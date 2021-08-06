動不動就跑診所吊點滴，小心細菌感染吃壞心臟瓣膜

細菌侵犯右邊心臟的情形非常罕見

筆者之前在部落格中提過「細菌吃壞心臟瓣膜」，醫學正式名詞叫做「細菌性心內膜炎」，簡單講就是「細菌感染跑在血液裡面、後來長一坨細菌團塊粘在心臟瓣膜上面，造成瓣膜破損、抗生素失效、甚至敗血症」的一種病。

殺螞蟻或搗蟻巢：為什麼打抗生素往往沒效？

各位不妨想像一下：假設你家裡很多螞蟻，你看到一隻用殺蟲劑殺一隻，這樣有辦法根絕你家的螞蟻嗎？

答案是：很難，因為蟻巢沒有被摧毀。

蟻巢，就像是已經落地生根、長在心臟瓣膜上的細菌團塊。

跑來跑去的螞蟻，就像是流到全身血液的細菌。

殺蟲劑，就像抗生素。

這也就是為什麼假如一個人血液裡面細菌感染打抗生素打半天還是沒效、或好好壞壞，要想到細菌是不是吃到心臟瓣膜的關係。（ps：另外一個要懷疑腦膜炎）

愛打針小心惹禍上身

在開發中國家，環境衛生條件不佳，這種病的細菌感染來源常常是肺炎、咽喉炎（鏈球菌）引起，已開發國家這種病就少了，多數是拔牙等血液感染造成。

而細菌團塊大多「築巢」在左半邊的心臟瓣膜，吃到右半邊的狀況非常少，過去有一群人特別容易感染右半邊心臟的細菌感染：「施打毒品、共用不潔針頭」的毒癮者。

現在大多的毒品都用吸食的、打海洛因的人少了，這種病也就減少了。沒想到睽違數年，竟又讓我碰上一位「心臟右邊瓣膜（三尖瓣）感染」的病患！

這是一位朋友的朋友的媽媽，因為發燒住院打抗生素，後來發現是心臟右邊瓣膜感染！

她當然沒有打毒品的習慣，細問之下，原來這位媽媽很喜歡「到診所吊點滴」，加上血液培養的細菌是典型的「表皮細菌」（金黃色葡萄球菌），幾乎可以斷定感染源就是「接觸到不乾淨的針頭」。

但原本的醫院治療相對保守，病情一直沒有控制住，與我諮詢判斷之後，馬上轉過來安排手術。

打開心臟一看，瓣膜三片葉片中的其中一片已經完全被「蟻巢」（細菌團塊）牢牢咬住、並且吃的很深，已經無法保留瓣膜了，所幸瓣膜的「門框」還沒被吃穿，我把受影響的葉片全部切掉、更換人工瓣膜後，順利完成手術。（再拖久一點可能就非常危險了...）

小提醒

南部現在還有不少有「不舒服就到診所打點滴」習慣的民眾，家裡如果有這樣習慣的長輩、提醒他們要注意該院所的消毒清潔、以免感染嚴重的「細菌性心內膜炎」！

如果你有下列幾項特徵，可能是細菌侵犯心臟瓣膜的徵召，請立刻到醫院做心臟超音波檢查：

發燒不退、抗生素治療無效。 喘 胸悶

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本文獲亂世俠醫部落格授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航