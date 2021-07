Apple、eBay、Google、Yahoo!⋯⋯公司命名要成功，關鍵就在「兩個音節」？

文:Hayden

一個人的姓名重不重要,看有多少人改過名字就知道。根據內政部統計,國人近八年改名的次數總計約82萬人次,除了前一陣子為了吃免費鮭魚而改名的「鮭魚之亂」那些人外,相信絕大多數人改名的原因都是為了要有一個好名字,幫助自己的工作、財運,甚至整體的運勢都比以前更好。而人如此,公司也是一樣。

創新點:公司命名趨勢是越來越短,想讓人印象深刻,就用兩音節命名法。

從務實的角度為公司取名

成立公司的人,都希望為公司取一個好名字,不但能讓顧客留下好印象,也能在業界樹立響亮名號。所以好的公司名字對於企業發展很重要,但曾替30幾家新創公司命名的行銷專家Drew Beechler卻說,一家公司的名字對公司的影響符合常態分配,只有極少數的公司因為取名而大好或大壞,絕大部分的公司受名字的影響其實有限。

Drew Beechler是風險投資機構HIGH ALPHA的廣告行銷負責人,HIGH ALPHA每年都為5到10家新公司建立品牌,包括命名、取得網域名稱、品牌標識和網站建立,過去五年他們幫超過30家新創公司命名。

Drew Beechler以前為他人的公司命名時總能客觀思考,但成為父親後他對於命名也有了全新的感受。如果是為了自己深刻關心的事物,例如寶貝小孩或是寶貝公司,命名的感覺就完全不一樣了,有時會絞盡腦汁到精疲力盡甚至快要發狂。

命名的過程中充滿了主觀和特殊慾望,絕大多數的創辦人對公司命名的經驗又少。為避免空耗,Drew Beechler建議最好是從務實的角度為公司命名,例如為公司選擇一個目標,再根據這個目標為公司取名。

風險創投基金(或稱對沖基金)的名字是最明顯的例子,例如Tiger Global、Alpha Heavy及Aggressive Growth,單是名稱就告訴我們公司的企圖心或業務是什麼。如果你想投資,當然會想把資金放在能積極成長(Aggressive Growth)的基金上。

一般來說,很多投資人會在2.5分鐘內決定是否要開支票,這大概就是看一下公司名稱及幾行文字的時間,因此情感及直覺左右了他們的決策。主要投資者不會想告訴朋友他們投資的東西名稱很蹩腳,因此如果基金的名字非常糟糕,便可能不會獲得資助。

檢查關鍵字有否讓人混淆的地方

另外要看公司名字能不能為你所用,有沒有可用的網址。

如今已經很難找到一個理想的_____.com名稱,因此暫時用_____.io、_____.co、get___.com 或 _____hq.com都是可行的做法。但長遠之計還是要設法取得想要的_____.com,不論是向網域交易商購買或是付高價給擁有的人,總比取一個別人很難查得到的網址要好。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

例如有一家專門幫客戶辦理離婚手續的公司叫做Legal Passage,由一位想要改變離婚程序的離婚律師Sandro所創立。Sandro覺得美國離婚律師按小時收費是不對的,沒有人應該按小時來解決離婚問題,因此Sandro想要收取固定的離婚費用。

但問題是公司名稱沒有傳達他們所做的事情,因此Legal Passage的網站在過去六個月的點擊率是零。於是Sandro去請教創業孵化器Hackers/Founders(又名 H/F)的創辦人Jonathan Nelson。這是一家總部位於矽谷,在32個國家的 75 個城市舉辦活動,協助企業家建立聯繫、磨練推銷和蒐集建議的機構。

他們用諸如diydivorce之類的術語在Google上搜尋,同時也注意到美國人口在不久的未來有一大部分將會是西班牙裔,因此如果用divorce.io,類似於西班牙語中的離婚divorcio,則當人們在搜索欄中輸入divorce時,他們會直接訪問離婚網站Divorce.com,而divorce.io也會獲得大量附帶流量。差別是Divorce.com的售價為十萬美元,而divorce.io則便宜得多。

此外還要檢查品牌的關鍵字詞是否有容易讓人混淆的地方,例如蘋果公司(Apple)一開始一定很難讓人將它和電腦聯想在一起。最好是根據產品的內容或是想要帶給消費者的記憶來取名,並且還要讓消費者有種熟悉的感覺。如果能成功取得這樣的名字,等於是不費吹灰之力,就在消費者心中輕鬆建立起自己的品牌印象。

例如一家叫做Can I Stay with You While I Rent My Place on Airbnb(我在Airbnb上出租我的地方時,可以待在你那邊嗎) 的新創公司,一看名字就知道是搭著Airbnb做生意,他們標榜是Airbnb中的Airbnb,將Airbnb的房東們組織起來,媒合出租房間的A房東去住空著房間的B房東那裡(A房東只需要帶著伴手禮去就好,不用額外付費),A房東就可以空出更多空間出租,有更多的收入,反之亦然。而僅僅因為這個名字,該公司就得到了大量的新聞報導。

公司名稱保持在兩個音節

現在公司命名的趨勢是長度越來越短,想讓他人記住公司名字,還要注意名稱不能太長。Hackers/Founders孵化器的第一個網域名是hackersandfounders.com,當他們在酒吧舉行會議時,創辦人Jonathan Nelson必須在喧囂中費力告訴人們他們的名字,最後不得不考慮改一個簡短的名字。他們在聖誕島(Christmas Island)的網域名字尾是_____.cx,所以用hf.cx為網名,Nelson並將電子郵件地址設為 j@hf.cx。現在Nelson在酒吧向他人提供電子郵件地址時,他們都會說「天哪!這真是史上最短的名字」,然後輕鬆輸入手機即可。

創業孵化器Y Combinator試圖將新創公司的名稱保持在兩個音節,例如eBay、Yahoo!、Google、Reddit等,即使新創公司想變成其他名字及品牌,Y Combinator仍會嘗試讓他們使用簡短而令人難忘的名字。

還有創辦人喜歡將自己的名字放入公司名稱中,經過研究,這樣做對公司的境遇的確會有影響。就如一名人事經理在收到除姓名之外完全相同的兩份簡歷時,可能會根據申請人是哪裡人的認知做出錄取決定;在矽谷有大量女性,但也只有4%由女性領導的新創公司獲得資金。所以用名字去判斷創辦人是什麼種族,什麼性別,仍是左右投資人在2.5分鐘內做出決策的模式之一。

因此當Hackers/Founders為創投機構審查新創公司的投資案件時,便會刻意隱藏創辦人的姓名、年齡、性別等,讓這方面的影響減到最少。

為公司命名是一個有趣的過程,至今仍沒有一個固定的模式。名字雖僅是字母的排列,但組合起來便產生了意義,意義帶來了情感,而情感在創辦人心中便顯得與眾不同。過程中,創業孵化器等輔導機構會根據問題,對新創公司提出建議,但這畢竟不是輔導者的公司,因此創辦人及CEO等決策者必須學會自己做決定,並承擔最終的後果。

如果最後成功了,大家就會豎起大拇指說:「名字取得真好」。

