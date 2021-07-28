《動物農莊》：極權的醜陋，獨裁者之童話

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

三隻小豬、狼來了，之所以永垂不朽，人人皆知。乃因江山易改，人類總是犯重複的錯，偉大的寓言，看破本性難移，書寫世間不變。顯淺易懂，從人性之根本，警醒我們。

相對George Orwell而言，《1984》尚算深奧，《動物農莊》，a fairy story，童話寓言般易讀。《動物農莊》記一群動物革命，趕走人類，動物自治。擬人設定，彼此互動，像現今許多動漫作品，故事引人入勝。

同志們，我要告訴你們的就是這個：造反！老實說，我也不知道造反會在何時發生，或許近在一週之內，或許遠在百年之後。但我確信，就像看到我蹄子底下的稻草一樣確鑿無疑，總有一天，正義要申張。同志們，在你們整個短暫的餘生中，不要偏離這個目標！尤其是，把我說的福音傳給你們的後代，這樣，未來的一代一代動物就會繼續這一鬥爭，直到取得最後勝利。（《動物農莊》）

革命之始，往往源於夢想，嚮往改變。《動物農莊》年邁的豬，老麥哲因夢演講，告訴農莊的同志，造反有理，革命無罪，立下規範，導出「七誡」，美好的烏托邦。

七 誡

1. 凡靠兩條腿行走者皆為仇敵；

2. 凡靠四肢行走者，或者長翅膀者，皆為親友；

3. 任何動物不得著衣；

4. 任何動物不得臥床；

5. 任何動物不得飲酒；

6. 任何動物不得傷害其他動物；

7. 所有動物一律平等。

「七誡」，防止動物學習人類，成為下一個極權，主張所有動物一律平等，不得傷害同類。可惜的是，隨著故事推展，逐一扭曲，「七誡」反成當權者，剝削人民的工具。

雞羊馬牛貓鳥之中，唯豬能夠成為領袖。動物分野在於，豬擅長閱讀、書寫。權力不是單純來自武力，知識才能恆久，潛移默化，運用語言偽術，愚昧百姓。

因此，豬可以獨佔牛奶，可以像人喝酒，蘋果沒有平均分配，只給予豬群享用，搬進了人類居住的屋院，成為莊園首領。豬說服其他動物，一切都是為了同類的未來。

圖片由作者提供

那一年，動物們幹起活來就像奴隸一樣。但他們樂在其中，流血流汗甚至犧牲也心甘情願，因為他們深深地意識到：他們幹的每件事都是為他們自己和未來的同類的利益，而不是為了那幫遊手好閒、偷摸成性的人類。

故事中段，豬群內訌，拿破崙和斯諾鮑的爭權。拿破崙率領惡狗，動用黑警趕走對手。極權者兩大利器，話語權、武力之壟斷，殺害反對者，打破不能傷害同類的底線。

但凡任何動物稍有異見，即被殺害；但凡任何政策不合預算，歸咎於別人。農莊的百姓，過得比以前更為悲慘，官方卻用數據說明，各類食物產量增加。

動物們再一次感到一種說不出的彆扭。決不和人打交道，決不從事交易，決不使用錢，這些最早就有的誓言，在瓊斯被逐後的第一次大會議上，不就已經確立了嗎？訂立這些誓言的情形至今都還歷歷在目；或者至少他們自以為還記得有這回事。那四隻曾在拿破崙宣布廢除大會議時提出抗議的幼豬膽怯地發言了，但在狗那可怕的咆哮聲下，很快又不吱聲了。接著，羊又照例咩咩地叫起「四條腿好，兩條腿壞！」一時間的難堪局面也就順利地對付過去了。

一切，在極權上至下外，愚民也是主因。每當有動物想質詢時，羊群有如小粉紅，高叫政治口號，不要為國家添煩增亂。到後來洗腦得，連生蛋喝水都要感恩領袖。

我們的領袖拿破崙同志，動物之父，人類剋星，羊的保護神，鴨子的至親等自封名號，豬凌駕其他動物，獨佔利益。「所有動物生而平等，但有些動物比其他動物更加平等。」（All animals are equal, but some animals are more equal than others.）

圖片由作者提供

說實話，在他們的記憶中，瓊斯及他所代表的一切幾乎已經完全淡忘了。他們知道，近來的生活窘困而艱難，常常是饑寒交迫，醒著的時候就是幹活，但毫無疑問，過去更糟糕。他們情願相信這些。再說，那時他們是奴隸，現在卻享有自由。誠如斯奎拉那句總是掛在嘴上的話所說，這一點使一切都有了天壤之別。

刻在牆上的「七誡」，被當權者隨意更改，動物對歷史之記憶，完全淡忘。饑寒交迫，他們相信過去更可怕，拿破崙永遠正確。武力是一時，歷史操縱是長久，抹除真相，維穩良方。

《動物農莊》之結束，見證極權的醜陋。豬群不再用四隻腿走路，改以兩腿站立，和人類合作、宴會，「動物農莊」變回「曼納莊園」。民眾高叫「四條腿好，兩條腿更好」（Four legs good, two legs better.），這，是獨裁者的夢想。

本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium。

相關文章：

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin