為何台灣防疫比馬來西亞好？自律的公民社會與民主問責是重要原因

文：曾麗萍（馬來西亞前傳播科系講師，現為在籍學生）

台灣在今年5月爆發第一波疫情，進入三級警戒開始後，馬來西亞的親友紛紛傳訊人在台北的我，關心我的安危。那時馬來西亞每天確診數6、7000例，之後疫情持續升溫，政府再度宣佈封城。如今台灣疫情趨緩且受到控制，中央疾情指揮中心宣佈降級，但馬來西亞確診數未見趨緩，至今已連續十多天破萬，人在大馬的朋友疑惑說：「都不出門兩個月了，為什麼確診數還不降反升？」

這一年來，全球面對病毒肆虐，有些國家能迅速攔阻病毒，長期維持低確診數，有些國家卻受困於一波又一波的大爆發，令醫護體系崩潰，人民陷入防疫疲乏的惡性循環裡，而馬來西亞很不幸地屬於後者。從MCO、RMCO、CMCO到EMCO，從最嚴格的封城到適度開放，政府始終未能控制疫情，如今甚至已完全失控，目前只剩下的唯一辦法是加速接種疫苗，寄望達成群體免疫後能擺脫可怕的病毒。國人批評失能失職的政府已批評到詞窮，人在台北，我想可以分享對台灣三級警戒的觀察，提供不同角度來思考目前的困境。

（編按：MCO為movement control order，中文為「行動管制令」，RMCO、CMCO、EMCO為嚴格程度不一的行動管制令；文中「我國」是指馬來西亞）

防疫應變措施全球雷同

全球疫情大爆發後，各國每天上報各項數據，互相參考防疫經驗。首先，我認為全世界的防疫措施基本上大同小異，馬來西亞政府事實上也實施了相似措施。

最基本的措施是強制落實戴口罩、維持社交距離等NPI措施（Non-pharmaceutical interventions，非藥物介入措施）；進入社區感染後，依疫情嚴重度所實施的措施包括關閉學校、辦公場所、公共場所等，並要求非民生物資行業停業或改在家辦公，禁止餐廳內用或採座位區隔，禁止大型活動和群聚，禁止跨州縣、嚴格邊境管制等等。而最為嚴格大概就是禁止人民外出（初期武漢爆發時中國政府使用的方式）或禁止離家超過一定的距離（我國不准人民離家10公里）。

除了以上防疫措施，防堵病毒的前線工作也有一套即定的SOP。當局一旦發現確診者，就要迅速進行完整的疫調，將可能接觸者匡列起來，擴大採檢找出受感染者，並將所有密切接觸者隔離起來觀察，以及要求可能接觸者自主健康管理。

如果負責機構能切實做好每一個步驟，阻隔病毒的成功率就會提高，但如果無法在初期阻隔，使社區感染失控，恐怕已沒有資源和人力再做詳細疫調了。因此，就可能會進行全國普篩，但普篩是否有效，各國有不同意見。

方法和SOP都是死的，真正的分別在於，各國政府如何運用和執行以上措施，公民社會又如何反應。今年5月之前，台灣和全世界彷彿處在平行時空，在全球疫情最嚴重時仍然如常上班上課，萬人演唱會照開，除了落實NPI，從未封城停業。

5月爆發第一波疫情後，指揮中心提升至三級警戒，實施更嚴格的措施，包括禁止八大行業開業，學校改線上教學、禁止室內5人以上，室外10人以上群聚等。即便如此，三級警戒未禁止人民外出和跨縣，即使發生因跨縣而導致的病毒傳染，台灣始終沒有封城。

台灣能在沒有封城下控制住疫情，並非運用了什麼獨到的防疫措施，花了兩個月成功阻止病毒擴散的原因，我簡略為兩個：政府效能和公民社會的自主性。

疫情指揮中心專業決定

台灣在2003年經歷慘痛的SARS後，積極強化傳染病的防制措施，用了17年建立完善的制度和演習，才能以在去年初得知中國武漢發生病毒傳染後迅速反應。台灣政府做的第一件重要的決定是成立統一指揮中心「中央流行疫情指揮中心（CECC）」，並迅速進行邊境管理，及早封鎖中國入境。迅速反應、統一指揮、封鎖邊境是台灣贏在起跑點的重要因素。

起跑比別人快，不代表能持續領先，台灣能守住一年，在爆發第一波社區傳染後逐步控制住疫情，我認為另一個重要因素是小英政府和指揮中心頂住了政治壓力，堅守專業，切實執行上述防疫措施。

台灣是個民主國家，近年黨派兩極化嚴重，又有中國代理人隨時伺機而動，散佈假訊息造謠，指揮中心的任何舉動都被媒體放大檢視和批評，政務官要守住專業和執行力，不被政治口水動搖軍心，其實非常困難。衛福部長陳時中帶領的CECC能頂住各種壓力，最主要的是獲得全面授權，得以依據專業判斷實施正確決策，並通力進行資源整合和配置。

Photo Credit: 中央社 圖為中央流行疫情指揮中心陳時中指揮官。

除了專業力和執行力，台灣指揮中心還有一個特點：獲得人民的高度信任。在一個民主國家，政府要獲得人民信任，首要資訊透明和問責。從去年成立後，指揮中心在疫情較為嚴峻的時候每天舉行記者會。除了陳時中指揮官，主要的負責官員也都列席，天天說明工作進展，面對記者提問，除了第一時間傳達最新防疫政策和專業解說，也主動糾正假訊息和解釋爭議，偶爾也會對自身的失言和錯失，接受公民社會的批評，主動認錯、及時改正。

另外，陳時中領導下的團隊氣質也是關鍵。比如說，三級警戒開始以來，指揮中心和地方政府合作抗疫，疫情最嚴重的新北市市長是國民黨的侯友宜，台北市長是民眾黨的柯文哲，兩黨皆是執政黨民進黨的政治對手，中央下達的指令，兩位市長在每日市政府記者會上不乏「建言」。民選的市政府擁有地方行政權力，並非中央一紙令下就聽命執行，中央要取得地方政府的合作團結抗疫，也並非易事，陳時中團隊的高EQ值得記上一筆。

追求新聞「衝突性」的媒體常常在記者會上轉述地方首長對中央的批評，有時甚至是針對個人的批評，陳時中從來不會反唇相譏，也不見動氣不耐，大部份時候四兩撥千金，需要更正訊息時則就事論事。這種脾氣已成為團隊氣質，不管面對怎樣的批評，前線官員都沈穩應對，不節外生枝。團隊氣質加上務實的行事方式，使指揮中心獲得人民支持，提高了「逆時中」的代價成本，也增加了與地方斡旋的籌碼。

當然，台灣能控制住疫情，絕對不能全歸功於中央，擁有優秀行政能力的地方政府團隊不少，像屏東縣、彰化縣、高雄市、新北市等，在疫情高峰期，地方政府一發現確診者，就全面迅速進行精確疫調、匡列、採檢和隔離，成功及時阻擋病毒散播。

談到這裡，不由想起馬來西亞的衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）。一肩扛起抗疫重任的諾希山在去年曾經獲得全民信任，但隨著防疫措施破綻百出、疫情加劇，其聲望已大不如前。人民心知肚明，防疫失敗的責任由諾希山一人來扛並不公允，他並不真正擁有實權，他上頭還有荒謬的衛生部長阿漢峇峇（Adham Baba）和政治上內外受敵正焦頭爛額的首相慕尤丁（Mahiaddin Md Yassin），這位溫文好脾氣的「無牙老虎」在必須配合政客的政治算計下，還能保有多少專業決斷的空間？

我國缺乏由專業帶領且全面授權的統一指揮中心，部門之間的溝通和協調常出問題，以致防疫政策朝令夕改。長期的官僚習氣，部門之間互相推施，大疫當前又未能整合出從中央到地方上下一致的高效行政團隊，嚴格執行SOP，終使社區感染失控。

Photo Credit：AP/達志影像 馬來西亞衛生部衛生總監諾希山。

自主和自律的公民社會

台灣並未實施封城，但在三級警戒初期，街道和公共場所的人潮大幅減少，國際媒體都贊揚台灣人民「自主封城」，公民社會素質高。台灣人第一次經驗社區感染，初期不敢出門是可以理解的，如果當局沒有把握住人民願意配合不出門的「黃金時期」控制住疫情，一再延長警戒，人民還是會出現防疫疲乏，屆時還能不能關得住，就不好說了。

三級警戒初期，不少人對於不封城感到不安，也有出現要求封城的聲音。在這方面，台灣政府似乎更開放，指揮中心的立場是非不得已不嚴格控制人民的行動，而是訴求人民自主配合，如陳時中所言，防疫分為被動防疫和主動防疫，主動防疫是人民能自主判斷風險，自主避免感染病毒的行為（比如群聚），他認為這是比較好的。

因此，在防疫上，指揮中心不斷勸說台灣人民擔負一定的公民責任，將NPI切實執行在生活裡。這種即自主又必須自律的狀況是很微妙的，希望封城的人，大概也是擔心自由被濫用，成為防疫破口，因而更希望由上而下的嚴格控管。個人並不贊成這個論點，我認為人民是有可能在有限度控管的防疫措施下學習主動防疫，並在疫情趨緩後延續。反之，如果一開始就嚴格封城，像馬來西亞，被關太久的人民更有可能在解封後大量群聚，導致解了封、封了解的循環。

我可以用一個生活化的例子，來說明所謂自律又自主的微妙。新北市是台灣疫情最嚴重的區域，因此很早就採市場分流制來限制人流（編按：新北市為各市場自治會因地制宜的人流管制措施）。某個星期一，我和朋友要到某大賣場購物，但該賣場五天前才公告相關措施，身份證號單數可在一、三、五、日採買，雙數二、四、六。我和朋友的身份證號都是雙數，那天應該是去不了。

台灣朋友認為可以打電話問問看，結果客服告訴她，市府規定週一到週五是「自主分流」，週六和周日才是強制分流。意思是，週一到週五並未強制分流，雙數還是可以在星期一去採買。這蠻有趣的，既然如此，週一到週五和不分流有什麼差別？為什麼要搞出個「自主分流」的名堂？

或許這體現了從中央到地方政府在拿捏「鬆和緊」的分寸。在民主台灣，政府不能管太嚴，否則會遭到公民社會反彈，但台灣人民又不希望政府管太少，政府被督促要「做事」，做不好就要承受猛烈抨擊。台灣社會民主化的時間不長，公民社會和政府都還保有活力，相信是在兩造長期磨合下，創造出這種具有彈性空間的治理模式，使政府和公民社會都具有一定的動能。

重思改革打造民主問責

來台一年，我對台灣的了解未必正確，離馬一年，對馬來西亞局勢的變化掌握也未必充份。但我想，在罵政府罵到詞窮的時刻，不應對馬來西亞過份悲觀，至少我們還可以找出努力的方向，這些方向包括：

一、持續追求民主化：中國在去年成功控制疫情後，就不斷嘲笑西方民主國家失效失能，力證民主是壞制度。所幸還有一些較為成功的民主國家例子，台灣之外，還有紐西蘭、澳洲、冰島等。借用台灣三級警戒的經驗，證明嚴格禁錮人身自由並非控制疫情的唯一方法，防疫管制措施也不一定要以犧牲自主為代價。創造出可能的自主空間或更能讓人民學習與病毒共存，而非完全仰賴政府施為。民主並非神丹妙藥，民主化是一個持續磨練的過程，不只是要打造更理想的政府，也包括更成熟的公民社會。

二、明辨好政府與爛政府：疫情大考是照妖鏡，爛政府無所循形。馬來西亞很少重大的天災人禍，持續的經濟發展讓大部份人民過著安定的生活，因此，人民對政府效能和專業度雖有批評，但容忍度較高。過去，部長職是政治分配，專業能力和行政能力都是其次考量，就此，公民社會的反對力度也不強。大流行揭露我國政府深層的制度問題，也讓人民大悟，絕對不能再忍受一個只會在大選派錢和打官腔的政府，要保命安家，唯有聯手打造民主的問責政府。

Photo Credit：Reuters/達志影像 圖為一戴口罩的民眾經過吉隆坡一處馬國首相慕尤丁抗疫的壁畫。

本文獲當代評論授權刊登，原文請見：看看臺灣，為何馬來西亞防疫失敗？

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範