美軍撤出前夕加強空襲，塔利班佔據半個阿富汗，放話「總統不下台就不和談」

美國前腳剛走,塔利班已進門

今(2021)年4月,美國總統拜登(Joe Biden)宣布美軍將在9月11日前撤出阿富汗,結束這場美國最曠日持久的戰爭,當日正好是911恐攻事件20週年紀念日。近日拜登更宣布美軍將於8月31日前,將剩餘3000名美軍全員撤出。

拜登表示:「我們去阿富汗不是為了建設這個國家,應該由阿富汗人來決定自己國家的未來。」

美國參謀長聯席會議主席(Chairman of the Joint Chiefs U.S. Army)麥利(Mark Milley)說:「這次行動涉及的運輸量非比尋常,美國在不到三個月的時間裡空運了980多次,讓首都喀布爾以外的所有軍事基地物資,都全部移交給阿富汗國防部和阿富汗軍。」

目前美國已經完成了此艱鉅撤軍任務的95%以上,7月14日白宮表示將啟動盟國避難行動(Operation Allies Refuge),以重新安置數以萬計曾協助美軍的阿富汗口譯員,此行動之起因,為近日塔利班開始對前述口譯員展開報復。

據CNN報導,一名曾幫美軍翻譯的阿富汗人,開車經過塔利班崗哨時遭攻擊,最終被拖下車斬首。另外美國也計畫在科威特和卡達的兩個美軍基地興建臨時房屋和設施,安置高達3.5萬名的口譯員及其家屬,將提供他們至少18個月的住宿,以讓他們申請前往美國的簽證。

塔利班的暴力行動違背了其6月發表的聲明,他們聲稱不會傷害那些曾協助外國軍隊的阿富汗人。對此塔利班發言人沙欣(Suhail Shaheen)告訴BBC,外交官、非政府組織和其他外國平民不會成為塔利班的目標,也不需要為他們提持續供保護:「我們反對外國軍隊,而不是外交官、非政府組織及大使館的運作,這些是我們人民需要的,我們不會對他們構成任何威脅。」

塔利班稱,美軍撤出在阿富汗最大的軍事基地巴哥拉姆的行動為歷史性的時刻,並表示發動軍隊攻佔阿富汗首都喀布爾不是塔利班的政策,並指出任何外國軍隊,包括軍事基地的補給供應商,都不應該繼續留在阿富汗:「如果他們放棄杜哈撤軍協議,那我們的領導階層將決定我們如何進行下一步,我們會做出反制作為。」

塔利班聲稱,至7月9日,他們已經控制了阿富汗至少85%的領土,還佔領了阿富汗接壤伊朗、烏茲別克和塔吉克的邊境,切斷了關鍵的運輸補給路線。美國為協助阿富汗部隊阻止塔利班,在過去30天內已對塔利班發動了六次空襲。

美軍中央司令部司令麥肯錫(Kenneth McKenzie)指出,目前塔利班擁有戰略動能,藉此已控制阿富汗400多個地區中的一半:「過去幾天,美國加強了對塔利班的空襲,我們會繼續增強力道,塔利班正試圖營造一種他們的勝利是不可避免的感覺,但他們錯了。」

麥肯齊承認阿富汗政府的未來相當艱難,但他表示美軍仍將繼續為阿富汗空軍提供後勤支持,「即使在8月31日之後,我們也將繼續支持阿富汗軍隊,我認為這不會是一條容易的道路,但我不接受阿富汗必將內戰的說法。」

一名不願透露姓名的美國國防官員告訴《美國之音》,這些空襲大部分都是由美國無人機進行,以防止塔利班從ANDSF(阿富汗軍隊及安全部隊)手中奪取軍事裝備。」

麥利也表示,塔利班部隊正在對阿富汗34個省主要都市中的17個進行施壓:「他們正試圖包圍、孤立主要都市,像首都喀布爾,簡單說……除了都市以外,許多的領土都已被佔領。」

一些美國議員對阿富汗政府將面臨的威脅感到憂慮,更有報導指稱,美國情報機構預測阿富汗政府將在六個月內垮台。

前美國副國務卿、現任中央情報局局長伯恩斯(William Burns)認為:「雖然現在的趨勢令人不安,但阿富汗政府並非無能為力,他們仍保留顯著的軍事能力,在我、中央情報局和整個情報界的同事看來,最大的問題是,現任阿富汗政府是否能有政治意志力來領導、團結全國對抗塔利班。」

Photo Credit: AP / 達志影像

美國的承諾不變?

面對塔利班勢如破竹的攻勢,阿富汗政府軍日前在拉格曼、納加哈、加茲尼、赫拉特、坎達哈等多個省份近行圍剿,擊斃約260名塔利班武裝分子,成功拆除21個炸彈。

7月24日,阿富汗政府宣布在全國34個省中的31個實施無限期宵禁,以阻止塔利班擴大攻勢、進軍城市,阿富汗內政部在一份聲明中說:「為遏制暴力及限制塔利班的活動,除了首都喀布爾、納加哈省及潘杰希爾省外,其餘全國31個省都將實行宵禁。」宵禁時間從每天22時至次日4時,在此期間民眾不得外出。

內政部發言人齊亞(Ahmad Zia Zia)敦促居民,在宵禁開始後不要在城市和鄉間旅行,執法機構會確實施行。「恐怖組織經常在深夜進行恐怖主義和其他顛覆活動,實施宵禁可以遏制暴力行為。」

自5月拜登宣布美國將從阿富汗撤軍以來,塔利班已控制了阿富汗大約一半的領土,該國419個區中,有200多個在塔利班控制之下,而阿富汗政府將其戰場的失敗,歸咎於美國缺乏對地面部隊的空中支援。

阿富汗總統甘尼(Ashraf Ghani)表示,因為塔利班似乎不願締造和平,使這個飽受戰爭蹂躪國家的安全仍難以達成,他並呼籲阿富汗人團結一致、全面支持民主制度,讓塔利班知道這個國家人民的決心,迫使其遵守其和平承諾。

「現在塔利班沒有遵守承諾、沒有出席有意義的會談,而是透過武器發言」,同時他也對去(2020)年2月美國和塔利班達成協議,釋放5000名叛亂分子表示遺憾。

美、德國等國紛紛呼籲塔利班停止攻勢,但塔利班則堅稱必須重新和喀布爾政府進行談判、並要求總統甘尼下台,他們才會考慮談和。塔利班發言人沙欣表示,「我想明確表示,我們不相信權力壟斷,因為過去試圖在阿富汗壟斷權力的政府都不是成功的政府,所以我們不想重複同樣的模式,除非透過談判組成新的政府,我們不會談和。」

7月23日白宮發表聲明稱,拜登和甘尼在通話中達成共識,阿富汗應和塔利班談判以解決雙方矛盾,拜登也向甘尼保證,華盛頓將提供外交和人道主義支援,他的政府將繼續在外交上參與支持公正、持久的政治解決方案(settlement)。

美國國務院副發言人波特(Jalina Porter)說,「我們呼籲塔利班進行認真的談判,以確定阿富汗未來的政治路線圖,以達成公正和持久的解決。」

美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)也表示,阿富汗軍隊正在重整(consolidating)以保護核心區的人民、邊界和基礎設施,他指出「能否阻止塔利班,最重要的是確保能夠減緩他們的勢頭。」

稍早拜登已從緊急基金中授權撥款最多1億美元,以應對阿富汗局勢引起的意外緊急難民需求,包括特殊移民簽證申請,並批准從美國政府機構的庫存中,釋放2億美元的物資以滿足當地的人道需求。

