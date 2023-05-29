前頭城鎮長曹乾舜任內向廠商、鎮民收賄390萬，判刑6年6月定讞
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曹乾舜在5年前擔任鎮長時辦理LED路燈採購案，向廠商收賄300萬元，另被查出接受鎮民90萬元賄賂，交換助其進入清潔隊任職及助其子女進入鎮立幼兒園。
宜蘭縣國民黨前頭城鎮長曹乾舜，在5年前擔任鎮長時辦理LED路燈採購案，向廠商收賄300萬元，另被查出接受鎮民90萬元賄賂，交換助其進入清潔隊任職及助其子女進入鎮立幼兒園：最高法院維持歷審見解，審酌曹男認罪並繳回犯罪所得，認有悔意，依3個違反《貪污治罪條例中》的「不違背職務收受賄賂」判刑6年6月、褫奪公權4年定讞。
判決
判決指出，曹乾舜2017年至2018年擔任頭城鎮長期間，於2018年間利用辦理「頭城鎮路燈節能績效保證暨維運案」採購案的機會，向當時的李姓廠商達成行收賄合意，以總價3200萬元讓光寶公司得標；廠商則從工程價金中套出300萬元，輾轉將300萬元交給曹乾舜行賄。
另外檢調單位也查出，曹乾舜在2015年間，趁著鎮立幼兒園進用教保人員公開甄選的機會，收受林姓鎮民交付的現金40萬元賄款，錄用他女兒；並利用公開甄選的機會，收受林姓鎮民50萬元，讓他兒子擔任清潔隊員，總計前前後後收賄390萬元，檢方一併提起公訴。
曹乾舜在檢方偵查時坦承犯行，也自動繳回全部收受的賄款，依法可減輕刑度，新北地方法院一審和二審，均指曹乾舜擔任頭城鎮鎮長，竟利用辦理該鎮LED採購案、進用教保人員與清潔隊人員之便而貪污，嚴重破壞公務員應廉潔的形象，但考量曹男無前科並承認犯行並繳回犯罪所得，依3個「不違背職務收受賄賂」判刑6年6月、褫奪公權4年。
案經上訴，曹乾舜請求依《刑法》第59條減刑，但台灣高等法院認為曹收賄金額不少，犯罪情節都不輕，嚴重破壞公務員廉潔形象，不但辜負選民所託，更使人民喪失對國家公正執法的信賴，減損公權力的威信，不足以引起一般人同情。
高院指出，一審依3個收賄罪分別判曹乾舜4年6月、3年8月、3年10月徒刑，定應執行行6年6月，褫奪公權4年，量刑適當，且曹上訴主張不足以動搖一審量刑基礎，最高法院同意二審見解，駁回上訴定讞。
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