小笠原欣幸《臺灣總統選舉》：「空戰」是否會影響「陸戰」，是評估觀察的一大重點

文：小笠原欣幸

【觀察總統選舉】

台灣的總統大選不僅會改變台灣的政局，還會對兩岸關係及美日中關係造成深遠影響，牽動整個東亞的國際政治局勢。每次總統大選，都會有外國媒體及研究人員來到台灣，觀察選舉的過程。外國人關注的焦點，大多集中在統一、獨立的意識形態問題及美中兩國的力量拉鋸戰上。而台灣人關注的焦點，則會集中在候選人的言行舉止上。以下將針對選戰的概略過程及選情的掌握方式稍做說明。

選戰的概略過程

大約從投票日算起的一年前，選戰就正式開打了。投票日原本是在三月，但從二○一二年起，為了與立委選舉在同一天進行，因此提前到了一月。以下便設定為一月投票，彙整出選戰的時程規劃及過程。

首先，總統候選人的資格，必須符合年滿四十歲、在「中華民國自由地區」（台灣地區）連續居住滿六個月以上、設籍十五年以上這三個條件。持外國國籍、回復中華民國國籍、因歸化取得中華民國國籍、大陸地區人民或香港、澳門居民經許可進入台灣地區者，不得成為候選人。選舉事務由行政院底下的中央選舉委員會主管並指揮。

其次，要成為候選人有兩個方法，第一個方法是由最近一次選舉的得票率超過五％以上的政黨提名（政黨推薦候選人），第二個方法則是由一・五％以上的公民連署提名（無黨籍候選人）。過去七屆總統選舉，當選者都是政黨提名的候選人，目前還沒有靠公民連署參選的無黨籍候選人當選的例子。

選舉活動會在春節結束後（通常是二月）正式開始。民進黨、國民黨內部想要參選總統的人，會為了讓自獲得政黨提名候選人而開始進行各種活動。如果在黨內競爭的階段，有某個人具備超強實力而讓其他角逐者打退堂鼓，政黨提名就會直接決定而不用舉行黨內初選。過去像這樣的例子很多，一九九六年的李登輝、二○○○年的陳水扁及連戰、二○○四年的陳水扁及連戰、二○○八年的馬英九、二○一二年的馬英九、二○一六年的蔡英文都是依循這個模式。

如果黨內有兩個人以上想要出馬參選總統，就會在四月到六月之間舉行黨內初選，決定政黨提名候選人。黨內初選的方式經常改變，民進黨在一九九六年採取的是幹部、黨員投票及一般民眾投票的兩階段初選，到了二○○八年變成黨員投票及民意調查，到了二○一二年又變成只仰賴民意調查。民進黨靠黨內初選所選出的總統候選人有一九九六年的彭明敏、二○○八年的謝長廷、二○一二年的蔡英文，最後都在總統大選中落敗，只有二○二○年的蔡英文在經過初選後仍順利當選。

國民黨的黨內初選一開始是由臨時代表大會進行表決，後來改成黨員投票，後來又改成黨員投票搭配民意調查。但由於每次都只有一人參選，所以在二○一六年之前並不曾真正舉行黨內初選。二○一六年的黨內初選不僅是國民黨的第一次黨內初選，而且情況相當特殊。當時只有洪秀柱一人參選，黨內進行了民意調查，只是為了確認要不要讓洪秀柱成為國民黨提名候選人。後來洪秀柱雖然獲得提名，但中途又被撤換，導致國民黨大敗。

二○二○年國民黨的黨內初選，改成只以民意調查的支持度來決定。民進黨跟國民黨最後都採用民意調查作為初選方式，這是為了確實推舉出能夠贏得選戰的候選人。黨員投票或是以黨員為對象的民意調查往往只會選出深綠或深藍立場的候選人，民進黨跟國民黨都很清楚這種候選人很難拿到中間選民的選票。

從首屆到六屆，經由黨內初選所選出的候選人沒有成功當選總統的例子，到了第七屆蔡英文才打破這限制。這可能意味著一旦進行了黨內初選，就會對正式的總統選舉不利。但以因果關係來說，應該不是「因為進行了黨內初選，所以輸了」，而是因為勝算高的陣營必定有一個實力堅強的候選人，所以「根本不必進行黨內初選」。

決定提名候選人的黨內程序，兩黨都一樣。黨內初選的結果出爐之後，黨內就會召開中央常務委員會進行議決。接著在六至七月召開臨時代表大會，對政黨提名候選人進行最終確認。到這裡，都算是選戰的前哨戰。但在這個階段，氣氛就已經開始有些劍拔弩張。從七、八月起，算是選戰的中期。台灣對這個時期的選舉拜票活動，實質上幾乎是放任的狀態。候選人每天都會繞行大小鄉鎮、在各種活動上露臉，週末還會舉辦中等規模的造勢集會。此外，還會透過媒體及網路來打知名度及製造話題。台灣並沒有針對網路選舉活動的相關規範。

無黨籍候選人的連署期間是從九月開始的四十五天，只要達成連署條件，就可以成為總統候選人。到目前為止，透過連署方式成為候選人有五例，分別為一九九六年的林洋港及陳履安、二○○○年的宋楚瑜及許信良，以及二○一二年的宋楚瑜。其中二○○○年的宋楚瑜是得票率最接近當選的無黨籍候選人。此外還有一些人雖然宣布參選，但連署人數未達標準，最後只好放棄。

不管是政黨提名候選人，還是無黨籍候選人，都必須在十一月中旬向中央選舉委員會正式提出參選的申請。接著靠抽籤決定候選人的編號，在十二月上旬公布，接著就正式進入選舉競選活動期間。法律所規定的競選活動期間為二十八天，但是當進入法定競選活動期間的時候，選戰其實已經進入尾聲了。競選活動只能在早上七點至晚上十點進行。競選活動期間，候選人會透過電視公開發表政見。從投票的十天前起，到投票結束為止，不得以任何方式發布與選舉有關的民調資料，亦不得加以報導、散布、評論或引述。《選罷法》的相關規定近年來在執行上有越來越嚴格的趨勢。

到了投票當天，凡是在台灣連續居住六個月以上且年滿二十歲的「中華民國自由地區」（台灣地區）居民都可以前往投票。就算人在國外，只要過去曾經在台灣居住六個月以上，且持有有效護照，就可以在出國前向戶籍所在地戶政事務所申請選舉人登記。但由於台灣並沒有郵寄投票或遠端投票的制度，所以在投票當天一定要回來台灣投票。

投票的地點並非現在的居住地點，而是戶籍所在地。台灣也沒有不在籍投票或提前投票的制度。投票的方式，不是像日本那樣寫出候選人的名字，而是在印有候選人名字的投票單上，以選舉委員會的專用印章，在規定的欄位內蓋章。據說這是為了避免有人靠筆跡判斷投票者的身分。

每個村、里等基層行政單位會設置一個至數個投票所，投票所的設置地點大多是學校、宮廟，或是公共設施。投票結束之後，當場就會進行開票作業。日本的開票作業是每個市町村單位只有一個開票地點，因此必須從各投票所將投票箱送往指定地點。但是在台灣，開票作業都是在投票所內當場進行，所以投票箱完全不必移動。這樣的做法可以減少舞弊的疑慮。

開票的時候，開票人會拿起一張張蓋了印章的選票進行唱名，並且高舉選票讓見證人看見。無效票的判斷也是當場進行。開票作業結束後，所有的選票都會封印留存。如果在選舉過後，有人提出選舉無效訴訟或是當選無效訴訟，法院就會下令開啟投票箱進行驗票。過去的總統大選，只在二○○四年進行過一次驗票程序。

Photo Credit: 中央社

觀察重點

筆者在前文中曾經提過，台灣總統選舉的核心爭議是「台灣應有的狀態」。但除此之外，還涉及了許多內在及外在因素，這些因素就是選戰中的觀察重點。具體來說到底要觀察什麼才能掌握選舉情勢，以下依筆者自己的經驗提出一些看法。

選舉情勢必定有一些前因後果，不會突然形成。要掌握選舉情勢，最重要的資料就是過去總統選舉的投票票之外還能額外拿到多少票。有一點相當重要，但是很容易遭到忽視，那就是必須審慎觀察各政黨候選人的決定方式，例如有沒有經過黨內初選。這可說是選舉的前哨戰，一般民眾的關心程度還沒有那麼高。但如果陣營在這裡遇到問題而沒有處理好，接下來的選戰就會打得相當辛苦。仔細觀察候選人的決定過程，在一定程度上就可以推測出接下來支持率會繼續成長，還是毫無起色。

進入選戰的中期之後，觀察的重點就變成了候選人的群眾魅力，以及各陣營的運籌帷幄能力。總統候選人一定每天都會參加各種活動，與選民接觸及交流，藉此開拓票源。在這個時期，各陣營都會舉辦非常多中小規模的活動，只要前往活動會場，觀察聽眾或參加者的反應，就可以清楚感受到候選人受歡迎的程度及群眾魅力。由於候選人及陣營都認為與選民的交流相當重要，因此台灣的總統選舉中並不會強力執行對候選人的維安措施，就算是外國的學者，也可以輕易接近候選人，與候選人握手及拍照。

候選人所拜訪的團體或組織，也必須加以確認。候選人每到一個地方，必定都會被媒體包圍，發表一些言論。此外，候選人也可能透過臉書之類的網站，直接向選民發送訊息。候選人在選戰期間的動向及發送的訊息是否條理分明，也是觀察重點。這個時期的候選人雖然有可能公布一部分的活動行程，但大多數只會通知媒體記者及支持的團體，因此必須想辦法掌握候選人每一天的行程表及移動路線。

進入選戰的中期之後，還必須注意網路論戰的動向。從網路上每天討論的話題，就可以清楚看出候選人受結果。但就算是地方選舉（縣市長選舉），從掌握長期趨勢的角度來看，同樣不能忽視。除此之外，當然還有立法委員選舉。但如果地方選舉與立法委員選舉要擇一，還是應該以地方選舉為重。（自二○一二年之後，立法委員選舉與總統選舉改為同時進行，因此立法委員選舉失去了作為先行指標的意義。相反地，縣市長選舉改為在總統選舉的一年兩個月前實施，因此作為先行指標的意義大幅提升。）

整理這些選舉資料，就可以推估出總統選舉各陣營的基礎票，這可說是觀察選舉的起點。接下來，就是看各陣營在選戰中，除了基礎關注的程度是上升還是下滑。在選戰中期，候選人在網路上的形象及引發話題的類型都會逐漸定型，從中或許也可以預測出實際的得票情況。像這樣在網路或媒體上的聲量競賽，有個選舉術語叫做「空戰」，而實際的拉票行動則叫做「陸戰」。「空戰」是否會影響「陸戰」，可說是評估觀察的一大重點，因此網路上的動態追蹤及活動現場的實際觀察都是不可或缺的重要工作。

到了選戰接近尾聲的時候，觀察的重點則轉變為大型造勢集會。雖然候選人還是會參加各種活動及拜訪各種團體，但這個時期的候選人會被大量媒體記者追著跑，維安工作也開始嚴格執行，而且身邊往往圍繞著一大群支持者，因此這個時候要接近候選人會變得非常困難。週末通常會有好幾個地方同一天舉辦大型造勢集會，候選人會像趕場一樣陸續在每個會場露臉。

這些大型集會往往會吸引非常大量的人潮，除了支持者之外，還包含一些受到組織動員的人，以及一些關心選舉的人。因此這時必須注意不能給他們添麻煩，一邊在會場的內側及周圍繞行，一邊推估參加的人數。累積了夠多觀察集會的經驗之後，只要看會場的大小及參加者的聚集密度，就可以大致推估出參加人數。接著再與主辦單位所公布的參加人數一比較，就可以知道主辦單位灌水的程度。

會場的稍遠處，往往會停著許多輛遊覽車，車身上通常會標明所屬團體或地區，從這些遊覽車就可以看出陣營的動員狀況。此外還要大致判斷出參加者的年齡層、社會階層及男女比例。而且像這種時候，最好先查明該會場在政治社會結構上屬於哪個區塊，例如是藍的多還是綠的多，是農村人口多還是中產階級多等等。

接著要觀察的是參加者的支持熱度。在接近選戰尾聲的十一、十二月會場上，只要觀察整個會場的熱絡程度，就可以大致掌握候選人的聲勢。但是這必須仰賴過去觀察選舉的經驗。如果以日本人的基準來看，台灣的選舉造勢集會每一場都看起來「場面極度熱絡」。但如果仔細觀察，其實還是有著微妙的差異。有些集會甚至是因為感覺「快要輸了」，所以才拚命「炒熱氣氛」。選舉情勢的判斷一定要謹慎小心，除了民意調查的支持度變動之外，還必須對照過去的選舉資料。

有些大型的集會，可能前方的參加者非常熱情，但是後方的氣氛就顯得有些冷清。在會場裡繞行，就能體會這些現象。台灣的選舉造勢集會，參加者在中途離去是稀鬆平常的事情，但如果候選人的群眾魅力夠強，大部分的參加者都會耐心聽完集會最後的候選人演講。相反地，如果候選人的群眾魅力不足，在演講的途中離去的人就會變多。

二○一二年的蔡英文造勢集會上，有很多人在蔡英文進行演講的時候離開。但同樣是蔡英文的演講，二○一六年的會場幾乎沒有人中途離去。同樣是蔡英文，但選情不一樣，由此可知有的時候由現場觀察可以推估出選情。近年來有不少集會會進行網路直播，就算在東京也能掌握各候選人的活動狀況，跟以前比起來方便了許多。但是支持者的熱情程度，還是必須親自到會場才能看得出來。

如果要靠造勢集會來判斷選情，最好的時機點並非投票的前幾天，而是大約兩個月前到一個星期前。投票前的週末及投票前一天的造勢集會，可以說是選戰活動的壓軸，因此無論任何陣營的集會，氣氛一定非常熱絡，參加者都是抱著炒熱氣氛的目的參加集會。說得更明白一點，投票前幾天的大型集會，是為了讓敵對的陣營看見己方陣營有多麼聲勢浩大及團結熱情。

在這種集會上進行觀察，只會看見一些虛假的演技而已。選戰最後一天晚上在台北舉行的大型造勢晚會，正是最好的例子。相較之下，高雄、台中等地也會在最後一天的較早時間舉辦大型集會，由於故意炒熱氣氛的心態比較沒有那麼強烈，多少還可以判斷出一些實際狀況。

想要靠選戰最後一天的大型集會推測出當選者是誰，大概只有在二○○○年以前的總統大選才做得到，尤其是過了二○○八年之後，幾乎成了不可能的任務【注】。例如在二○○八年的大選中，謝長廷慘敗給了馬英九，但是謝長廷陣營在最後一天的大型集會可說是聲勢浩大，從日本造訪台灣觀察選舉的人都以為謝長廷已經迎頭趕上。而實際的結果，謝長廷卻是以相當大的差距落敗。

二○一二年的選舉，馬英九在選戰尾聲與蔡英文拉開了差距。但是，最後一天，蔡英文陣營放出了「李登輝將會參加晚會」的消息。從日本前往台灣的選舉觀察者都被這個消息吸引，前往民進黨在新北板橋舉行的晚會。有些媒體記者見李登輝與蔡英文在台上擁抱，台下觀眾大受感動的畫面，寫出了類似「蔡英文急起直追」的新聞報導，但最後的結果還是馬英九成功連任。

選舉結束之後的訪問調查也很重要。在選舉結果剛出爐的時候，偶爾能意外聽見相關人士吐露真實心聲。此外，在選舉結束數個月之後的訪談，往往也能有意外收穫。只要一邊揭示選舉資料一邊提問，就能問出許多有助於選舉分析的內情，有時甚至能得知檯面下的動作或陣營的計畫。確實做好選舉相關人士的訪談，對於下一次的選舉觀察也有相當大的助益。

如上所述，台灣的總統選舉會受到內在及外在的諸般因素影響。在其交互作用之下，令台灣選舉政治的動力不斷開展。

【注】二○○四年發生了陳總統遭槍擊的事件，導致雙方陣營都中止了選舉最後一天的造勢晚會。

相關書摘 ►小笠原欣幸《臺灣總統選舉》：七次選舉的「台灣認同」意識形態，與各陣營支持結構變化

書籍介紹

本文摘錄自《臺灣總統選舉》，大家出版

作者：小笠原欣幸

譯者：李彥樺

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神人級學者小笠原欣幸25年研究成果

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中譯本新增2020總統大選篇章！

大家都懂又都不太懂的總統選舉

民主化以來，總統選舉已經成為台灣人生活不可或缺的一部分，一句「你要投誰？」就可以引發熱烈的討論。關於選舉，我們雖然可以從媒體接受即時的訊息，卻時常顯得紛雜；我們也從政治人物和意見領袖口中聽到各種說法，卻不免半信半疑。對於各次大選，我們心中都有一套他為何輸、他為何贏的理論，但是這樣的想法是否禁得起檢驗？如果對於過去的勝敗理解不確，下一次選舉時又該如何抉擇？

總統選舉是台灣認同意識發揚的結果，也是台灣認同意識爭奪的戰場。想要了解此意識的源流，就必須回顧1996年以來總統選舉的歷程。

從造勢場到標準差，全面解析七次總統選舉

本書作者小笠原欣幸教授在2016和2020選前精準預測選舉結果，引起台灣媒體注意，封為「神人級學者」。預測看似神奇，其實乃是多年紮實研究累積的成果。小笠原欣幸投身台灣選舉研究以來，不只堅持實地踏查選情，並且嚴密的分析民調數字以及開票結果，精細的程度直達各投開票「所」層級，務求所提出的解釋不只能夠在數字上驗證，也符合第一線的民情。

在本書中小笠原欣幸即以此宏觀又透徹的視角，帶領讀者走過1996以來的七次總統選舉，在每一屆選舉的章節中檢視各陣營的攻防、分析成敗之因，以及每次選舉結果對台灣民主發展的意義，並且也對許多選舉中的迷團提供解答：

棄保效應於選前哪一天開始發酵？

中南部的票沒投出來，民進黨才會輸？

候選人採取「陸戰」或是「空戰」，如何用統計學偵測？

大家都想搶中間選民，為何有人成功，有人失敗？

對於親身經歷選舉的台灣人而言，本書提供了一種冷靜而學術的觀點，重新檢視我們熟悉的總統大選。

台灣民主之路的完整回顧

本書原文2019年於日本出版，旋即獲得 2020年每日新聞第32回「亞細亞太平洋賞」特別賞以及第15回「樫山純三賞」學術書賞的肯定。此次中譯本作者新增2020選舉的章節，是當前唯一完整討論台灣歷屆總統選舉的專書，為關心台灣民主之人所必讀。

得獎與推薦記錄

2020日本每日新聞第32回「亞細亞太平洋賞」特別賞

2020第15回「樫山純三賞」學術書賞

第15回樫山純三獎審查意見——

作者以第一線的近距離觀察，調查每一次的總統選舉……梳理選民的屬性（台灣人、外省人）和投票的地區，詳細分析投票行為，不僅只於縣市，也關注鄉鎮層級。除了使用統計方法進行選舉分析外，還充分利用現場採訪的結果，描繪了台灣民眾對政治複雜的意識和行為，研究得到了高度評價。作者多年來在台北以及各地定點觀察總統以及地方選舉。他以獨特的「政治觀察方法」分析亞洲政治，也是獲獎的原因。

Photo Credit: 大家出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九