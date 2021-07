不必急著選邊站，八種表達「贊同、反對、中立」的英文說法

無論在生活中還是職場上,我們都可能會需要用英文表達自己對某件事是贊同、反對或中立,但你是不是開口只會說「I agree.」、 「I disagree.」和「I don’t know.」呢?進階一點,你可能會說「I totally agree.」或「I strongly disagree.」。但其實,表達「贊同」和「反對」還有很多種不同的英文說法,語氣強烈程度不同,表達方式也不同。

今天幫大家整理了八種用英文表達贊同、反對或中立的說法!

一、「贊同」的三種說法

1. You’re completely right. 你完全是對的。

這句是表達非常強烈的同意,沒有任何異議。completely本身就是個強烈的字,代表完全、徹底地,因此說出這句話之前,一定要考慮再考慮,話說出口之後,就很難再改變說詞了!

A: He looks exhausted. I believe he needs a rest.

他看起來很疲倦,我認為他需要休息一下。 B: You’re completely right. He hasn’t slept for two days.

完全沒錯,他已經兩天沒睡覺了。

2. I think you’re right. 我覺得你是對的。

相較第一句,這句語氣較不強烈,雖然仍表達同意,但並不是百分之百確定。

I think you’re right. I’ll try to quit smoking. 我覺得你是對的,我會嘗試戒菸。

3. To a certain extent I agree. 某種程度上我同意你。

這句表達的是部分同意。certain有特定、某幾個的意思;extent是程度。「我只在某種程度上同意你」,代表某些部份其實不太贊同。

To a certain extent I agree that I should throw away my old toys, but they are all memories to me. 某種程度上我同意把舊玩具丟掉,但它們對我來說都是回憶啊。

二、「反對」的三種說法

1. You’re completely mistaken. 你完全搞錯了。

這句話表示完全不贊同。事實上,對外國人來說,You’re completely mistaken.的語氣非常強烈,強烈到不建議在日常對話中使用。

You’re completely mistaken. I am disappointed with you. 你完全搞錯了。我對你很失望。

2. Unfortunately, I see it differently. 抱歉,我的看法跟你不同。

這句是較委婉的表示不同意。unfortunately原本是不幸的意思,在這邊是指抱歉、不好意思,增加了一點禮貌的感覺。「抱歉,我跟你看法不同」,聽起來雖然委婉,但仍然是表示反對,說出口之前也要三思,以免氣氛變僵喔。

Unfortunately, I see it differently. I think it’s inappropriate to lie to the patient. 很抱歉,我的看法跟你不同。我認為對病患說謊是不對的。

3. Up to a point I agree with you, but… 某種程度上我同意你,但是……

這句跟上面表達同意的to a certain extent I agree意思相近,表達部分同意/不同意。up to a point是指在某種程度上。整句表示我某種程度上同意你,但是其他部分我不贊同,是非常有禮貌的說法。

Up to a point I agree with you, but still it’s not a practical way. 某種程度上我同意你,但那仍然不是個可行的辦法。

三、「中立」的兩種說法

1. I am / sit on the fence. 我保持中立。

Fence是籬笆。而坐在籬笆上,還沒有決定接下來要往左走還是往右走,表示保持中立。

I am on the fence. I don’t want to offend either mom or dad. 我保持中立,無論是爸爸還是媽媽我都不想冒犯。

2. There are both advantages and disadvantages. 各有利弊。

Advantage是好處、優勢,而disadvantage是壞處、劣勢。有好處又有壞處,難以決定的時候,就「保持中立」囉。

There are both advantages and disadvantages of using smartphones. 使用智慧型手機有利也有弊。

我們總是在做決定,有時候堅持贊同或反對,有時候需要順其自然、不必急著選邊站。學會以上八種表達「贊同」、「反對」、「中立」的英文說法,你一定能更精準地以不同的語氣表達自己的想法!

