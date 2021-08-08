認識呼吸急症：病人呼吸困難或急促時該怎麼辦？何時需要找醫師？

若是今天發現病人有明顯的呼吸急促或感到呼吸困難，甚至出現嘴唇發黑、四肢發紫、臉色呈現暗藍色等狀況的時候，就要懷疑是否發生呼吸系統急症。

正常的呼吸次數

一般而言，當一個人靜止不活動的時候，呼吸次數會在每分鐘12-20次，當病人主觀或客觀覺得呼吸上有困難或急促的時候，就要特別留意。

可能造成原因

常見的原因包含氣喘、慢性阻塞性肺疾病急性發作、氣胸等等，也有可能是其他疾病症狀及藥物的影響:發燒、胸腔積水、使用剌激性藥物，如強心劑會使呼吸增快；急性感染、休克、腦壓增高（如腦瘤、腦出血等）或使用鎮靜劑、疼痛、麻醉劑等，呼吸會變慢。

臨床表現

有明顯的呼吸急促或呼吸困難，更嚴重者會有煩躁不安、冒汗、嗜睡、發紺（就是指嘴唇發黑、四肢發紫、臉色呈現暗藍色等這些現象），或意識不清等缺氧症狀。

發生時候該怎麼辦？

當病人發生呼吸急症的時候，立刻要做的事：保持能夠順暢呼吸的姿勢休息，並且注意與記錄呼吸次數、深淺、難易、聲音及病人之臉色，同時記得檢查呼吸道是否暢通，有無異物阻塞，呼吸道是否有痰液阻塞而影響呼吸，若有需儘早協助清除，並可抬高床頭。

等情況比較和緩再到醫院檢查，若是持續沒有改善，建議盡快尋求醫療協助，若是呼吸急促或呼吸困難而未及時就醫接受治療，可能會造成呼吸衰竭而死亡。

要怎麼預防才好？

預防呼吸系統急症發生，最重要的是要知道引發急症的原因，並盡量避免。

保持適度的運動及均衡的飲食以維持身體健康。避免抽菸，盡量少到人多擁擠的地方，可以減少呼吸道感染的機會，也就避免氣喘或慢性阻塞性肺疾病的急性發作。 對於過敏而導致氣喘發作者，應避免接觸過敏原如塵、植物花粉、黴菌、家塵或者動物的毛皮垢屑。 平時要注意衛生，養成常洗手的習慣，也可以施打流感疫苗、肺炎雙球菌疫苗等預防注射，以減少呼吸道被感染而引發的呼吸急促或呼吸困難。 有慢性呼吸道疾病的人，平時應遵照醫師的指示使用藥物。

該怎樣照護病人？

對於長期患有慢性阻塞性肺疾病或者肺功能受影響的氣喘病人，可於居家自備氧氣以應及時使用，急性發作時，可以根據醫生指示使用吸入性支氣管擴張劑。

什麼時候需要找醫師？

有呼吸急促或呼吸困難的症狀時。 有高燒不退或上呼吸道感染症狀未能獲得控制時。 出現不適而自己無法判斷時。

參考資料

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航