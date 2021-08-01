【專訪】聯合數位文創董事長李彥甫：不要浪費一場好危機，將台灣原創IP推向世界

文：張雅淳

本土COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情自今年5月15日全面進入第三級警戒之後，正努力從2020年疫情衝擊中恢復元氣的藝文展演產業二度停擺，原本蓄勢待發的各項國內外展演活動一夕被「清零」，至今尚未見到曙光。

「以絕對值來講，我們受到的損失還是很嚴重的。」聯合數位文創董事長李彥甫悠悠地說道。從去年底開始，聯合數位文創引進的國際展演活動包括《莫斯科古典芭蕾舞團》、法文音樂劇《鐘樓怪人》、《永恆慕夏－線條的魔術》特展、《teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們》等等，不是取消就是延期，「衰於百業之前，興於百業之後」，正是藝文展演產業站在疫情海嘯第一排的殘酷寫照。

早在這波本土疫情升溫前，COVID-19就提前為聯合數位文創上了一課。2020年12月，莫斯科古典芭蕾舞團來台演出，1.5萬張票全數售罄，但在公演前夕卻傳出有團員確診，李彥甫第一時間得知消息，當晚竟然胃痛到睡不著，生理和心理都承受了極大的焦慮。

基於維護公眾健康的考量，聯合數位文創毅然做出停演、全額退票的決定，估計損失超過千萬以上。病毒的這一記重拳，讓李彥甫更加深刻體認「凡事一定要有Plan B」。

因此，5月再遇到狀況時，身為掌舵人的李彥甫變得從容多了，許多活動都在他的要求下做了線上展演的規畫，以應變發展中的疫情。危機管理和因應往往在一念之間，「Never let a good crisis go to waste.」（不要浪費一場好危機），李彥甫引用英國前首相邱吉爾（Churchill）的名言，道出了自己看待危機的角度與態度。

Photo Credit: 聯合數位文創提供 《返校》是台灣首款電影化的遊戲，聯合數位文創將之轉化為實境體驗，吸引十萬人觀展。

從傳統媒體到數位、文創轉型

聯合數位文創是聯合報系整合旗下跟文創有關的部門，在2016年成立的公司。這波疫情之前，他們每一年在台灣各地舉辦的大大小小活動接近50檔，幾乎天天都辦活動，每年超過一百萬人購票進場。其中包括曾創下國內展覽最佳票房紀錄的《吉卜力動畫世界特展》，和開賣首日即締造千萬票房的法文音樂劇《鐘樓怪人》。

除了接軌國際、引進世界知名內容之外，聯合數位文創也運用長年累積的海外經驗，積極將台灣本土IP推向國際。2020年由赤燭遊戲授權，聯合數位創意策畫舉辦的「返校－實境體驗展」，在北高兩地吸引超過10萬人次參與觀展，就是一次轟動且成功的嘗試。

畢業於清華大學電機工程系的李彥甫，當年因緣際會考進聯合報擔任科技記者，曾多次獲得各類新聞獎項的肯定。2000年，聯合報為了應變風起雲湧的數位新浪潮，率先成立了以網路內容為主的新媒體部門，李彥甫具有理工背景，又擅長大數據、數位匯流應用，自然成了集團拓展網路新事業的不二人選。

2016年出任聯合數位文創董事長，是李彥甫職涯又一次轉換，「最大的挑戰是從記者變成了經營者，跟我過去的經驗、所要面對的問題是完全不一樣的。」聯合數位文創成立初期，以引進國外展演為主，強調「把世界帶進台灣」；隨著台灣本土文創產業發展日趨成熟，近年更大力推動本土展演「走向世界」。

將科技和展演活動結合，更是李彥甫很早就開始思考與布局的，包括在演出現場採用VR虛擬實境技術，或是和LINE TV合作數位線上劇場，都是他在這段防疫停滯期內，要加緊腳步推動進行的革新。

Photo Credit: 聯合數位文創提供 吉卜力工作室的星野康二社長特地飛來台灣參加展覽開幕，並開心與無臉男合影。

將台灣原創IP推向世界

儘管聯合數位文創累積了深厚的專業能力和充足的經驗，但策展的考驗並不只在創意和規劃上，而是從頭到尾都在面臨挑戰。以2016年《吉卜力動畫世界特展》為例，當時在北中南三地合計超過130萬人次觀賞，可謂盛況空前，但外界不知道的是，為了這次展覽，聯合數位文創和吉卜力工作室來來回回溝通了五年，才取得宮崎駿的信任，不僅授權在台灣辦展，還將香港的展覽也交給聯合數位文創統籌。

為了實現「讓台灣走向世界」的發展目標，聯合數位文創這幾年也陸續投資包括「幾米」、「我是馬克」等本土圖像創作者，還代理了其他20多款圖像IP，參與政府「Fresh Taiwan台灣原創館」計畫，帶著台灣創作者到國外參加授權展，增加國際曝光度。

近來，更開辦了行銷、商業模式、IP授權、及經紀人相關的課程，希望從基本面健全產業發展，並運用快閃店形式，幫助創作者擴大商品與商店的開發能量，盡早和商業模式接軌。

Photo Credit: 聯合數位文創提供 人氣插畫家「貓小姐 Ms.Cat」在聯合數位文創協助下開設快閃店。

八二法則的秘訣

聯合數位文創看似包山包海的業務，反映出文創產業多元繁雜的特性，幸運的是，李彥甫有一群在展演、劇場、甚至科技應用等方面各有專精的團隊，讓他可以無後顧之憂地整合及貫徹經營策略。

「好的團隊和人才對每個產業來說都很重要」李彥甫強調，未來產業的發展只會越來越多工跟多元，只具備單一能力的人在快速變動的數位時代下，很容易敗下陣來，「我常常對年輕人說，只具備單一能力是不足以在數位時代的產業中生存的，至少需要具備兩種以上的專業能力。」李彥甫笑說。

許多人或許好奇，在如此高壓多變的工作中，李彥甫如何調適自我？「很多同事都知道，我最大的心法，就是管理學界熟知的『八二法則』。」他進一步解釋，「簡單來說，工作有80%的部分都是沒有產率的，只有 20%有價值。但不是鼓勵大家放棄那80%，而是要把這80%的常態維持住，然後把精力專注用在剩下的20%。」

以策展來說，就是將80%的部分維持在常態水準之上，然後找出那20%的亮點，投進資源去凸顯、行銷，形成一個強烈的記憶點，就能創造出讓觀眾滿意且深刻的體驗，有時候甚至比努力做到100%的企劃更讓人難忘。

Photo Credit: 聯合數位文創提供 聯合數位文創有一群專業的跨域人才。

跨域與科技化是未來趨勢

而面對5G的未來，李彥甫十分樂見更高規格網路時代帶來的改變。「我覺得5G跟3G、4G最大的不同，是思想上的徹底解放，對於創作者來講，也是一個很大的挑戰，過去認為做不到的事情，現在科技都可以幫忙做到了！」

李彥甫觀察到，國際上無論是戲劇或展覽，都開始大量嘗試加入科技的元素，即使是疫情過後，也會成為創作者嘗試的方向，「我們永遠不知那個轉折點會發生在什麼時候，但未來絕對會發生翻天覆地的變化。」

「眼前的問題，就放寬心去面對吧！」李彥甫說，即便疫情趨緩，在人與人的接觸受限之下，展演藝術產業不可能一夕之間復甦，即便如此，他相信展演藝術產業仍能找到出路，而科技，或許就是產業轉型最關鍵的「Plan B」。

Photo Credit: 聯合數位文創提供 聯合數位文創即將引進「teamLab Future Park未來遊樂園&與花共生的動物們」展覽，用科技互動帶來全新體驗。

本文經台北文創授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航