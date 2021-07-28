「混血兒，你支持哪隊？」

奧運來到，支持哪支隊伍，成為熱門話題。

每次認識一些混血的人，我總愛問他們世界盃和奧運支持哪一隊。例如遇到父親是德國人，母親來自英格蘭的，我會問他們每次英德對壘，會否有矛盾；碰上有四五國血統的，我都會問他們家人擁戴哪一隊，還是每人有不同的愛好。他們都會告知，並娓娓道來自己家族的故事。比如自己雖有六國血統，但在德土生土長，當然對黑紅金這國家最有感情。亦有些人會說，他們很少留意運動比賽，自然不會有這些矛盾。無論如何，這是打開話題很好的辦法，尤其在德國這個種族多元的社會。

遇到混血兒，一開口問人是否承認某國家是「祖國」，是甚為無禮的事。正如見到黑皮膚的人，就假設對方來自非洲一樣。幾年前有段短片，有人問一名在廣州的黑人男童是否非洲人，他立即以純正廣東話回應他是巴西人：「我巴西㗎」。所以反而從運動聊起，從而了解對方的國族認同和成長背景，是較好的做法。

在德國的移民，要支持自己的國家或地區，都不是易事，事關當地電視台都以播放德國隊賽事為主，只有遇到與德國同場，才有機會看到直播。但父母都可藉此機會教導孩子認識不同國家，小孩有欣賞的運動員，父母可以搜尋他們所屬的國家，然後為孩子上地理課。小孩要是有喜歡上的項目，也可鼓勵他們去嘗試，加入校隊或地區體育會。要是孩子跟你說，覺得「鬼妹」運動員很「索」，在電視機前流鼻血流到用完全家的Tempo紙巾，那恭喜你，因為你的孫兒很可能是混血兒，全家進一步融入德國有望。

觀賞奧運會，是與人社交的好機會，令人更認識世界。最要緊的是背後的體育精神，公平競技。

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