世，他們全都未施打疫苗。

諸如醫生、牙醫、足科醫師、驗光師、有照護理師及相關人員，目前有8週時間去接受完整接種。

根據《軍事時報》（Military Times）報導，本月稍早退伍軍人部官員表示，所屬30萬員工中，有7成多已經完整接種疫苗。這道新令將適用於11萬5000人。

另一方面，紐約市也宣布，市府工作人員必須施打疫苗，否則就必須每週接受篩檢；加州州府也對所屬員工採取類似措施，並且擴大實施對象，納入民營機構照護人員。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）26日表示，新令將適用於30多萬名市府員工，包括警察、消防人員和教師，於9月13日生效。

根據加州州長紐松（Gavin Newsom）辦公室發布的新聞稿，加州新令之下，有近24萬州府員工和民營機構照護人員適用，他們應於8月21日之前完全遵守相關規定。

同時，舊金山市長布里德（London Breed）表示，任何受雇於市府或郡府的人，在開始工作前都必須施打疫苗。這項命令比上週宣布的適用市府員工範圍更擴大。

《中央社》報導，白宮最高防疫顧問佛奇（Anthony S． Fauci）25日受訪時提出警告，由於太多美國民眾仍堅持不打疫苗，美國的疫情正往「錯誤方向發展」。

佛奇說：「這真的是未接種者的大流行；就像美國一分為二，既有非常脆弱的未接種區塊，也有接種完整、相對保護較好的一塊。」

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺