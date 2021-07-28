請問搜救專家：如果遇到鄭州暴雨淹沒隧道這種恐怖積水，車上駕駛和乘客該怎麼逃？

中國河南20日發生大豪雨後，鄭州市京廣隧道幾乎全被淹沒，當地路面多處也出現塌陷積水。目前中國官方公布的隧道內死亡人數為6人、一共拖出247輛車，但是據《中央社》報導，這些數字與各界估計的罹難人數及受淹車輛數差距過大，爭議難平。

其中，京廣北路隧道車輛被淹情況最為嚴重，中國的社群媒體上也流傳許多隧道、地鐵罹難者生前掙扎的影片。由於雨水從高架橋、主幹道路段多個方向往低處倒灌，從發現有積水到隧道完全被灌滿之間，其中僅僅只有幾分鐘時間，許多車輛內的人們可能幾乎難以脫身。

台北市近年發生暴雨時，也不乏隧道、地下道或捷運淹水的事件發生。2017年6月2日受滯留鋒面與西南氣流影響，台北市在凌晨下起暴雨，位於內湖區的康湖隧道口積水達小腿肚，捷運東門站連接東門市場的2號出口人行道也出現淹水。

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2018年9月8日，台北市也因對流雲系旺盛降下豪雨，東門站2號出口、行天宮站1號出口通往地下道的連通道，都出現積水情形。捷運忠孝敦化站一帶的忠孝東路、及師大夜市商圈附近，淹水甚至達半個輪胎高，不少機車騎士擔心機車拋錨，只好熄火牽車。今年6月，信義車行地下道也因暴雨而發生積水的狀況，所幸這些事件皆無造成嚴重人員傷害。

遭遇積水時：提升警覺，不要盲目跟著大家開，不要只想衝過淹水區域

「當車輛已無法移動或熄火時，能離開車廂就盡快離開，」台南市消防局災害搶救科股長邱士榮受《關鍵評論網》訪問時表示，「這是車輛遇到嚴重積水情形時求生的大原則」。搜救經驗豐富的邱士榮，過去曾任特搜分隊長，曾參與許多第一線災害救援工作。

「道路水位有多高、車廂進水就多高」，因此邱士榮建議，應離開車廂並待在高處，讓搜救人員更容易發現所在位置。

邱士榮也表示，車輛駕駛在遇上道路積水時，當水位過輪胎時，就需要特別留意。台南曾針對容易淹水的下水道標示高度尺標，讓駕駛作為判斷依據；而當雨量預測可能產生淹水危險時，就應預防性封閉道路區間。邱士榮指出，人類在避難時會有「從眾性」，當前方車輛進入已經積水的地下道時，就會跟隨盲從。

他強調，汽車不是船艇，「不要想著衝過淹水區域，並非每次都如此幸運。」

而當車輛已經落水時，邱士榮認為「保持清醒」是最重要、也是最難的第一要點。一般汽車的重心都在前方引擎處，所以當車輛進水時，往往會從車頭開始下沉。有時候遇到車輛斷電或系統進水等問題時，會發生車輛自動上鎖、車鎖變型等情形，導致無法開啟車門，因此學習逃生自救方法就非常重要。

Photo Credit: 邱士榮 著Photo Credit: 邱士榮 圖中著橘色消防衣者為搜救專家邱士榮。

受困時：借助工具創造逃生出口、救援應以自己為優先

車輛的前檔幾乎是「膠合玻璃」，不易破壞，因此邱士榮建議，可以利用棍棒、錘子等工具，將其插入強化玻璃及車門的縫隙，利用槓桿原理由內往下壓，讓玻璃破裂、製造逃生出口。

在水流中逃生時，如果碰到被沖走的情形，邱士榮建議以基本的游泳仰式進行逃生，眼睛隨時注意下游，並適時用腳頂開障礙物。

「救援的優先順序永遠是先救自已。」邱士榮指出，過去曾發生許多悲劇，都是有人為了搶救落水者而跳下水，結果導致兩人都溺斃。他強調，如果沒有安全的裝備及救援能力，不建議下水救援，以岸上救援方式為主。他也語重心長地建議，這些水中自救的相關逃生知識，應該和防火、CPR急救等概念一樣，納入國民教育來深耕。

即使是經過訓練的救災人員，下水徒手救援也絕非易事。邱士榮表示，救人者可以在岸上運用器材救援方式，利用救生圈、寶特瓶等可能產生浮力的器具，拋過去協助落水者。而利用橡皮艇、或是直接游泳過去救援，則是需要經由消防人員才能評估並進行，就不適用於一般民眾。

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責任編輯：許靜之