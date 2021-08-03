小笠原欣幸《臺灣總統選舉》：七次選舉的「台灣認同」意識形態，與各陣營支持結構變化

文：小笠原欣幸

【總統選舉中的意識形態與支持結構】

七次的投票結果

本書在各章已分別論述過每一屆的總統選舉，以下將彙整七次選舉的意識形態與各陣營支持結構的關係，提出一定程度的結論。以下有兩張圖，都是從選舉結果來分析民意支持結構。第一張圖是各陣營在七次選舉中的得票率變化（圖9-4）。從這張圖可以看出民進黨、國民黨、其他黨派及無黨派的勢力變遷。

Photo Credit: 大家出版

第一次選舉中，右側的「無黨籍」參選人原本都是國民黨，與李登輝的得票數加起來幾乎達到八成，由此可看出泛國民黨在這個時期的勢力有多麼龐大。到了第二次選舉時，民進黨的支持率提升，第三次選舉時已形成了藍綠兩大陣營對決的結構。第四次選舉時，馬英九率國民黨反攻，建立起國民黨的優勢地位。第五次選舉時，國民黨依然維持優勢，但是到了第六次選舉時，民進黨已經成功逆轉。第七次選舉，民進黨同樣維持著優勢。從這些選舉結果可以看出，民意對政黨的支持結構是不斷在改變的。

但是另一方面，台灣政治的意識形態結構在這二十年間幾乎沒有任何改變。左右為兩種不同的民族主義，中間為「台灣認同」的結構，長久以來大同小異，只是勢力比例改變了。

接下來的圖9-5，筆者嘗試變更觀點，將七次選舉中的候選人得票率僅簡單區分為民進黨及「民進黨以外」。透過這張曲線圖的勢力比例變化，筆者想要分析出總統選舉的長期趨勢。

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民進黨及「民進黨以外」的勢力原本有著極大的差距，但在最初的三次選舉中大幅拉近。其後國民黨一度聲望回升，但接著便形成了民進黨領先的局勢。二○一六年民進黨與「民進黨以外」的勢力比例為「五六：四四」，到了二○二○年變成「五七：四三」，差距為十二到十四個百分點。對照二○二○年之後的台灣政局，十二到十四個百分點的差距可說是對民進黨頗為有利。

其理由就在於宋楚瑜的票跟國民黨是分開的。二○一六及二○二○年的宋楚瑜所得選票，在這張圖上為了方便統計，直接納入了「民進黨以外」的勢力中。但其實宋楚瑜在這兩次選舉中的自身定位，是刻意朝向「第三勢力」發展的（雖然效果不彰）。換句話說，「第三勢力」已開始在台灣的政治局勢中萌芽。雖然長期的狀況還很難說，但至少在二○二四年總統選舉時，「民進黨以外」的勢力很可能會被國民黨及「第三勢力」所瓜分。

當然隨著「第三勢力」的出現，民進黨的得票率也會下降，但是國民黨的選票也會被「第三勢力」吸走，因此國民黨要超越民進黨可說是相當困難【注1】。就算「第三勢力」沒有推出候選人，原本「第三勢力」的支持票還是會有一部分流回民進黨，到頭來國民黨要贏過民進黨還是不容易。

從這張圖還沒有辦法認定民進黨的絕對優勢地位已然成形，但是認定「國民黨的勢力正在衰退」應該不會有任何爭議。而國民黨的衰退，也意味著民進黨取得了相對優勢。因此長達四分之一個世紀的總統選舉的長期趨勢，可以簡單描述為「從國民黨的絕對優勢轉變為民進黨的相對優勢」。

意識形態與支持結構的關係

接下來筆者將整理出三種意識形態及政治立場與七次選舉中各陣營定位的關係。圖9-6及圖9-7為各屆選舉中意識形態與支持結構的關係圖。圖9-6為一九九六年到二○○八年之間四屆，圖9-7則為二○一二年到二○二○年之間的三屆。圓形及橢圓形代表意識形態及政治立場，四邊形及菱形的面積大致上相當於各陣營的得票率。四邊形及菱形的位置，代表著各陣營的民意支持基礎及其定位。

Photo Credit: 大家出版

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前面的圖9-4只能以得票率來觀察選舉結果，但是圖9-6及圖9-7還能夠看出各陣營是以什麼樣的選民為拉攏的目標。從這張圖可以清楚掌握各陣營的選戰策略與選舉結果的關係。七次的選舉結果，從哪個陣營成功拉攏了「台灣認同」的支持群的觀點可看得出來。

針對意識形態的圖，筆者想要再作一些說明。在蔣介石時代以及蔣經國時代，意識形態只有右側勢力龐大的中國民族主義（當時稱為中華民國愛國主義），以及左側的一小塊台灣民族主義。到了李登輝時代，溫和、寬鬆的「台灣認同」才作為政治立場開始出現在社會上。李登輝提出了「中華民國在台灣」的概念，讓「台灣認同」（在民主化及台灣化的中華民國框架之下維持現狀，既不統一也不獨立的政治立場）開始成形。

在接下來的時代，三種意識形態及政治立場雖然位置沒有改變，但是政治勢力的大小不斷發生變化。右側的中國民族主義逐漸萎縮，如果只以中國民族主義作為民意支持基礎，要獲得過半數的民意變得越來越困難【注2】。相較之下，左側的台灣民族主義則漸漸壯大，但是光靠台灣民族主義同樣沒有辦法獲得過半數的民意。支持層最大的意識形態，一直是「台灣認同」。從圖9-6及圖9-7可以看得出來，在每一屆的選舉裡，當選的都是以這個區塊為票源的候選人。其過程及機制，筆者已在各章的選舉分析中論述過，在這裡筆者只簡單地彙整出結論。

首先在一九九六年總統選舉之中，李登輝以「台灣認同」支持群為訴求對象，成功拉攏了這一群人。除此之外，李登輝還獲得了國民黨的組織票，以及一部分對彭明敏不抱希望的民進黨支持者的選票，最後以五四・○％的得票率高票當選。國民黨的組織票之中，包含了很多軍公教人員，他們大多是中國民族主義的支持者。至於地方派系之中，則有很多人是溫和的「台灣認同」的支持者。

相較之下，林洋港只能仰賴新黨的民意支持基礎。他雖然努力想要吸收中國民族主義支持群的選票，但必須與無黨籍的陳履安競爭，再加上遭國民黨的組織票排拒在外，因此最後只能拿到中國民族主義支持群的一部分選票。至於民進黨的彭明敏，則只能拿到台灣民族主義支持群的選票。雖然民進黨的支持者還包含了「台灣認同」區塊的左半邊，但後來這些人對彭明敏不抱希望，把票投給了李登輝。陳履安則是試圖在中國民族主義與「台灣認同」的重疊部分吸收選票，但是在中國民族主義的區塊內必須與林洋港競爭，「台灣認同」又已經被李登輝拉攏，因此支持率無法擴大。

一九九六年總統選舉所出現的勢力結構，是國民黨以厚實的中間區塊為民意基礎，而把兩種民族主義往左右兩側擠壓。李登輝想要讓連戰繼承這個穩固的結構。由於「台灣認同」的支持者會對兩極端的民族主義抱持戒心，因此如何吸收「台灣認同」的大量支持群成為挑戰國民黨的左右兩側候選人的課題。

到了二○○○年總統選舉，民進黨的陳水扁一方面強化既有的支持基礎，一方面喊出新中間路線的口號。在這路線上，陳水扁刻意與台灣民族主義保持距離，把拉攏的目標對象鎖定在「台灣認同」的左半邊區塊上。因此陳水扁所佔據的位置，在圖中央的左側。民進黨在一九九九年通過《台灣前途決議文》，壓下了想要建國、獨立的心願，修正目標為在中華民國的招牌之下，強化廣義的台灣認同，正是因為他們明白靠台灣民族主義很難打贏選戰。

對於台灣民族主義的支持者而言，沒有一個候選人完全符合自己的意識形態。但是陳水扁成功拉攏了希望台灣未來朝獨立方向發展的一群人，以及族群意識較強的閩南系本省人，透過競選活動大幅提升了支持者的熱情。從圖上可以看得出來，台灣民族主義的支持群進入了代表陳水扁得票範圍的四邊形中。

無黨籍的宋楚瑜，則是一邊接受新黨的支持，一邊喊出台灣優先的口號，以中國民族主義及「台灣認同」的右半邊為拉攏的目標。因此宋楚瑜所佔據的位置，在圖的右側。連戰的選舉策略較不明確，他在選戰中只是與宋楚瑜爭奪中國民族主義的支持群，而「台灣認同」的支持群則完全被看準這塊大餅下手的陳水扁奪走。雖然二○○○年總統選舉中各候選人的選戰策略及得票率的關係頗為複雜，但從整體局勢來看，把目標鎖定在「台灣認同」支持群的陳水扁居於優勢地位，再加上對連戰不抱希望的一部分國民黨支持者也把票投給了陳水扁，因此最後陳水扁擊敗宋楚瑜，成功當選。

二○○四年總統選舉，形成了藍綠兩大陣營直接對決的局面。陳水扁與連戰的競選策略都是一方面鞏固己方陣營的基礎選票，一方面設法吸收中間的「台灣認同」的選票。自二○○○年之後，台灣民族主義有稍微擴大的趨勢，而中國民族主義有稍微縮小的趨勢。陳水扁佔據了相當巧妙的位置，他一方面接近台灣民族主義，一方面拉攏「台灣認同」支持群。再加上最後的槍擊事件，讓陳水扁逆轉獲勝。最後局勢之所以逆轉，是因為陳水扁還吸收到了一些意識形態薄弱的地方派系。連戰雖然在基礎票上佔了優勢，但是在爭奪「台灣認同」的選票時贏不了陳水扁，終於導致落敗。

二○○八年總統選舉，馬英九走台灣化路線，成功吸收拉攏了「台灣認同」支持群，以五八・四％的得票率高票當選。民進黨在二○○七年通過《正常國家決議文》之後，在圖上的位置往左側偏移。他們對於局勢判斷錯誤，大多數民進黨相關人士及獨派人士都將「台灣認同」與台灣民族主義直接劃上等號，他們有以為只要訴諸台灣民族主義就能夠打贏選戰的傾向。

另一方面，馬陣營則強調「不統、不獨」，也就是維持現狀，企圖藉此吸收「台灣認同」的選票。雖然這樣的立場引起了中國民族主義支持者的不滿，但他們還是為了終結民進黨政府而團結一致。從圖9-6可以看得出來，馬英九佔據的位置往「台灣認同」的方向移動。中國民族主義的支持者雖然遭到拋棄，但最後還是把票投給了馬英九。

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接著進入圖9-7。二○一二年總統選舉，民進黨的蔡英文試圖靠中間路線發動反攻。蔡英文原本想要佔據「台灣認同」的左側，但是尋求連任的馬英九也不打算放棄「台灣認同」支持群的選票。蔡英文想要將勢力從左側往中央擴張，卻遭到國民黨所祭出的「九二共識」所阻撓。國民黨的這一招在二○一二年總統選舉中發揮了一定程度的效果。另一方面，蔡陣營則喊出「馬英九為終極統一支持者」，試圖讓馬英九的勢力沒有辦法從中國民族主義往「台灣認同」的方向擴張。但是在二○一二年總統選舉中，蔡陣營這個策略所發揮的效果有限。最後蔡英文就因為在「台灣認同」的選票爭奪戰中輸給了馬英九而落選。

二○一六年總統選舉，國民黨歷經了中途換將，但筆者想先就一開始的洪秀柱的事例來說明國民黨的位置。洪秀柱提出了「一中同表」（與中國共產黨的主張一致）來取代馬英九的「一中各表」。這等同於承諾將改變兩岸關係現狀，顯然是以中國民族主義的支持群為拉攏的目標。另一方面，蔡英文走的是非常明確的維持現狀路線，以「台灣認同」的支持群為目標。也就是國民黨的位置由中央往右偏移，而民進黨的位置由左側往中央偏移。

在二○一二年，蔡英文就想要往中央移動，只是因為受到馬英九阻撓而沒有成功。到了二○一六年，洪秀柱卻是自己往右移動，把中間的區塊拱手讓給了別人。由於洪秀柱主張「一中同表」的關係，蔡英文再也不會受到「九二共識」所牽制。相反地，蔡陣營還以「洪秀柱為統派」的主張來牽制洪秀柱。這個主張成功地將洪秀柱的勢力封鎖在中國民族主義的框架內。如此一來，洪秀柱的位置偏離了屬於多數派的「台灣認同」區塊，支持率難以提升。後來國民黨雖然將候選人換成了朱立倫，卻沒有辦法改變這個勢力結構。由於國民黨往右移動，中央出現空隙，宋楚瑜的支持率也提升了。這一屆最後是以朱立倫的慘敗收場，朱立倫的得票率只有三一・○％。

二○二○年的選舉勢力結構，與二○一六年幾乎完全相同。蔡英文雖然遭受獨派的批評，還是堅持維持現狀路線，在立場上依然是以「台灣認同」為目標訴求對象。相較之下，韓國瑜則是在追求中華民國民族主義的熱情韓粉支持下，立場逐漸遠離「台灣認同」。雙方所佔據的位置，可說是已經決定了這場選戰的輸贏。擁有強烈個人風格的韓國瑜雖然在一定程度上凝聚了反民進黨的選票，終究還是慘敗給了蔡英文。

到目前為止，筆者整理了各屆總統選舉候選人的立場定位與意識形態及民意支持結構的關係。總統選舉是以「國家認同問題」為主要議題的選舉，因此筆者認為各陣營意識形態的定位會與選舉的輸贏息息相關。在這樣的前提認知之下，可以看出七次的總統大選都符合一個狀況，那就是在「台灣認同」的選票爭奪戰中獲勝的一方，必定是最後當選的一方。然而，實際的選戰過程要複雜得多，這點從本書各章的論述就可以窺知一二。

【注1】關於這個議題，筆者在拙作〈二○二○年台灣總統選舉和立法委員選舉：投票結果分析〉，《當代日本與東亞研究》（二○二○年十二月），http://jeast.ioc.u-tokyo.ac.jp/numbers/20201201-01.html 之中，配合立法委員選舉進行了分析。

【注2】若林正丈指出台灣在民主化之後，「中國論述」已無法發揮作用（若林正丈，《台灣的政治》，頁246）。不過雖然中國民族主義的影響力降低，但由於中國的壯大，中國民族主義的政治基礎並沒有跟著喪失。

相關書摘 ►小笠原欣幸《臺灣總統選舉》：「空戰」是否會影響「陸戰」，是評估觀察的一大重點

書籍介紹

本文摘錄自《臺灣總統選舉》，大家出版

作者：小笠原欣幸

譯者：李彥樺

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大家都懂又都不太懂的總統選舉

民主化以來，總統選舉已經成為台灣人生活不可或缺的一部分，一句「你要投誰？」就可以引發熱烈的討論。關於選舉，我們雖然可以從媒體接受即時的訊息，卻時常顯得紛雜；我們也從政治人物和意見領袖口中聽到各種說法，卻不免半信半疑。對於各次大選，我們心中都有一套他為何輸、他為何贏的理論，但是這樣的想法是否禁得起檢驗？如果對於過去的勝敗理解不確，下一次選舉時又該如何抉擇？

總統選舉是台灣認同意識發揚的結果，也是台灣認同意識爭奪的戰場。想要了解此意識的源流，就必須回顧1996年以來總統選舉的歷程。

從造勢場到標準差，全面解析七次總統選舉

本書作者小笠原欣幸教授在2016和2020選前精準預測選舉結果，引起台灣媒體注意，封為「神人級學者」。預測看似神奇，其實乃是多年紮實研究累積的成果。小笠原欣幸投身台灣選舉研究以來，不只堅持實地踏查選情，並且嚴密的分析民調數字以及開票結果，精細的程度直達各投開票「所」層級，務求所提出的解釋不只能夠在數字上驗證，也符合第一線的民情。

在本書中小笠原欣幸即以此宏觀又透徹的視角，帶領讀者走過1996以來的七次總統選舉，在每一屆選舉的章節中檢視各陣營的攻防、分析成敗之因，以及每次選舉結果對台灣民主發展的意義，並且也對許多選舉中的迷團提供解答：

棄保效應於選前哪一天開始發酵？

中南部的票沒投出來，民進黨才會輸？

候選人採取「陸戰」或是「空戰」，如何用統計學偵測？

大家都想搶中間選民，為何有人成功，有人失敗？

對於親身經歷選舉的台灣人而言，本書提供了一種冷靜而學術的觀點，重新檢視我們熟悉的總統大選。

台灣民主之路的完整回顧

本書原文2019年於日本出版，旋即獲得 2020年每日新聞第32回「亞細亞太平洋賞」特別賞以及第15回「樫山純三賞」學術書賞的肯定。此次中譯本作者新增2020選舉的章節，是當前唯一完整討論台灣歷屆總統選舉的專書，為關心台灣民主之人所必讀。

得獎與推薦記錄

2020日本每日新聞第32回「亞細亞太平洋賞」特別賞

2020第15回「樫山純三賞」學術書賞

第15回樫山純三獎審查意見——

作者以第一線的近距離觀察，調查每一次的總統選舉……梳理選民的屬性（台灣人、外省人）和投票的地區，詳細分析投票行為，不僅只於縣市，也關注鄉鎮層級。除了使用統計方法進行選舉分析外，還充分利用現場採訪的結果，描繪了台灣民眾對政治複雜的意識和行為，研究得到了高度評價。作者多年來在台北以及各地定點觀察總統以及地方選舉。他以獨特的「政治觀察方法」分析亞洲政治，也是獲獎的原因。

Photo Credit: 大家出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九