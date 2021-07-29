Apple、eBay、Google、Yahoo!⋯⋯公司命名要成功，關鍵就在「兩個音節」？

文：Hayden

一個人的姓名重不重要，看有多少人改過名字就知道。根據內政部統計，國人近八年改名的次數總計約82萬人次，除了前一陣子為了吃免費鮭魚而改名的「鮭魚之亂」那些人外，相信絕大多數人改名的原因都是為了要有一個好名字，幫助自己的工作、財運，甚至整體的運勢都比以前更好。而人如此，公司也是一樣。

創新點：公司命名趨勢是越來越短，想讓人印象深刻，就用兩音節命名法。

從務實的角度為公司取名

成立公司的人，都希望為公司取一個好名字，不但能讓顧客留下好印象，也能在業界樹立響亮名號。所以好的公司名字對於企業發展很重要，但曾替30幾家新創公司命名的行銷專家Drew Beechler卻說，一家公司的名字對公司的影響符合常態分配，只有極少數的公司因為取名而大好或大壞，絕大部分的公司受名字的影響其實有限。

Drew Beechler是風險投資機構HIGH ALPHA的廣告行銷負責人，HIGH ALPHA每年都為5到10家新公司建立品牌，包括命名、取得網域名稱、品牌標識和網站建立，過去五年他們幫超過30家新創公司命名。

Drew Beechler以前為他人的公司命名時總能客觀思考，但成為父親後他對於命名也有了全新的感受。如果是為了自己深刻關心的事物，例如寶貝小孩或是寶貝公司，命名的感覺就完全不一樣了，有時會絞盡腦汁到精疲力盡甚至快要發狂。

命名的過程中充滿了主觀和特殊慾望，絕大多數的創辦人對公司命名的經驗又少。為避免空耗，Drew Beechler建議最好是從務實的角度為公司命名，例如為公司選擇一個目標，再根據這個目標為公司取名。

風險創投基金（或稱對沖基金）的名字是最明顯的例子，例如Tiger Global、Alpha Heavy及Aggressive Growth，單是名稱就告訴我們公司的企圖心或業務是什麼。如果你想投資，當然會想把資金放在能積極成長（Aggressive Growth）的基金上。

一般來說，很多投資人會在2.5分鐘內決定是否要開支票，這大概就是看一下公司名稱及幾行文字的時間，因此情感及直覺左右了他們的決策。主要投資者不會想告訴朋友他們投資的東西名稱很蹩腳，因此如果基金的名字非常糟糕，便可能不會獲得資助。

檢查關鍵字有否讓人混淆的地方

另外要看公司名字能不能為你所用，有沒有可用的網址。

如今已經很難找到一個理想的_____.com名稱，因此暫時用_____.io、_____.co、get___.com 或 _____hq.com都是可行的做法。但長遠之計還是要設法取得想要的_____.com，不論是向網域交易商購買或是付高價給擁有的人，總比取一個別人很難查得到的網址要好。

Photo Credit: Reuters ／ 達志影像

例如有一家專門幫客戶辦理離婚手續的公司叫做Legal Passage，由一位想要改變離婚程序的離婚律師Sandro所創立。Sandro覺得美國離婚律師按小時收費是不對的，沒有人應該按小時來解決離婚問題，因此Sandro想要收取固定的離婚費用。

但問題是公司名稱沒有傳達他們所做的事情，因此Legal Passage的網站在過去六個月的點擊率是零。於是Sandro去請教創業孵化器Hackers／Founders（又名 H／F）的創辦人Jonathan Nelson。這是一家總部位於矽谷，在32個國家的 75 個城市舉辦活動，協助企業家建立聯繫、磨練推銷和蒐集建議的機構。

他們用諸如diydivorce之類的術語在Google上搜尋，同時也注意到美國人口在不久的未來有一大部分將會是西班牙裔，因此如果用divorce.io，類似於西班牙語中的離婚divorcio，則當人們在搜索欄中輸入divorce時，他們會直接訪問離婚網站Divorce.com，而divorce.io也會獲得大量附帶流量。差別是Divorce.com的售價為十萬美元，而divorce.io則便宜得多。

此外還要檢查品牌的關鍵字詞是否有容易讓人混淆的地方，例如蘋果公司（Apple）一開始一定很難讓人將它和電腦聯想在一起。最好是根據產品的內容或是想要帶給消費者的記憶來取名，並且還要讓消費者有種熟悉的感覺。如果能成功取得這樣的名字，等於是不費吹灰之力，就在消費者心中輕鬆建立起自己的品牌印象。

例如一家叫做Can I Stay with You While I Rent My Place on Airbnb（我在Airbnb上出租我的地方時，可以待在你那邊嗎） 的新創公司，一看名字就知道是搭著Airbnb做生意，他們標榜是Airbnb中的Airbnb，將Airbnb的房東們組織起來，媒合出租房間的A房東去住空著房間的B房東那裡（A房東只需要帶著伴手禮去就好，不用額外付費），A房東就可以空出更多空間出租，有更多的收入，反之亦然。而僅僅因為這個名字，該公司就得到了大量的新聞報導。

公司名稱保持在兩個音節

現在公司命名的趨勢是長度越來越短，想讓他人記住公司名字，還要注意名稱不能太長。Hackers／Founders孵化器的第一個網域名是hackersandfounders.com，當他們在酒吧舉行會議時，創辦人Jonathan Nelson必須在喧囂中費力告訴人們他們的名字，最後不得不考慮改一個簡短的名字。他們在聖誕島（Christmas Island）的網域名字尾是_____.cx，所以用hf.cx為網名，Nelson並將電子郵件地址設為 j@hf.cx。現在Nelson在酒吧向他人提供電子郵件地址時，他們都會說「天哪！這真是史上最短的名字」，然後輕鬆輸入手機即可。

創業孵化器Y Combinator試圖將新創公司的名稱保持在兩個音節，例如eBay、Yahoo!、Google、Reddit等，即使新創公司想變成其他名字及品牌，Y Combinator仍會嘗試讓他們使用簡短而令人難忘的名字。

還有創辦人喜歡將自己的名字放入公司名稱中，經過研究，這樣做對公司的境遇的確會有影響。就如一名人事經理在收到除姓名之外完全相同的兩份簡歷時，可能會根據申請人是哪裡人的認知做出錄取決定；在矽谷有大量女性，但也只有4%由女性領導的新創公司獲得資金。所以用名字去判斷創辦人是什麼種族，什麼性別，仍是左右投資人在2.5分鐘內做出決策的模式之一。

因此當Hackers／Founders為創投機構審查新創公司的投資案件時，便會刻意隱藏創辦人的姓名、年齡、性別等，讓這方面的影響減到最少。

為公司命名是一個有趣的過程，至今仍沒有一個固定的模式。名字雖僅是字母的排列，但組合起來便產生了意義，意義帶來了情感，而情感在創辦人心中便顯得與眾不同。過程中，創業孵化器等輔導機構會根據問題，對新創公司提出建議，但這畢竟不是輔導者的公司，因此創辦人及CEO等決策者必須學會自己做決定，並承擔最終的後果。

如果最後成功了，大家就會豎起大拇指說：「名字取得真好」。

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本文獲創新拿鐵授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航