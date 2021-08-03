《成人過動症的真相》：為提升認知功能與學業成績，17%大學生曾經濫用過動症藥物

文：岡田尊司（おかだたかし）

【過度依賴藥物治療的真相】

對過度診斷與過度開藥的疑慮

如前所述，過動症沒有可供診斷的特殊症狀，就算做檢查也找不到證據，且醫界並未規定診斷前一定要進行注意力與處理能力等客觀評估，而是只要有症狀就能確診，有不少被診斷為過動症的病人其實只填過簡單的問卷。

只要是活潑一點的孩童都會在這份過動症篩檢的問卷中被打上許多勾勾，內容則全部都是詢問某項行為的程度高低，而所謂的程度，卻是一種非常主觀的印象。

曾有一位美國的特教老師表示：「要說有人完全不符合這份問卷的項目，那應該只有耶穌基督吧。」也就是說，除了「模範生」之外，每個孩子多少都會符合問卷中描述的狀況。

用這種基準診斷「障礙」並開立具有相當風險的藥物，不就是假借醫學之名，干涉個人的個性與自由嗎？

美國有百分之六的孩童正在服用過動症藥物

目前全球過動症的盛行率有上升的趨勢，前此的流行病學調查顯示，兒童的過動症盛行率平均約為百分之五，但不同的國家或地區會有高低差異。在美國的最新調查中，二〇一五年到二〇一六年四歲至十七歲的兒少有百分之十．二曾被診斷出過動症，推測其中有百分之六．一正在服用藥物。這個數字就算放眼全世界也非常突出。

二〇一七年底，以色列研究者公布了該國的過動症盛行率與服藥率，結果更加令人驚訝——二〇一四年在該國被診斷為過動症的兒童佔了百分之十四．四，正在服藥的兒童也高達百分之八．五，兩者皆比過去十年間增加了超過兩倍。

早在過動症診斷病例遠比現今少的一九八〇年代，便有人指出過度診斷與過度開藥的危險性，就連最早提出過動症概念、熱切提倡藥物療法的艾瑞克．丹佛醫師都說過，領到處方藥的孩子裡有一半其實不需要服藥。丹佛醫師要是看到了如今的狀況，不知道會作何感想。

先吃藥，才生病

由過度開藥的可能性來看，開發派醋甲酯（藥名：利他能）的瑞士藥廠汽巴（Ciba，後改名為汽巴嘉基）採用的銷售策略，一直以來都令人擔憂。

汽巴的策略過人之處是不光銷售藥品，還推廣過動症這個疾病的概念，並以各種方法「啟蒙」大眾，告訴他們服藥後就能大幅改善病症，有時甚至用露骨的方式暗示吃了這種藥會變聰明、成績會變好。汽巴同時巧妙地將居於指導地位的醫師、研究者等專家拉進來，進而製造出現在這種教師、學校諮商師及監護人都積極尋求診斷與治療的局面。

臨床專家參與其他的藥物研究並不稀奇，但像利他能這樣大規模且廣範圍的業界合作非常少見，汽巴還會針對大眾出版品、電影製作、家長會等活動投入資金，致力將商品打入市場。

這樣的銷售策略在之後引發了問題，雖然受到規範控管，但利他能的使用量仍不斷增加。一九七〇年代初期，服用利他能的兒童從二十萬成長到三十萬人，根據報導，內布拉斯加州的奧馬哈更有百分之十的兒童都在服藥。但這不過是序曲，二十五年後的一九九五年，接受醫師開立利他能的兒童成長到十倍之多，達到二六〇萬人。

對藥效的疑慮

簡單來說，派醋甲酯的效用就是藉由阻斷神經元突觸，再次回收多巴胺與去甲基腎上腺素等神經傳導物質，進而提高其濃度與作用，藉此增強中樞神經的運作。這種藥劑稱為中樞神經興奮劑。

派醋甲酯對多巴胺的作用特別強烈，服用後不僅是前額葉皮質，連紋狀體與依核內的多巴胺濃度也會快速升高。紋狀體與依核是大腦內的獎勵系統，與快樂及意欲有關，當這些區域的多巴胺濃度提高時，便會產生提高意欲及大腦功能的正面效益，但同時也會有成癮的風險。服用派醋甲酯之後的反應與古柯鹼、興奮劑（甲基安非他命）相同，因此長期服用的安全性堪憂。

除了派醋甲酯外，後續還開發了兩種新的過動症治療藥，分別為阿托莫西汀與胍法辛。前者以選擇性阻斷去甲基腎上腺素再次回收的方式，提高去甲基腎上腺素的效能，對多巴胺類物質的效果較不顯著；後者則作用於神經細胞表面的腎上腺素受體，能提高前額葉皮質的效能，兩者與中樞神經興奮劑不同，稱為非中樞神經興奮劑，成癮的風險較小。

為了客觀評量派醋甲酯的效果與副作用，丹麥的十九位研究員統計了一八五件研究案例（受試者共有一二二四五位），參與實驗者的平均年齡為九．七歲，平均服藥期間為七十五天。從中可看出，短時間用藥的案例效果較佳，此外，受試者多半家庭年收入較高，社經階層也較有利。這項結果反映出受試者是較容易出現藥效的族群，與現實中的用藥族群可能有所差距。

將所有研究平均起來，教師認為派醋甲酯有輕度改善學童症狀的效果，父母同樣也認為能獲得輕度改善，兩者都有統計學上的顯著性，但在科學品質的評量系統GRADE中卻都屬於「非常低」的範圍。

由結果來看，難以定論這篇論文的作者群是否找到了足夠的證據證明派醋甲酯的藥效。即使受試者是較容易出現藥效的族群，結果仍差強人意。

對身高與生殖機能也會產生影響？

那麼這些藥物會產生什麼副作用呢？過動症用藥的副作用多在於對食欲與消化系統的影響，嚴重時甚至會導致患者無法繼續服藥。派醋甲酯是最具代表性的過動症用藥，服用者約有四成食欲減低，是最常見的副作用。

其他常出現的副作用有睡眠障礙（百分之十八．五）、頭痛（百分之八．三）、抽搐（百分之五．一）、發燒（百分之五．一），以及困倦、腹痛、浮動性眩暈、心悸與視覺障礙等。

至於較少見但嚴重的副作用則有焦慮或憂鬱、恐慌、神經過敏、多話，甚至會產生幻覺或妄想，也有案例在服用後引發精神病、癲癇、高血壓、心肌梗塞與猝死等。

用於成人時，除了兒童會出現的副作用外， 常出現的還有心悸（百分之二十一．七）與口渴（百分之十四．七）。此外，對成人來說較困擾的是服藥期間禁止駕駛汽機車，因為派醋甲酯可能會引發暈眩、視覺障礙與困倦。

這種藥物副作用出現的機率頗高，幸而產生嚴重副作用的機率較低，不過短期內無法得知對大腦與成長是否有長期影響。

其中一項是因食欲減退對成長造成的影響。根據一份持續追蹤過動症兒童身高與體重兩年至四年，並按照是否服用派醋甲酯分組的研究顯示，服藥的兒童身高成長比未服藥兒童少了一．八六公分，且服藥期間愈長，對身高的影響就愈大。此外，該研究的附件指出，服藥兒童有百分之十二出現體重減輕的現象。過動兒原本就有食量小、身材矮小的傾向，若再因服藥對身體成長造成影響，實在令人憂心。

而更需要關注的是藥物對生殖機能的影響。有研究指出，服用中樞神經興奮劑三年以上的青少年（十四歲至十六歲），不僅身體成長受影響，生殖器的成長也較為遲緩；另一份進行動物實驗的研究則顯示，中樞神經興奮劑可能會造成男性不孕。若成長期間須長期服藥，就得仔細衡量其中的利弊。

長期服藥是否會影響大腦發育與功能，這一點也令人擔憂。目前因為醫學倫理規約以及實行上的困難，對這個議題並未進行充分的調查。

根據荷蘭烏德勒茲醫學大學（UMC Utrecht）研究團隊發表的研究報告，青年期的實驗白鼠服食派醋甲酯後就不再進行社會性遊戲。這篇論文的作者群指出，社會性遊戲對社會化等發展指標有重要的影響，若派醋甲酯會抑制社會性的人際往來，就可能阻礙社會化。

一直以來，大眾只注意到服藥後的孩童會變乖巧，注意力也能集中，其實這不過是犧牲孩子獨有的特質，將他們塑造成大人容易掌控的樣子。就連一向對藥物十分寬容的荷蘭都對派醋甲酯懷抱強烈的警覺，這可說是一項值得注意的警訊。

成癮與濫用的疑慮揮之不去

在副作用之外，藥物成癮與濫用的現象同樣令人擔憂。除了過動兒，許多難治型憂鬱症患者也會服用利他能，但其成癮與濫用造成了問題，故不得不嚴加管理。若血液中的藥物濃度急速上升，或是血中濃度的高峰值愈高時，藥物成癮的危險性就愈高。因此藥廠經過改良，研發出血中濃度上升速度比利他能平緩的緩釋劑型，也就是目前使用的專思達，但也因為成癮的危險性降低、安全性提高，間接造成了如今爆炸性的普及。

目前醫界咸認在遵守使用量的前提下，過動症藥物不易成癮，濫用危險性不高。然而，部分研究者仍提出強烈的異議，也有些人為了大量使用，甚至刻意將緩釋劑型的藥錠磨碎後再吞服。

研究者與臨床學者的疑慮之一，在於雖然緩釋劑型已經普及，美國等地派醋甲酯濫用的案例卻仍日漸增多。

美國辛辛那提兒童醫院醫療中心（Cincinnart Children;s Hospital Medical Center）的醫師們收集了一九九八年至二〇〇五年間全美的統計資料，分析其中十三歲至十九歲青少年因藥物濫用而緊急送醫的案例，發現由過動症藥物引發的比例在七年間增加了百分之七十五。在整體案例件數持平的前提下，過動症藥物引發的緊急送醫案件顯得十分突出。美國將安非他命也當成過動症藥物使用，而安非他命本來就是一種容易濫用的藥物，其中就連比較安全的派醋甲酯製劑引發的緊急送醫案件也增加了百分之五十二。一般大眾可能不知道，日本已經在二〇一九年十二月開放兒童過動症患者使用安非他命，雖然規定十分嚴格，但仍有藥物濫用的疑慮。

另一份研究指出，有百分之十七的大學生曾經濫用醫師開立的過動症藥物，主要目的是提升認知功能與學業成績。與一般藥物濫用追求的陶醉與快感不同，過動症藥物濫用者追求的是實際效益。

或許學生們想要的是「聰明藥」或「超人藥」，但中樞神經興奮劑不但有風險，濫用反而還會導致成績下滑，與原本的目的背道而馳。

統計資料顯示，不僅大學生等青年族群藥物濫用問題嚴重，年齡更長的成年人也有愈來愈普遍的濫用趨勢。最近一份台灣的研究指出，二〇〇六年至二〇一一年間，開立中樞神經興奮劑造成的濫用與緊急送醫中，未滿二十歲的青年組件數持平，成人的濫用件數卻增加了約百分之六十七，緊急送醫者更暴增了百分之一五六。令人擔心的是，對成人開立的過動症藥物愈來愈多，可能會使濫用情形更加嚴重。

隨著過動症藥物的資訊逐步在網路上流傳，最近連國中小學童都會前往醫療院所主動要求醫師開立藥物。

書籍介紹

本文摘錄自《成人過動症的真相：日本依戀障礙權威為你揭開過動症的真實面紗》，遠足文化出版

作者：岡田尊司（おかだたかし）

譯者：劉淳

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成人過動症其實並非發展障礙？

高達9成的成人過動症可能是誤診？

過動、衝動與注意力不集中就代表罹患過動症？

難分難解的遺傳因素與環境因素究竟該從何判明？

全球成人過動症的確診人數逐年增加，

過度診斷與過度用藥的疑慮浮上檯面，

過動症究竟是其來有據的障礙或製造出來的幻象？

除了藥物療法，我們還可以尋求哪些支援？

以歐美最新研究結果與依戀理論為論據，

日本精神科名醫岡田尊司在依戀障礙的基礎上

首度深入闡明過動症的全貌，

針對過動症引發的各種現象提出質疑與反思，

將為你解開當前社會對成人過動症的迷思！

人類的心靈既複雜又精細，當我們面對過動症卻只將焦點放在藥物治療、一味開立處方藥，而未能盡力理解患者的背景與困境，某種程度來說，或許反而抑制了患者的個人特質，忽略了其他可能性。

在探究過動症的歷史與現況、定義與基準、診斷與治療之際，逐漸放寬的診斷基準、「疑似過動症」的狀態、藥廠巧妙的銷售策略，以及引發症狀的成長環境等，都是不能無視的背景因素。

本書中將解析遺傳與環境共同構築的過動症發病機制，並帶領讀者了解正確掌握診斷品質與內容的關鍵、相關檢查的種類及藥物之外的療法，提供別具參考價值的專業見解。

本書特色

依戀障礙理論專家岡田尊司立基於第一線看診經驗，首次針對成人過動症提出個人研究心得。

Photo Credit: 遠足文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬