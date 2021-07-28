2021/07/28,
健康

本土新增18例，指揮中心：莫德納第二劑已可登記意願，但尚未開放疫苗混打

本土新增18例，指揮中心：莫德納第二劑已可登記意願，但尚未開放疫苗混打
Photo Credit: 指揮中心

我們想讓你知道的是

疫苗預約平台除了開放勾選高端疫苗，也開放預約第二劑莫德納疫苗，一般民眾須與第一劑間隔10至12週，才符合預約接種資格；如果是第一類至第三類或孕婦，則僅需間隔28天即可。

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布新增18例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土確診、2例境外移入。

指揮官陳時中表示，近期單日新增確診個案都在20例上下，大部分個案也都是在居家隔離期間發現，病例較少、疫調也相對在能掌握的範圍內。陳時中強調，迅速匡列與疫調是最有效的方法，目前國內疫情趨勢正往可控的方向前進。

本土新增18例、無死亡病例

指揮中心表示，今日新增之18例本土病例，為14例男性、4例女性，其中有12例是於居家隔離中檢驗為陽性。年齡介於未滿10歲至90多歲，發病日介於7月12日至7月27日。個案分布以新北市8例為最多，其次為台北市6例；其中16例為已知感染源、2例關聯不明，將持續調查並釐清感染源。

指揮中心指出，今天並無新增死亡個案，而近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月26日累計公布的1萬4383名確診個案，已有1萬2686人解除隔離、佔88.2％。

0728_COVID-19每日死亡個案數目

開放意願登記第二劑莫德納，須間隔10至12週

指揮中心說明，本次開放的疫苗施打意願登記，除了新增高端疫苗的選項之外，也增加開放莫德納疫苗的第二劑意願登記。一般民眾如欲預約第二劑莫德納疫苗，須與第一劑間隔10至12週，才符合預約接種資格；如果是第一類至第三類或孕婦，則僅需間隔28天即可。

由於目前尚未開放民眾混打疫苗，第一劑接種AZ疫苗且間隔10至12週者，則可至平台進行第二劑AZ疫苗之意願登記。

陳時中表示，昨（27）日開放20歲以上民眾勾選高端疫苗後，1922湧入許多民眾致電，詢問如何在平台上修改疫苗選項與日期。指揮中心統一公布，如果想更改資訊，非本輪可預約者隨時都可以上平台修改；收到預約簡訊且尚未預約者，於明（29）日中午12點開放修改，已完成預約者則於8月7日下午5點開放修改。

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指揮中心也公布，昨日接種人數有26萬3309人次，疫苗覆蓋率已達29.93%，計次人口比達到31.16（劑／每百人）。 陳時中表示，目前期待10月計次人口比能達到60（劑／每百人），但還須視疫苗進貨速度而定。

0728_COVID-19_疫苗累計接種數目與覆蓋率

力拼開學14天前讓教師完成疫苗接種

陳時中指出，目前希望老師在開學前打完疫苗，而且幼童尚無疫苗可打，因此會從幼稚園教師開始接種。他也表示，8月4日將會有58萬劑AZ疫苗配發各地，提供高中職老師施打。

由於部分縣市因為疫苗短缺，近日讓教師、補教業暫緩接種疫苗，陳時中強調未來將配發的疫苗數量是足夠的，毋須擔心沒有疫苗，但仍希望在一定的條件下再開學，最終開學日期是否調動，還是要由主管單位判斷。

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責任編輯：許靜之
核稿編輯：羅元祺


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