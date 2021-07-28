曾記錄七一刺警案，香港記者遭搜屋、扣證

香港記者協會（記協）稱，一名於七一刺警案當天拍攝到行刺者梁健輝襲擊警員那一刻的記者，26日晚上11點被港警國安處帶往警局錄口供。警方隨後在該名記者家中進行搜索，他的旅遊證件也遭扣留。

《立場新聞》報導，警方此前曾向記協表示，說明該記者只是在「協助調查」。記協促警方交代，為何要搜其屋及沒收旅遊證件；並質問，未來擔當證人者，是否都有可能會被沒收旅遊證件。截至目前，港警尚未對此案件進行回復。

無律師陪同下被搜屋、扣證

記協稱，7月1日刺警案當天現場有大批記者採訪，而警方其後接觸了數名記者，包括一名在現場直播時拍攝到事發一刻的網媒記者。

七一刺警案發時，有許多記者也在場進行拍攝、採訪。

記協安排了一名律師陪同該記者在事發隔天於警局內錄取了一份口供，並表示，當時警方承諾該記者的身分是「協助調查」者，而且日後警方如有需要聯繫該記者，會透過律師來聯絡，亦會知會記協。

然而，港警國安處人員卻於26日晚上11時，在沒有透過律師聯絡下，到達該記者的臨時住處，要求他到警署錄口供，之後再被警方帶回其原住所進行蒐證。

記協表示，警方沒有如其先前承諾，主動通知記協。後來在多番斡旋後，記協代表律師才在27日凌晨1點抵達警署，陪同該名記者錄取口供。

《香港01》報導，記協主席陳朗昇一直在警署外等候，直到27日凌晨5點半，該名協助警方調查的女記者才離開警署，登上一輛私家車離開。她沒有回應在場記者的提問。

香港新聞自由再受威脅

據記協瞭解，當事人的身分仍為「協助調查」者，但記協質疑，為何她卻會被錄取警誡口供，而港警國安處也可以行使權力，扣留其旅遊證件？

記協強調，該記者在直播期間拍攝到疑似罪案發生，只是盡新聞工作者本份；當事人已盡市民責任，協助警方調查，不應受如此對待。

記協要求警方交代，當事人是否屬「協助調查」，若是，為何會被搜屋及沒收旅遊證件。記協又質問，當事人將來是否會擔當證人；而該事件又是否意味，擔當證人者均可能被沒收旅遊證件。

記協表示：「若記錄事件亦會令自己蒙上嫌疑，記者如何能繼續安心工作？」他們強調，香港官員曾說《國安法》隻影響「一小撮人」，但如今「全港的新聞工作者，都已受到『影響』，甚至是『威脅』。」

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