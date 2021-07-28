台電員工移動椅子誤觸開關釀停機，核二恢復運作需3天、供電吃緊亮黃燈

核二廠2號機昨（27）日上午傳出故障，初步研判為人為疏失，頓時少掉98.5萬瓩的供電量，到今（28）日尚未恢復運轉。原能會今日凌晨公布疏失原因，是員工椅子不小心壓到主蒸汽開關保護罩所致。

針對昨天的核二廠急停事故，原能會今日發布新聞稿表示，核二2號機組昨日早上因主蒸汽隔離閥關閉，導致主汽機跳脫及反應器急停，經電廠現場檢查，確認為控制室值班人員配合清潔時移動座椅，不慎碰觸一只主蒸汽隔離閥開關的壓克力保護罩，造成壓克力保護罩傾斜位移而誤觸開關，導致一次圍阻體隔離系統群組1A動作，引發主汽機跳脫及反應器急停。原能會表示，相關設備並無異常情形。

台電解釋，主蒸汽隔離閥功用類似閥門，若反應爐發生狀況，可進一步與機組隔離，是一道重要保護機制。不過，主蒸汽隔離閥開關的壓克力保護罩位移就引發機組急停，台電也提出相關改善措施，如壓克力保護罩應強化為固定式等。對於電廠相關人員懲處，台電表示，因事發至今約1天，後續人員的責任、懲處程度都還要進一步討論。

台電在確認釐清肇因及設備正常後，已經在昨天下午依《核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法》第18條規定，提出綜合檢討報告及再起動申請，原能會經評估，確認肇因發生情境及設備無異常後，確認台電已進行完整事件檢討、查明肇因並提出改善措施，在昨日晚間23：40同意再起動申請。

不過申請重啟後、核能機組到滿載仍須3天的時間，核二2號機目前仍是故障狀態。

Photo Credit: 台電官網

由於核二1號機已於今（2021）年6月退役停機，目前核電只剩核三的2部機組在運轉，核電佔整體供電系統約剩5％，根據台電預估，今、明兩天供電燈號仍會亮起「供電吃緊」的黃燈，預估備轉容量率為8.98％，要到週五後才會恢復供電充裕的綠燈。

關於核電機組的跳脫事件，立委洪申翰今日於臉書表示，跳脫其實是一種電廠風險管理機制的啟動，可以想像成當電器出現異常狀況家裡電箱會跳掉，由於安全考量，核電機組跳脫的門檻其實被設計的更低的，一個小錯誤更容易促發整個機組的跳脫停機。

不過洪申翰也指出，此跳脫事件是很好的例子，來說明核電在風險管理上的狀況，核電每一次跳機要恢復正常供電的時間很慢，在沒有故障的前提下，每一次再啟動到正常供電的時間，最快也要3天以上，其他類型的發電方式大概半天到一天就能重回供電。

洪申翰表示，核電在正常運作的時候，確實可以吃下固定的供電需求，從某個角度可以理解成「穩定」，但這其實是很笨重、很僵硬的「穩定」，就算不把它擺在救援的角色，但當他發生自己有異常時，對於整個系統的突然衝擊是大的，而且回來的速度很慢，所以對系統造成的負擔其實比其他發電方式更大，還有衍伸更大的潛在風險。

延伸閱讀

責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：羅元祺