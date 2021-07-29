吳亦凡的性生活雖然混亂，但網紅的指控從證據來看還稱不上「Me Too」

中國最近發生「小鮮肉」吳亦凡的「性醜聞事件」。

一名中國19歲的網紅都某某（簡稱網紅）在網絡爆料，指控吳亦凡「誘奸、迷奸女性實施性侵，還包括未成年人」，隨後又揚言還有多名受害者云云。吳亦凡一方反指都網紅要求賠償，屬於勒索。事件沸沸揚揚，不但成為輿論圈熱話，就連中共官媒也加入戰團，指出「藝人不僅是一種職業更是巨大責任」、「極少數演員私德不修，德行不端，給行業造成巨大經濟損失和負面影響。」

中國近年來「對劣跡藝人零容忍」，大批與吳亦凡有合作關係的公司與他紛紛解約。

中國警方隨後宣布，經過調查原來所謂「勒索」一事還存在離奇的「案中案」，雙方之間原來都被一個「初中文化」的男青年騙了。他一邊假冒其他受害女性與網紅聯繫騙取網紅信任，一邊假冒網紅勒索吳亦凡，一邊又假冒吳亦凡公司與網紅交涉（天知道這個初中文化的青年何以這麼厲害，雙方又何以這麼蠢）。

此外，正如一開始很多人懷疑，網紅的「爆款」文章背後有團隊，警方也找出了這個寫手。至於其他情節，還在調查中。總之，吳亦凡的演藝生涯應該是結束了。

筆者對吳亦凡瞭解不多，只知道他的粉絲和「機械人」曾經iTunes上刷榜，把在國際缺乏知名度的他的單曲，刷成全球第一，最後被下架之事，因此對他的印象並不佳。然而，在這件事上，很多人把他被指的行為，視為「Me Too」，還發動「女孩幫助女孩」 （girls help girls）的議題，把吳亦凡和「女權」拉上關係，這卻不無錯讀和失焦。

這裡，我撇開騙子和寫手等枝節問題，集中分析網紅對吳亦凡的最初指控，即「誘奸、迷奸女性實施性侵，還包括未成年人」等事件。

在討論吳亦凡案件之前，首先應該釐清何為Me Too。筆者發覺，由於最近幾年Me Too風潮大起，這個名詞有被濫用的趨勢。不少人把性騷擾、性侵、強奸之類的暴力犯罪也往往稱之為Me Too。

比如最近的幾部香港電視劇都有這樣的情節，其中一部《夥計辦大事》的電視劇中，女配角被酒吧結識的壞蛋下藥之後強奸，被男主角稱為Me Too。這當然大錯特錯。這些犯罪放在以前也是人人喊打的犯罪，不是經歷Me Too才被視為犯罪。

Me Too有很強的特徵，即「在權力結構中上下關係時」，由上對下發動的性侵，而這種性侵在以往由於各種原因被掩蓋或被漠視。這些權力結構的關係有很多種，官員與百姓、親屬關係中的長輩和後輩、職場上的上下級，教育上的老師學生、體育上的教練和運動員、演藝圈的老闆和演員等等。

位高權重者利用自己的權力優勢，明著或利用潛規則脅迫下性侵權力結構中的弱方（通常是女子），弱方則敢怒不敢言，害怕告不入反而令自己受害。而社會上也一直存在「蕩婦羞辱」，認為受害者是自願通過性關係上位，獲得好處。

Me Too就是要鼓勵這些受害者走出來和說出來，從而改變社會對這種現在的「默認看法」，即社會範式，保障婦女的人身權利。

Photo Credit: AP / 達志影像

從以上表述中可知，Me Too有幾個特徵，第一，必須存在「權力結構關係」；第二，必須存在性關係，從性侵乃至強奸；第三，這種性關係必須是非自願的（在大多數是違背女性意願）；第四，社會上對此的認識不足（或者認識錯誤）。因此，不是任何非禮或性侵女性，都可叫做Me Too。比如，在大街上性騷擾，就不可能歸入Me Too；即便是熟人之間性侵，如果沒有明確的權力結構，也不能被視為Me Too。

在吳亦凡案件中，首先存在一個事實認證的問題。根據雙方的說法大致同意：吳亦凡邀請網紅參加飯局，然後雙方第一次發生性關係，事後一段時間雙方關係還保持良好，吳亦凡還幫女方付帳4萬多人民幣購買物品。直到幾個月之後，雙方的關係才破裂。

這裡重要的問題是雙方第一次發生性關係時，女方是否自願。女方說自己當時被灌醉酒，醒來就發現在床上了。如果屬實，吳亦凡就涉及「迷奸」。

但女方的說法非常可疑。沒有證據顯示女方當時喝醉酒，至今都是女方一面之詞。當然，由於性事一般是私密的，很多類似案件都是只有當事人在場，所以都是「你有你說，他有他說。」而且，如果在缺乏傷痕、酒精或藥物濃度測試等，也很難通過客觀法證去判斷是否強奸或迷奸。

當然，這不等於沒有其他「主觀證據」可令一方說法變得可信。如果不是法庭這樣要求嚴格的證據的場合，而是以Me Too的標準，「主觀證據」的可信度，足以在輿論場上形成共識。比如，事後有無報警，有無與友人敘述此事（並形容之為迷奸），有沒有寫下日記等等。

這些證據雖然也是當事人的一面之詞，但如果在事件之後她曾做過任何一件，都大大增加自己說法的可信度。比如在美國Me Too第一案中（韋恩斯坦案），受害者能準確說出被性侵房間的特徵，也有人作證受害者事後向其哭訴等等。可惜，在吳亦凡案中，這些一件都沒有。

相反，其他的環境證據倒是讓人認為網紅當時發生的事並不反感。這包括接受吳亦凡為她付帳購買大額物件（4萬多人民幣），事後還保持了一段時間的關係。根據她的說法，是當雙方是男女朋友關係等等。

如前所述，雙方是否存在權力關係上的上下結構，是能否認定性關係屬於Me Too的標準。然而，在此案中，吳亦凡和網紅之間並不存在明顯的權力結構關係。

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首先，吳亦凡在財富方面當然是有錢的一方，但「有錢人 vs. 窮人」並非權力結構，反而會引來「攀附有錢人」的質疑。當然，在此案中，網紅自稱自己每月零花錢也有10萬人民幣。看來也不是「窮人」。

其次，吳亦凡和網紅之間還可能存在「偶像vs粉絲」之間的關係。根據網紅的說法，吳亦凡喜歡通過「粉頭」收集女粉絲的照片「選妃」，再安排與女粉絲見面。

根據她的說法，吳亦凡「誘奸、迷奸女性實施性侵，還包括未成年人」。這種指控其實包括幾件不同的事。「迷奸」當然是犯罪。但在法律上，沒有所謂「誘奸」的罪名，如果在你情我願的情況下，這並不違法。

「未成年人」是另一個吸引流量的用詞。在中國，「未成年人」為未滿18歲之人，他們不需要承擔完全的民事和刑事法律能力。但這和「性行為」無關。中國只是規定不能和14歲以下的幼女發生性關係，或者根據《未成年人學校保規定》禁止教職工等與學生發生性行為。但14歲以上的未成年女性，在自願的情況下與並非本校教職工的人發生性行為，對雙方而言都不違法。而網紅至今沒有指控吳亦凡與「幼女」發生關係。

那麼從粉絲中「選妃」和「誘奸」是否Me Too呢？這取決於「偶像vs粉絲」是否權力結構關係的判斷。筆者認為，偶像vs粉絲，並非一種權力結構。只要不是職業粉絲，普通粉絲對偶像只是一種喜愛或情感依賴的關係。偶像沒有在現實中脅迫粉絲的能力。它不同於教師與學生。教師有「權力」決定學生的成績乃至前途，這是一種真實的脅迫權力，而且這種脅迫能力是持續的，只要一天這個學生被這個教師管，他就有可能被脅迫。

偶像能脅迫粉絲什麼？只要粉絲跳出了「粉絲群」（或現在中國叫的飯圈），偶像根本無從脅迫粉絲。相反，粉絲對偶像的喜愛，在很多時候會表現為「自動獻身」。在某種意義上，所謂粉絲所謂被偶像「誘奸」，或許就是這種情況。

最後，網紅還聲稱吳亦凡方面威脅說自己人脈很廣，足以叫自己「混不下去」。如果網紅的正式職業就是演員，這種說法符合Me Too的邏輯。然而，網紅才剛剛上大學，還沒有正式職業，很難認定兩者之閒有權力結構中的上下關係。很簡單，如果她不進入娛樂圈，那麼吳亦凡怎麼脅迫她呢？即便她日後想入娛樂圈，也很難把「未來的」職業規劃就當成現實中的。

當然，吳亦凡是否真有這種能力也值得懷疑。現實中看到的倒是，網紅一發帖，吳亦凡方面就忙不迭地出「掩口費」。

經過這個事件，吳亦凡的私生活混亂似乎已經是板上釘釘。作為公眾人物，又正值中國「整風」的時期，這樣混亂的私生活足以毀滅性地打擊其事業。然而，道理要說清楚，就目前證據而言，其混亂的性生活不等於就是Me Too，也不必要上升到女權主義說的「女孩幫助女孩」，在這點上要還他一個白。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航