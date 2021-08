【專訪】聯合數位文創董事長李彥甫：不要浪費一場好危機，將台灣原創IP推向世界

文:張雅淳

本土COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)疫情自今年5月15日全面進入第三級警戒之後,正努力從2020年疫情衝擊中恢復元氣的藝文展演產業二度停擺,原本蓄勢待發的各項國內外展演活動一夕被「清零」,至今尚未見到曙光。

「以絕對值來講,我們受到的損失還是很嚴重的。」聯合數位文創董事長李彥甫悠悠地說道。從去年底開始,聯合數位文創引進的國際展演活動包括《莫斯科古典芭蕾舞團》、法文音樂劇《鐘樓怪人》、《永恆慕夏-線條的魔術》特展、《teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們》等等,不是取消就是延期,「衰於百業之前,興於百業之後」,正是藝文展演產業站在疫情海嘯第一排的殘酷寫照。

早在這波本土疫情升溫前,COVID-19就提前為聯合數位文創上了一課。2020年12月,莫斯科古典芭蕾舞團來台演出,1.5萬張票全數售罄,但在公演前夕卻傳出有團員確診,李彥甫第一時間得知消息,當晚竟然胃痛到睡不著,生理和心理都承受了極大的焦慮。

基於維護公眾健康的考量,聯合數位文創毅然做出停演、全額退票的決定,估計損失超過千萬以上。病毒的這一記重拳,讓李彥甫更加深刻體認「凡事一定要有Plan B」。

因此,5月再遇到狀況時,身為掌舵人的李彥甫變得從容多了,許多活動都在他的要求下做了線上展演的規畫,以應變發展中的疫情。危機管理和因應往往在一念之間,「Never let a good crisis go to waste.」(不要浪費一場好危機),李彥甫引用英國前首相邱吉爾(Churchill)的名言,道出了自己看待危機的角度與態度。

Photo Credit: 聯合數位文創提供 《返校》是台灣首款電影化的遊戲,聯合數位文創將之轉化為實境體驗,吸引十萬人觀展。

從傳統媒體到數位、文創轉型

聯合數位文創是聯合報系整合旗下跟文創有關的部門,在2016年成立的公司。這波疫情之前,他們每一年在台灣各地舉辦的大大小小活動接近50檔,幾乎天天都辦活動,每年超過一百萬人購票進場。其中包括曾創下國內展覽最佳票房紀錄的《吉卜力動畫世界特展》,和開賣首日即締造千萬票房的法文音樂劇《鐘樓怪人》。

除了接軌國際、引進世界知名內容之外,聯合數位文創也運用長年累積的海外經驗,積極將台灣本土IP推向國際。2020年由赤燭遊戲授權,聯合數位創意策畫舉辦的「返校-實境體驗展」,在北高兩地吸引超過10萬人次參與觀展,就是一次轟動且成功的嘗試。

畢業於清華大學電機工程系的李彥甫,當年因緣際會考進聯合報擔任科技記者,曾多次獲得各類新聞獎項的肯定。2000年,聯合報為了應變風起雲湧的數位新浪潮,率先成立了以網路內容為主的新媒體部門,李彥甫具有理工背景,又擅長大數據、數位匯流應用,自然成了集團拓展網路新事業的不二人選。

2016年出任聯合數位文創董事長,是李彥甫職涯又一次轉換,「最大的挑戰是從記者變成了經營者,跟我過去的經驗、所要面對的問題是完全不一樣的。」聯合數位文創成立初期,以引進國外展演為主,強調「把世界帶進台灣」;隨著台灣本土文創產業發展日趨成熟,近年更大力推動本土展演「走向世界」。

將科技和展演活動結合,更是李彥甫很早就開始思考與布局的,包括在演出現場採用VR虛擬實境技術,或是和LINE TV合作數位線上劇場,都是他在這段防疫停滯期內,要加緊腳步推動進行的革新。

Photo Credit: 聯合數位文創提供 吉卜力工作室的星野康二社長特地飛來台灣參加展覽開幕,並開心與無臉男合影。

將台灣原創IP推向世界

儘管聯合數位文創累積了深厚的專業能力和充足的經驗,但策展的考驗並不只在創意和規劃上,而是從頭到尾都在面臨挑戰。以2016年《吉卜力動畫世界特展》為例,當時在北中南三地合計超過130萬人次觀賞,可謂盛況空前,但外界不知道的是,為了這次展覽,聯合數位文創和吉卜力工作室來來回回溝通了五年,才取得宮崎駿的信任,不僅授權在台灣辦展,還將香港的展覽也交給聯合數位文創統籌。

為了實現「讓台灣走向世界」的發展目標,聯合數位文創這幾年也陸續投資包括「幾米」、「我是馬克」等本土圖像創作者,還代理了其他20多款圖像IP,參與政府「Fresh Taiwan台灣原創館」計畫,帶著台灣創作者到國外參加授權展,增加國際曝光度。

近來,更開辦了行銷、商業模式、IP授權、及經紀人相關的課程,希望從基本面健全產業發展,並運用快閃店形式,幫助創作者擴大商品與商店的開發能量,盡早和商業模式接軌。

Photo Credit: 聯合數位文創提供 人氣插畫家「貓小姐 Ms.Cat」在聯合數位文創協助下開設快閃店。

八二法則的秘訣

聯合數位文創看似包山包海的業務,反映出文創產業多元繁雜的特性,幸運的是,李彥甫有一群在展演、劇場、甚至科技應用等方面各有專精的團隊,讓他可以無後顧之憂地整合及貫徹經營策略。

「好的團隊和人才對每個產業來說都很重要」李彥甫強調,未來產業的發展只會越來越多工跟多元,只具備單一能力的人在快速變動的數位時代下,很容易敗下陣來,「我常常對年輕人說,只具備單一能力是不足以在數位時代的產業中生存的,至少需要具備兩種以上的專業能力。」李彥甫笑說。

許多人或許好奇,在如此高壓多變的工作中,李彥甫如何調適自我?「很多同事都知道,我最大的心法,就是管理學界熟知的『八二法則』。」他進一步解釋,「簡單來說,工作有80%的部分都是沒有產率的,只有 20%有價值。但不是鼓勵大家放棄那80%,而是要把這80%的常態維持住,然後把精力專注用在剩下的20%。」

以策展來說,就是將80%的部分維持在常態水準之上,然後找出那20%的亮點,投進資源去凸顯、行銷,形成一個強烈的記憶點,就能創造出讓觀眾滿意且深刻的體驗,有時候甚至比努力做到100%的企劃更讓人難忘。

Photo Credit: 聯合數位文創提供 聯合數位文創有一群專業的跨域人才。

跨域與科技化是未來趨勢

而面對5G的未來,李彥甫十分樂見更高規格網路時代帶來的改變。「我覺得5G跟3G、4G最大的不同,是思想上的徹底解放,對於創作者來講,也是一個很大的挑戰,過去認為做不到的事情,現在科技都可以幫忙做到了!」

李彥甫觀察到,國際上無論是戲劇或展覽,都開始大量嘗試加入科技的元素,即使是疫情過後,也會成為創作者嘗試的方向,「我們永遠不知那個轉折點會發生在什麼時候,但未來絕對會發生翻天覆地的變化。」

「眼前的問題,就放寬心去面對吧!」李彥甫說,即便疫情趨緩,在人與人的接觸受限之下,展演藝術產業不可能一夕之間復甦,即便如此,他相信展演藝術產業仍能找到出路,而科技,或許就是產業轉型最關鍵的「Plan B」。

Photo Credit: 聯合數位文創提供 聯合數位文創即將引進「teamLab Future Park未來遊樂園&與花共生的動物們」展覽,用科技互動帶來全新體驗。

