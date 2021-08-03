《天才的思考：高畑勳與宮崎駿》：《龍貓》《螢火蟲之墓》拓展了吉卜力拍片的深度和廣度

文：鈴木敏夫

【螢火蟲之墓：描寫黑暗面的叛變計畫】

回顧《螢火蟲之墓》其實很痛苦，不僅內容非常沉重，整個製作過程彷彿每天走在鋼索上，現在回想起來仍苦不堪言。

最早出現問題的是劇本。

套用高畑先生的話，電影分成兩種：讓觀眾將自己投射到主角身上的電影，與不是這樣的電影。宮崎駿的電影屬於前者，從《風之谷》到《風起》，宮先生（原文為「宮さん」，是鈴木敏夫與高畑勳對宮崎駿的暱稱）的作品始終讓觀眾為主角的一舉手一投足興奮，也為主角喜、為主角憂。另一方面，高畑先生的作品風格則傾向於後者，讓觀眾與所有登場人物保持距離。

高畑先生當時舉的例子是渥美清在《男人真命苦》中的無賴阿寅。觀眾在看電影時，絕對不會把自己的感情投射在阿寅身上，而是客觀地審視阿寅這個「怪人」，從中得到樂趣。換言之，高畑先生的電影是知性的娛樂。我很佩服，覺得他說的很有道理，那，《螢火蟲之墓》到底該怎麼拍？

之所以產生這個疑問，是因為原著明顯可以看出野坂昭如先生對妹妹有很強烈的罪惡感，如果照著拍，就會讓觀眾把自己的感情投射到清太身上。高畑先生喃喃自語：「我不想描寫自憐自傷的劇情。」這句話我至今印象深刻。高畑先生寫的劇本乍看忠於原著，內容卻變成由清太主述妹妹節子的故事。

「請延後上映。」

《螢火蟲之墓》在進度一再落後下，製片人原徹與高畑先生終於不再講話，關係十分惡劣，這樣下去遲早會鬧翻。

簡單地說，情況會變成這樣，全是因為高畑先生完全不聽從原先生的建議。製作到尾聲，原先生認為一定要趕上放映日期，基於好意趁高畑先生不在的時候，指示工作人員為賽璐璐片上色，結果全被高畑先生推翻。

而宮先生該說是愛湊熱鬧？古道熱腸？還是多管閒事呢？總之他又叮囑：「鈴木先生，還是三個人好好談談比較好喔。」確實沒錯，所以我與原先生、高畑先生在吉祥寺的第一飯店開了個房間，關起門來促膝長談。當我走進房間，正要開口的時候，內線電話突然響起，我接起來，是宮先生打來的，還問我：「談得如何？」（笑）我說：「什麼如何，我都還沒開口呢！」就把電話給掛了，開始三方對談。就結果而言，果然鬧翻了。

至於都談了些什麼，細節我已經記不得了。硬要說的話，原先生是九州人，非常重視日本傳統的人情世故，高畑先生則把作品完成度擺在第一位，是堅持凡事都要合情合理的現代人。所以這兩個人的主張從出身背景就注定南轅北轍。

與此同時，新潮社內部也開始出現了「新潮社的第一部電影要是趕不上放映可是會鬧上新聞」的聲音。

直接以「線稿」上映

為何會拖這麼久呢，就我所見，高畑先生內心深處其實有個「只要能拍出好電影就死而無憾」的念頭，所以天不怕地不怕。也因此，我無從揣測他怎麼看待「趕上映」這件事。

走進《螢火蟲之墓》的繪圖現場，最先令我震驚的是一架B29轟炸機空襲神戶的場面。不只場面，高畑先生還仔細考據了當時B29是從哪個方向飛來，考慮到清太家的玄關與庭院的方向，據此決定清太抬頭往上看的時候臉要朝哪一面。我還記得他為了研究燒夷彈是怎麼爆炸的，不曉得從哪裡弄來一顆已經沒有殺傷力的燒夷彈，帶來工作室現寶。總之不管要畫什麼，他都會徹底調查到自己認可為止。這麼一來，想也知道會來不及（笑）。

《螢火蟲之墓》還有一事令我印象深刻。

在趕不趕得及上映仍未明朗的緊要關頭，宮先生又打電話到我新橋的編輯部，依照慣例，又是深夜一點過後。

「鈴木先生，我想到一個好辦法了，你來一下。」

不知道他又想到什麼了，總之我前往吉祥寺，抵達時已經凌晨兩點。宮先生帶我去一家有點古怪的酒店，在昏暗燈光下慢條斯理地掏出一張紙，紙上寫著「《螢火蟲之墓》叛變計畫」（笑）。還貼心地加上「遵照此錦囊妙計，《螢火蟲之墓》必能如期完成！」的引言，具體寫著已經完成的原畫要怎麼做成動畫、要怎麼上色等技術上鉅細靡遺的建議。這種雞婆的個性真是太宮崎駿了。宮先生故意壓低聲音告訴我：「這個計畫不能由我出面，只能由鈴木先生執行，所以，上吧！」我也辦不到啊……結果我們從半夜互踢皮球到天亮。我至今仍小心翼翼地保留著當時的筆記。

到了最後一刻，那是再這樣下去真的會開天窗的節骨眼，為了再說服高畑先生一次，我從他家附近的大泉學園站打電話給他：「我現在過去。」高畑夫人代為轉告：「請您在車站前的咖啡廳等他。」我中午十二點走進咖啡廳，在那裡等了好長時間，高畑先生始終沒來，等他出現在咖啡廳，已經是晚上八點。如果他真的不願意就不會來了（笑）。他一來，開口第一句話就問我：

「你知道保羅．葛林莫《斜眼暴君》幕後的故事嗎？」

我不知道，所以安靜地聽他說。簡單地說，《斜眼暴君》是一部法國電影，原本兩年就應該要拍完，結果花了三年，連一半也沒拍好，製片人又多給了兩年時間，還是拍不完。製片人氣壞了，搶走拍到一半的膠卷，打算強行上映，結果被導演保羅．葛林莫一狀告上法院。法國的法院很同情製片人的立場，但也理解葛林莫的心情，所以下達判決，要求「電影開頭請說明未完成就直接上映的前因後果」。

高畑先生的意思是「《螢火蟲之墓》能不能也比照辦理」，我當場斬釘截鐵地拒絕：「不可以。」高畑先生意外乾脆地讓步回應：「好吧。」

最後，高畑先生提出有兩幕沒有上色，直接以「線稿」上映的方案，問我：「鈴木先生，這樣你接受嗎？」我表示同意：「好吧，就這麼辦。」並代為轉告相關人員。

因為一路走來實在發生太多狀況，光是能上映，大家就已經鬆了一口氣。

我還清楚記得試映時的情況。試映通常都在白天舉行，《螢火蟲之墓》居然是在早上八點。因為我們熬夜趕工，直到最後一刻才交給發行公司，所以才會在這麼詭異的時間試映。新潮社的人也一起看了試映，直到看完整部片，都沒有人說得出半句話來。一般都會說點什麼，例如「很好看」之類的，但這部片實在太沉重了。

Photo Credit: 新經典文化出版提供 《螢火蟲之墓》海報。

《螢火蟲之墓》帶給吉卜力的東西

結果在一九八八年四月上映時，仍有兩個地方來不及上色，直接以線稿呈現。身為參與其中的工作人員，當然覺得無地自容，但對外絕口不提這是未完成的作品。或許也有人會認為「應該要說清楚吧」，可是如果要說明，事情會變得很複雜，所以我下定決心「像這種時候還是保持沉默比較好」。

沒有上色的場面是清太偷菜的地方，算是淒楚又震撼的一幕，因此很多實際看過電影的人都認為那是一種表現手法，不覺得是未完成的作品。

然而世上還是有火眼金睛的觀眾。我帶家人去澀谷的電影院看《螢火蟲之墓》時，宮崎駿的弟弟——同樣參與過《風之谷》製作團隊的宮崎至朗也帶家人去看。在電影結束的瞬間，至朗先生倏地站了起來，大聲問我：

「阿敏，這部片還沒有完成吧？」

在場所有人都聽到這句話了，真傷腦筋。

《螢火蟲之墓》在電影上映後仍繼續製作，終於在五月中旬大功告成，距離上映已經過了一個月。

後來《螢火蟲之墓》獲得許多電影獎，尤其外國人給的評價非常高，在法國還達成連續上映二十年的創舉，這也證明高畑先生的電影充滿近代理性主義的品味。

事實上，我們在吉祥寺一家「伊勢屋」裡舉行《螢火蟲之墓》的慶功宴時，主持人點我發言，我說到十八歲時看過原著云云，緊接在我後面致辭的高畑先生刻意站起來說：「我辜負了鈴木先生（感傷）的期待。」（笑）明明是慶祝的場合，卻堅持要自我檢討，或許所謂的創作者都不肯輕易放過自己吧。

至於那麼關注《螢火蟲之墓》的宮崎駿又是怎麼看待這部電影呢？這又說來話長了。他果然不願意坦然讚美這部片，所以一直雞蛋裡挑骨頭：「日本軍隊畫得太馬虎了，軍人的兒子會有這種遭遇太不真實了。」可是後面又爽快地承認：「《螢火蟲之墓》果然是高畑先生的代表作。」

另一方面，高畑先生則對《龍貓》讚不絕口：「《龍貓》是我過去與宮先生夢寐以求的頂點。」至於他們「夢寐以求的頂點」是什麼？或許是從平凡的普通人身上微不足道的喜怒哀樂中找到戲劇性。舉例來說，林格倫（瑞典的兒童文學家，著有《長襪皮皮》等作品）有一部描寫一家人搬家的作品，故事完整飽滿。高畑先生想拍的或許就是那種作品吧。

相較之下，宮先生比較擅長《風之谷》或《天空之城》那種設定比較宏大的作品，但是《龍貓》卻也完美地呈現出小月他們搬到鄉下的畫面。非常了解高畑先生和宮先生的人看完《龍貓》的感想是「前半段好像高畑先生的作品」。或許也正因為如此，宮先生才更在意高畑先生對《龍貓》的評價，在意得不得了。所以聽到高畑先生說：「這不正是我們一起培育的作品嗎？」宮先生打從心裡喜出望外。

如今再回頭看，《龍貓》與《螢火蟲之墓》兩部片，的確為吉卜力打下很重要的基礎。假如當初自我設限，決定接續《風之谷》與《天空之城》繼續製作「令人血脈賁張的冒險動作片」的三部曲路線，格局應該會愈來愈小。經由《龍貓》與《螢火蟲之墓》挑戰把動畫拍成某種文藝作品的嘗試，而且還被大家廣為接受，無疑拓展了吉卜力拍片的深度與廣度。

後來在製作《魔女宅急便》時，宮先生逼我以製片人的身分，專心為吉卜力效力。如前所述，我當時處於蠟燭兩頭燒，既是雜誌總編，同時也是吉卜力的幕後工作人員，每天行程宛如地獄行軍般緊湊。但從另一個角度來說，讓我能站在比較沒有包袱的立場，與宮崎駿及高畑勳這兩位天才幾乎是費盡心思地往來，實在是很幸運。所以每次聽大家說「鈴木先生簡直是馴獸師」時，我也會捫心自問：「我到底在做什麼呀……？」（笑）

（節錄）

書籍介紹

本文摘錄自《天才的思考：高畑勳與宮崎駿》，新經典文化出版

作者：鈴木敏夫

譯者：緋華璃

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最好看的吉卜力故事，

最爆笑又感人的創作現場。

日本讀者盛讚：「這就是吉卜力30年多來的精選輯。」

鈴木敏夫暢談與高畑勳、宮崎駿合作的過往，

與19部吉卜力動畫的幕後故事與秘辛

獨家收錄：吉卜力三巨頭唯一一次歷史性對談

官方授權彩圖，全書精采圖文呈現

吉卜力授權龍貓LOGO用於封面設計

「這本書以作品本身為主，從《風之谷》到《回憶中的瑪妮》……因為事先想好了要跟記者說的內容與主題，在面對記者時，我幾乎隨心所欲地想說什麼就說什麼……全部加起來，說了四十多個小時的話。結果成了描述宮崎駿與高畑勳兩位天才思考回路的內容。」——鈴木敏夫

金獎王牌製片人的機敏 vs. 天才導演們的才華＋熱血＋？？？？？

「再也沒有比天才的思考過程更有趣的事了。」

超級製片人眼中的天才導演們

動畫史一百年，若說吉卜力三巨頭：高畑勳、宮崎駿與鈴木敏夫撐起了半片天一點也不過分。究竟這間最初一個月只能製作五分鐘長度、位在東京市郊的動畫工作室，如何製作一部部膾炙人口、歷久彌新的動畫作品？

本書作者為一路支持著高畑勳與宮崎駿兩位天才導演的王牌製片人鈴木敏夫。從成立吉卜力工作室前聯手完成的《風之谷》啟航，老少咸宜的《龍貓》、文學性強烈的《螢火蟲之墓》，票房屢創紀錄的《魔法公主》、《神隱少女》，及至近幾年引爆話題的《風起》《回憶中的瑪妮》……鈴木敏夫暢談這兩個風格強烈的靈魂碰撞出來的火花。

鈴木同時聊及吉卜力旗下中生代導演近藤喜文、宮崎吾朗、米林宏昌的創作過程。書中滿滿吉卜力十九部最著名的作品誕生祕辛，是一部緊張刺激又有意思的全紀錄，也是喜愛吉卜力動畫的人不容錯過的製片人觀點的吉卜力史。

每天都宛如打仗般的工作現場

原來吉卜力的電影是這樣製作出來的——

《風之谷》當時大家都以為是最後一次做電影

《天空之城》從宮崎駿「我再也不當導演了」重新出發

《龍貓》起初是宮崎駿希望由高畑勳執導

《螢火蟲之墓》還沒完成就直接上映！

《紅豬》、《平成狸合戰》「既然我拍了豬，狸貓就交給高畑先生了。」

《魔法公主》「是否應該賜死黑帽大人……」

《隔壁的山田君》「拿掉那些太有趣的花絮吧？！」

《神隱少女》原來無臉男才是男主角？

Photo Credit: 新經典文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九