塑很大！網紅最愛「褲后」出爐 雙天后代言石墨烯塑崩褲奪冠

市面上訴求美腿、塑身、運動、美容保養的機能褲上千款，究竟哪一款是口碑銷量最好的「褲后」？今年六月初才在台上市的石墨烯懶人塑崩褲，挾著雙天后林美秀、吳淡如的代言，廣告一推出就受到矚目，不到一個月就賣出萬條，在各大網路媒體、論壇更是討論度極高，連自媒體的網紅、網美們都被這波塑崩褲風潮燒到，紛紛PO出自己穿上塑崩褲的好身材，也讓石墨烯塑崩褲越炒越熱。

Photo Credit:PP石墨烯懶人塑崩褲 台灣網紅、網美們紛紛被這波石墨烯懶人塑崩褲風潮燒到，PO出自己穿上塑崩褲的好身材，也讓塑崩褲越炒越熱。

雙天后代言PP石墨烯懶人塑崩褲，「居家防溢」有共鳴

兩大天后聯手代言「PP石墨烯懶人塑崩褲」來頭不小，這款全球首賣的黑科技運動褲，百分之百由台灣開發製造，業者將石墨烯材質放到布料中，讓運動褲變身成厲害的超級養身褲。

研發專家表示：「石墨烯是一種很特殊的物質，除了導熱快、強度高，能幫助提高運動效能，達到更好的效果。」

Photo Credit:PP石墨烯懶人塑崩褲 業者表示，穿上石墨烯懶人塑崩褲，透過熱顯儀顯示，體溫迅速升高到30.5度，提高運動的效果，能幫助加強新陳代謝。

該翹的翹、該瘦的瘦 「PP石墨烯懶人塑崩褲」雕塑力超強

尤其在疫情期間，除了 居家防疫 、還要「居家防溢」， PP石墨烯懶人塑崩褲 可以達到雕塑身形的效果；100%台灣製造的 PP石墨烯懶人塑崩褲 除了保養效果、也是一條的「塑身褲」，它運用了強大的塑崩織法，可以不分尺吋、不論是22腰或46腰通通都穿得下；穿上後可以繃住贅肉、修飾你的腿部、臀部的線條，看起來更修長結實，達到七頭身變九頭身的試效果。

Photo Credit:PP石墨烯懶人塑崩褲

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