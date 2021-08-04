《無人地球》：「夫妻倆，孩子兩」的常態，已經深入印度家家戶戶

文：達瑞爾．布瑞克（Darrell Bricker）、約翰．伊比森（John Ibbitson）

印度完美家庭內藏隱憂

在印度與中國之間往來，往往會讓人有些震驚。儘管北京人口高達兩千兩百萬，一切卻很井然有序。沒錯，空氣汙染或許有些可怕，但該座城市多數的市中心建築，都是在這個世紀內蓋好的。即便是最貧困的地區，政府也能良好地運作，維持低犯罪率，而嚴寒的冬天也讓該座城市不存在任何類似貧民窟的區域。

相反地，新德里是研究無秩序對比的最好所在。馬路的一側是現代辦公大樓，另一邊卻是體型巨大的野生黑色母豬，以及在荒野塵土中歡快打滾的小豬仔們。抗議活動與宗教慶典隨處可見，猴子爬過屋頂，牛與羊則恣意漫步。還有狗，大量的流浪狗躺在食物攤販前，在人行道上流連，或在辦公大樓與大學內的廣場上愜意地睡到飽。沒有人管理牠們。對這個印度教社會而言，要想淘汰牠們大概是不可能了。

新舊夾雜的私家車、卡車、公車、綠黃嘟嘟車（auto-rickshaw）、摩托車和用各式動物來拉動的拖車，讓馬路寸步難行。嶄新的賓士車不情願地，和努力拉著過重拖車的驢子共享著一條路。倘若你認為紐約市裡汽車狂按喇叭的聲音很惱人，不妨來新德里圓環體驗一下。在其中一輛隨處可見的嘟嘟車（加裝載客車廂的三輪摩托車）後頭，貼著一張以印度文和英文寫下的標語：「這輛負責任的嘟嘟車會尊重並保護女性」，讓當地女性的處境再清楚不過。印度仍是一個極為父權主義的社會，這張貼紙之所以重要，是因為「德里是印度的強暴之都」——許多女性這樣告訴我們。

這樣的問題延伸到計程車與嘟嘟車從業者身上，這也是為什麼德里的交通部要讓駕駛去上關於性別意識的課程。任何想要取得嘟嘟車年度營業執照的人，必須接受一個小時的強制課程。然而，讓多數印度女性擔心害怕的暴行，並不是來自陌生人，而是來自她們的先生、父親、叔叔、兄弟、成年兒子，或甚至是丈夫的兄弟和男性親戚。男人幾乎能決定家中女性人生的各個面向，無論是教育、工作、婚姻和家庭計畫。如同一位女性對我們說的，男性的控制層面甚至可以擴及一名女性能不能去某個地方。這樣的控制幾乎無所不在，而鄉村地區男人對女人的控制又尤其嚴苛。

幾乎所有印度人的婚姻，都是出自於雙方家庭的安排，這樣的習俗也獲得宗教（印度教與伊斯蘭教）和大為盛行的宗族與種姓制度所鞏固。「因愛而結合」的例子確實有，卻極為罕見。倘若一名女性想要和某個沒有被家族同意的對象私奔或結婚，她很有可能會置自己於危險之中。那些未獲得允許就私自結婚的女性，會因為讓家族「蒙羞」而淪為榮譽處決的受害者。二○一五年，印度共發生了兩百五十一起被政府單位歸類為榮譽處決的謀殺案。或許還有許多未通報的。再一次強調：這樣的行為在鄉村發生的頻率，比都市更高。

對多數文化中的女性而言，保持單身是一種可行的選擇，但對印度女性來說，卻是極為激進的舉動。如同印度人口學家K．斯里尼瓦桑（K. Srinivasan）和K．S．詹姆士（K. S. James）所解釋：「儘管政府、非政府組織和某些政黨團體做了各種努力，在短期內，印度絕不可能達到西方世界的性別平等程度。印度社會是以女性在其家族中的角色——妻子、媳婦與母親，來衡量一名女性的價值。無法讓自己擔任這些角色的女性（如寡婦或單身女子），則會被不公平地對待，且在許多情況下，甚至會失去自己的財產。由於沒有婚姻關係的女性被認為是不完整的，因此未婚女性、寡婦和離婚者，會被社會嚴重的汙名化。」

我們在印度的一名女性同事，向我們描述她決定單身後，家人帶給她的一連串折磨。她說自己之所以這麼做，是因為她不想將自己的人生主導權，交給陌生的包辦婚姻對象（她稱這是「印度的冒險運動」）。相反地，她的夢想是接受教育、找到一份好工作，並賺到足以讓自己獨立的收入。為此，她必須付出的代價就是和父母同住，讓身為一家之主的父親，決定她生活中的各種面向（無論是直接或透過社會壓力）。

有鑑於這樣的社會與家族壓力，多數印度女性毫無意外地，會在青少年晚期或二十歲出頭就結婚。一般而言，新郎的年齡會大上五歲。其中一個原因在於習俗上，印度新娘的家族必須支付新郎一筆嫁妝（與肯亞的傳統相反）。想要在印度結婚市場上獲得一筆豐厚的嫁妝，潛在新郎就必須花時間取得一定的學歷和工作，好讓新娘的家人認定他是一個理想的投資對象。最搶手的新郎是大學畢業生，且擁有一份公職。

既然幾乎所有印度人都會結婚且結得很早，你可能認為印度夫婦一定會生很多孩子。如果將時間拉回一九五○年、生育率還有五．九的印度，這個描述確實為真。然而今日，印度官方公布的生育率已經下滑了六成，來到二．四。儘管這個數字仍然超越替代率，更遠超過中國當前的生育率，但小家庭的常態已經開始在印度社會扎根。問題來了：為什麼？

既然印度女性成為母親的平均年齡依舊很年輕（二十歲）、既然女性在一段關係中擁有的權力很少、既然有三分之二的人口仍舊生活在鄉村地區，那麼為了印度和為自己好，印度女性所生下來的孩子數量應該遠超過二．四。然而結果證明，還有其他因素發揮了影響，這些因素包括了政府政策和漸漸改變的文化習俗。數十年來，政府（尤其是地方政府）不斷宣揚著小家庭的好處——即人們稱呼的「完美家庭」。完美家庭有兩個小孩，且其中一個是男孩。或像是政府所宣傳的：「夫妻倆，孩子兩。」一旦你有兩個孩子了，就該收手了。

「夫妻倆，孩子兩」及各式各樣的變化版，就像是印度版本的中國一胎化政策，且同樣是出自於政府對人口過剩災難的擔憂。但印度對這版家庭計畫政策的熱情程度，或許就連中國政府的計畫者都自嘆弗如。儘管某些生育控制辦法屬於自願性，像是分送免費保險套、推廣節育教育等，印度施行強制或半強制絕育手術的情況，也是由來已久——儘管對象有男有女，但多數情況以女性為主。

現在，印度還有一些地方政府會舉辦絕育營，誘惑大量且絕大多數來自鄉村地區的女性接受絕育。儘管印度大力推行了許多較不具侵入性且可逆的絕育方法，女性絕育手術仍是當前最盛行的生育控制做法。僅有四％的印度女性會服用避孕藥，同時僅有六％的女性能說服男性使用保險套。如同K．S．詹姆士告訴我們的，多數女性會在生下第二個孩子後，也就是二十五歲左右，立刻接受絕育手術。儘管現在許多印度地方政府大力鼓吹更不具侵入性的避孕手段，許多女性卻仍傾向接受絕育手術。

儘管你一定聽過許多政府試圖達成績效而強推，或丈夫讓妻子去接受手術以換得滿口袋的鈔票（一千四盧比，大約二十塊美元。有鑑於印度年收入中位數為六百一十六美元，這筆金額確實不少）的傳聞。但與我們交談過的印度女性都是在本身自願下，選擇進行手術。當你聽到她們的解釋後，會忍不住想起遠在巴西的婦女們。

女性的困境

斯里尼瓦普里（Srinivaspuri）是一座大型都市貧民窟，位在德里南方，就在繁忙的高速公路和辦公街區旁。你很難推算這裡到底住著多少人，因為德里絕大多數的人口都擠在非法的社區裡。每一天，都有來自鄰近區域和鄉村的人們，離去或留下。我們只能就自己親眼目睹的情況，告訴你這裡有非常多人。

如斯里尼瓦普里這樣的社區，就處在印度生育率變化的前沿。這些農村移民此生第一次發現，生孩子是這樣一件昂貴的事，因為孩子已經不能像過去那樣，為下田耕作貢獻勞動力。許多女性也是人生頭一遭，經歷教育、受僱和現代科技的洗禮。因此，這些造成世界各地出生率下降的因素，對斯里尼瓦普里造成了什麼樣的影響呢？

用劣質磚頭與回收建材搭蓋的臨時住所，集結成這座貧民窟的混亂風格。這些只有一房的棚屋，就巧妙地擠在任一處可容得下的縫隙間，唯一可以界定其位置的特徵，就是蜿蜒在整座社區間的龜裂水泥小徑。每一間屋子的前頭都有著遮廉，要不是完全敞開，就是拉開了部分。少數幾間屋子是有門的，屋子內部是一個房間，泥土地板或水泥地板上則鋪有一塊大地毯。生活中的所有事情，都在這個房間裡發生——煮飯、睡覺和人類會做的所有事情。鍋碗瓢盆等廚房用品及雜貨，要不是堆放在地板的一角，就是掛在牆壁上。

隨機出沒的梯子讓狹窄的人行通道更加窒礙難行。這些自製或組合式的梯子，能通往加蓋在街旁建築上方的屋子裡。七彩繽紛的晾曬衣物隨處可見。多數的房子似乎擁有某種程度的電力，但以各種方向恣意垂掛的電線，大概沒有依照任何安全法規來架設。人行道的兩側，各有一條約莫兩英尺寬、淺而整齊的水溝，這些是開放式的下水道。至於廁所，我們一間都沒有看到。但空氣中瀰漫的味道暗示著：無論此地使用哪種廁所設備，應該都是相當原始的。

那是三月某一個星期五的宜人早晨，時刻約莫為十點，斯里尼瓦普里非常繁忙。人行道上擠滿了人潮，男女老少皆有。女性穿著顏色鮮亮的紗麗，長長的深色頭髮則用頭巾包覆，或整齊地綁在後腦勺。男性則是西式的打扮——印著商標的T恤、短褲或長褲。至於鞋子，男女皆穿著涼鞋，在走進家門前，所有人都會脫鞋。想到此刻我們正踩著的路面，這個做法確實很好。

我們的目的地是一個離貧民窟入口處約莫十三分鐘腳程的幼稚園。我們的同事安排了兩個焦點團體，主角是住在貧民窟中的女性，計有十五名女性願意參加。這些人有的已婚，有的單身；最年長者為三十五歲，最年輕者為十七歲。四位參與者是穆斯林，其餘皆是印度教徒。我們分別和已婚及單身女性交談。討論過程用印地語（編按：Hindi，印度官方語言之一），而負責組織團體的同事，再以英文複述一遍。

如同其他的住宅，這間迷你、僅有一室的幼稚園，也以大大的地毯覆蓋著泥土地板。牆壁上以破舊的字母海報裝飾，還有標示著各種形狀、顏色與動物的表格，其中一張字母海報是在教英文。我們脫下鞋子走了進去，所有人都坐在毯子上。這裡沒有任何門或遮廉可以關上，只有一道需要跨越的水泥門檻，房間對著馬路敞開。

其中一名參與者，在自己的披巾下餵著嬰兒喝母奶。所有女性都穿著顏色明亮的紗麗，並戴著各式各樣的珠寶首飾，像是手鐲、戒指（手和腳）與鼻環。有些人還塗上指甲油或指甲花彩繪（henna tattoo）。看著她們精心打理的外觀，可以想像她們為了這場聚會花了不少心思。

但在討論時，她們相當害羞，畢竟是在公開場合討論相當敏感的主題。在經歷了一段「認識彼此」的交談後，主辦者將話題拉回主題。「妳計畫生幾個孩子？」她詢問道。還沒開始生孩子、或只生了一個孩子的女性，其回答相當一致：「兩個。」主辦者又問了為什麼，事情開始有趣了起來。年輕女性表示自己想過和母親不一樣的人生，視母親的經歷為一種警惕。她們希望生少一點孩子，期待透過良好的教育，以及教育賦予自己的賺錢能力，來贏得獨立自主的生活。她們認為，擁有收入就能讓自己擁有影響力，得以和男人（包括她們的先生）協商自己的人生大事。

生兩個孩子的其他原因，則是希望創造「完美家庭」。看起來，「夫妻倆，孩子兩」的常態，已經深入家家戶戶。如同好幾位女性所說的，她們不想要只生一個孩子。這是因為對印度家庭而言，家庭義務（尤其是照顧長者）非常重要，而這份義務對獨生子女來說太過沉重。但生超過兩個孩子，開銷又會太大（儘管一名女性表示自己生了五個孩子，且日子還過得下去）。借用一名參與者的話：「考量到孩子的養育開銷，生兩個孩子是盡一切努力所能做到的極限。」

儘管在場的女性希望能有完美家庭，但她們也很快地提醒我們，這並不是她們能做的決定。如同一名參與者對我們說的：「決定孩子數量的是丈夫，不是媽媽。」「生下男孩才是關鍵，」一名母親解釋，「我有三個女兒，但必須繼續生，直到生出一個男孩。」已婚團體中的女性也表示，擁有五個孩子是因為一開始都生了女孩的緣故。她們不太願意討論的其中一個話題，就是避孕。儘管如此，對她們而言，顯然解決手段愈絕對愈好（像是在兩個孩子後接受絕育手術），因為她們的丈夫根本不可能會使用保險套或接受手術。但對穆斯林而言，絕育手術則因為宗教考量而不能成為一種選擇。

在場的女性幾乎沒有怎麼談到羅曼史，單身女性對於理想伴侶和童話般的婚禮，也不抱持任何幻想（多麼諷刺啊，在想到寶萊塢熱門電影中那美妙的羅曼史後）。這些女性對自己的丈夫沒有太高的期待，丈夫是不可靠的經濟支柱和煩人的伴侶。多數人的丈夫為臨時工，只在想工作的時候工作，絕大多數的薪水也都花在了賭博和酒精上。許多人都提到酒精是她們婚姻中的一大問題。

對所有人來說，婚姻和孩子是一種義務，而不是渴望。儘管如此，還是想要成為妻子與母親的她們，卻依稀渴望能按自己的想法而行。有一種想法慢慢成形：隨著這些年輕女性將自己對獨立的渴望傳承給女兒，對自主權的渴望只會愈來愈高——在一個又一個世代後，形成緩慢且無法阻擋的趨勢。在德里的貧民窟裡，家庭計畫牽涉到經濟需求、衝撞傳統、宗教力量和父權，以及女性企圖為自己人生做主的期待，而這一切只會導致更大程度的獨立和更少的孩子。渴望獲得權利的女權奮鬥，只會朝著一個方向前行。

在我們談話間，也悄悄地透露出這場奮鬥的最終結果。時不時地，這些女性就會將手伸到長袍下，瞄一眼手機螢幕。即便身在德里的貧民窟裡，女性仍可以獲得智慧型手機、月租方案和網際網路；即便在德里的貧民窟裡，人們的手中仍能握著集人類智慧於一身的事物。

人口模型預測會成真嗎？

印度的人口會如聯合國預測般，在二○六○年攀升到十七億的高峰嗎？在這點上，沃夫岡．魯茲和國際應用系統分析研究所的同事們大致上是同意的。但停留在德里的期間，負責進行當地研究的人口學家與官員們一次又一次地對我們悄悄說道，他們認為生育率已經下滑到低於二．一。倘若真是如此，那麼印度的發展已經超前聯合國與維也納學者們的預期十年。如果印度的生育率真的為二．一或甚至低於此，那們根據低出生率人口模型，印度的總人口數不太可能超越十五億，更會在二一○○年時下滑到十二億。

假如聯合國的模型是正確的，中國和印度就能帶領世界邁向一百一十億人口的大關。但中國與印度正在發出強烈的訊號，暗示這樣的預測實在過高，且此兩國將會在更短的期間內攀登上人口高峰，然後和世界上其他地方一樣，加入人口流失的行列。

當然，這也有可能是錯的，但我們並不這麼認為。我們忍不住回想起在德里貧民窟學校中的女性們，不斷盯著長袍下的那支手機。

書籍介紹

本文摘錄自《無人地球：全面改寫經濟、政治、國際局勢的人口崩潰之戰》，今周刊出版

作者：達瑞爾．布瑞克（Darrell Bricker）、約翰．伊比森（John Ibbitson）

譯者：李祐寧

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不只是台灣，

全球人口都面臨災難性的衰退，衝擊著現在與未來的世界！

過去，人類的淘汰機制，向來是由饑荒與瘟疫主宰；

但這一次，我們選擇親手淘汰自己。

這背後絕非僅出於高房價、低薪資等眾人琅琅上口的因素。

這波人口急遽下降的趨勢，將比你我想像中來得更快、更猛、更危急。

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屢獲殊榮的記者和國際知名的社會研究人員走遍六大洲，親自採訪各國最重要的人口專家、深入當地人群與家庭，探究為什麼人們不願意生小孩，且人口崩潰的趨勢如此愈演愈烈的根本原因。

在這場人口崩潰之戰中，中國因一胎化政策在崛起之路上大跌一跤、美國則受移民之賜重拾優勢、印度搖身一變成為新世紀經濟童話。但是加拿大早已認清人口崩潰的事實並做好準備，成為未來的明日之星。他們是怎麼做到的？

本書將讓我們看清一個無法抵抗、阻止且不斷縮小的未來，但如果我們願意且現在開始行動，仍然可以塑造一個充滿希望的未來。

你不須等個數十年，才能目睹一個正在變小或變老的世界。

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本書特色

《寇克斯書評》「當代與社會議題類」年度最佳書籍

全球人口衰退，已經衝擊著現在與未來的世界！

過去，人類的淘汰機制，向來是由饑荒與瘟疫主宰；

但這一次，我們選擇親手淘汰自己。

Photo Credit: 今周刊出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九