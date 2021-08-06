全年齡都可能發生的「腸阻塞」該如何預防？症狀跟便秘有什麼差別？

人體的腸道正常情況下就像一條暢通無阻的水管，但若是今天這條水管打結、或是折到等狀況，就會使得管內的壓力變大，產生一連串的反應，腸阻塞就是這樣的概念，發生的時候會造成腹痛、腹脹、無法排氣或排便的狀況。

很多人會以為腸阻塞只會發生在小孩子，然而事實上，腸阻塞是全年齡都有可能發生的疾病，但造成的原因不同，因此要特別留意！

腸阻塞的原因

腸阻塞最常見的兩大原因，一個是腸沾黏（Intestinal adhesions），另一個則是大腸癌。其中，腸沾黏通常好發於過往腹部或股盆腔有動過手術的病人，像是經過剖腹產的女性，就容易發生；而大腸癌的腸阻塞形式就比較接近慢性阻塞，病人通常會先發現大便的形狀開始變細，比較少是直接堵塞。除了上述兩種情況外，可以把腸阻塞的冤因分成三個種類：

第一類是機械性因素，是由於異物、外部壓迫等原因造成腸道阻塞，也是大部分腸阻塞原因的類型。

第二類是神經性因素，像是帕金森氏症的患者，因為神經傳導物質分泌的異常，造成腸道的蠕動降低，容易便秘，嚴重甚至會阻塞。

第三類是血管性因素，若腸胃道的血管發生栓塞等狀況，使得腸胃道壞死，就會產生腸阻塞的症狀。

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腸阻塞的四大症狀

腸阻塞典型的四大症狀就是腹痛、腹脹、嘔吐、停止排便排氣，另外，由於大腸是身體吸收水分的主要腸道，因此若是發生腸阻塞，就有可能使得水分吸收能力下降，造成病患有脫水、口乾等狀況，若是發生腸道壞死，則有可能造成細菌感染，嚴重者甚至死亡。

腸阻塞就是便秘？

由於腸阻塞的症狀初期不是非常特別，頂多就是腹脹、腹痛，讓很多人會誤以為是「便秘」或「消化不良」，然而腸阻塞跟便祕最大的差別在於他會持續的疼痛，不會因為有排便而減輕，甚至有可能連排氣都沒有發生，這種時候就要懷疑可能是腸阻塞了，另外有一點很重要，腸阻塞算是急症，需要積極的介入治療，不然若是壓力持續累積，造成腸道壞死、細菌感染，就會有致命的危險。

照顧腸阻塞病人時，有哪些要注意的？

目前治療腸阻塞的方式主要有兩種，一種是保守治療，另一種則是手術治療。若是病人採用保守治療的時候，就需要禁食、禁水，並且有的會放置鼻胃管做減壓或抽吸，這時就要觀察病人的精神狀況與身體變化，若是發生發燒、畏寒等狀況就要懷疑病情是否有變化，要盡快回報醫護人員。另外，因為要禁水，若是病人感到口渴，可以用大棉棒沾水，塗抹在病人嘴巴周圍，減輕乾燥的不適。

如何預防腸阻塞？

規律運動、足夠的水分補充，攝取是當的纖維素幫助腸胃道蠕動，都是可以幫助預防腸阻塞，但是有一點特別要注意，補充纖維質雖然有助排便，但是一些過於高纖不易消化的食物，例如竹筍、柿子等食物，易形成糞石而造成排便困難，增加腸阻塞發生率，特別是臥床老人家建議少吃。還有，有些臥床長輩因為行動不易，無法正常的運動，這時候藉由外部的腹部按摩，也對增加腸道蠕動可以有所幫助喔。

參考資料

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航