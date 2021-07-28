國民黨主席選舉9月25日投票，江啟臣回應任期延長爭議：登記參選後就請假

中國國民黨中常會今（28）日下午通過修正110年黨主席選舉暨第21屆全國代表大會代表選舉作業時程，確定將於9月25日進行投開票。由於黨主席江啟臣任期將於8月18日屆滿，黨內對是否延長任期意見分歧，江啟臣今在主持中常會時明確表態，「在登記為主席候選人後，就會正式請假，讓黨內民主制度回歸良性的競爭」。



因疫情關係，國民黨中常會於5月26日通過今年黨主席與黨代表選舉延期辦理。今日中常會為三級警戒調降後，首次實體會議，會中經討論，通過組發會所提修正時程：黨主席與黨代表選舉訂於8月12日至13日領表，8月16日至17日登記，9月11日至24日進行競選活動，9月25日上午8時至下午4時投票，下午4時後開票；當選名單於9月28日前公告，選舉結果於9月29日陳報常會核備。

江啟臣：個人去留不重要，領表後就會請假

由於江啟臣任期只到8月18日，考紀會本來認定，參考《人民團體法》與《公司法》規定，黨主席因不可抗拒原因無法換屆選舉，改選前現任主席任期可自動延長。不過內政部昨天回函國民黨表示，此屆主席任期只到8月18日為止，政黨運作等事項應依照章程和《政黨法》相關規定辦理，不適用《人民團體法》、相關子法和公告。

中常委沈智慧上週本來建議，應以選舉或推派代理主席，行使未來黨主席選舉就任相關工作，江不應延任。另外國民黨智庫副董事長連勝文的辦公室發言人錢震宇表示，主席任期在黨章中有一定規範，「任滿去職」後的代理主席做法也有相關慣例，應回歸黨章處理。錢震宇表示，若主席選舉9月底改選，8月下旬江原本就應請假。

面對任期的相關爭議，江啟臣今天在中常會前發言時表示，黨內民主程序的推動，同樣需要適應疫情的起伏。因為疫情的關係，無法依照原定時程改選，因此今天交由中常會討論接續的選舉時程；江啟臣強調，選務中立是推動黨職選舉的基本立場，對於接下來的黨職選舉時程，會充分尊重選務單位的考量，更會尊重中常會的決議，儘速進行黨務選舉時程。

江啟臣也表示，「個人職務的去留，從來不是我優先的考量。制度的運作、黨務順利推動，才是我們守護以及努力的目標。」在登記為主席候選人後，他會正式請假，讓黨內民主制度回歸良性的競爭，依照選舉結果，確立黨內分工合作的角色，一同為黨打拼。

江啟臣也感性的說，去年三月在黨員的支持下，他有機會可以接續吳敦義前主席未完的任期，「能夠為黨承擔，是我的榮譽跟使命。」他細數這一年多的時間，國民黨面對了「執政黨的蠻橫、其他在野黨的競爭，走過罷免、補選，經歷反萊豬的抗爭及公投的推動」，在財源短缺、資源匱乏的狀況下，靠著所有黨務同仁的努力，從敗選的紊亂中，逐漸站穩腳步。

江啟臣說，接下來的每一步，都關係到國民黨的長遠發展，以及接下來1218公投、2022大選的佈局。他期望今天的中常會能夠積極思考，主席與常委任期屆滿後，在全體黨員選任出新任主席前，這段時間的黨務運作、資源籌措、對外議題攻防等，黨務工作的分工，才能夠真的不辜負黨員及支持者的期待。

目前正式表態參選國民黨主席的人有江啟臣、張亞中、以及卓伯源。但包括連勝文、朱立倫、以及韓國瑜都被視為可能角逐參與的人選。原本有意參選的趙少康已經表態不選；至於呼聲頗高的朱立倫，今天出席活動時則簡單表示，國民黨現在需要快速回應民眾對紓困、經濟困境、防疫工作各項議題，至於是否參選，他會很快跟大家報告。

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核稿編輯：翁世航