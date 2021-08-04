《被遺忘的拉美─福爾摩沙懷舊植物誌》：薩滿說我的蛋像一座叢林，亞馬遜之子，歡迎回家

文字、照片：胖胖樹 王瑞閔

預知危險的苦丁茶會

他將苦丁茶葉放在枕頭下入睡，每晚總是會夢到許多事情。有一晚，這位夥伴夢見了我們在厄瓜多當地搭乘的遊覽車，只剩下司機和空無一人的車子。他十分疑惑，所有人都到哪去了呢？

你有做過夢嗎？你是否曾經有過特殊的夢境，想進一步了解夢境對於現實生活是否有特殊的意義？

我想每個人或多或少都有想知道夢境意義的經驗。從古代有周公解夢，近代心理學有佛洛伊德《夢的解析》來看，人類對夢總有許多想像跟猜測。因此不論時代怎麼演進，世界上各民族都想了解夢境，亞馬遜雨林的原住民當然也不例外。

在我參加的許多亞馬遜薩滿儀式中，苦丁茶解夢十分神奇且令人印象深刻。它是安地斯山麓亞馬遜雨林西部地區重要的儀式，而亞馬遜苦丁茶也是當地居民生活中不可或缺的飲料。

參加苦丁茶解夢儀式是我們在亞馬遜當地最早起的一天。凌晨五點天微微亮，所有人就集合等待薩滿替大家解夢。當然啦，因為我們是遊客，所以導遊跟領隊向薩滿爭取晚一個小時才開始。

正式的苦丁茶儀式是每天早上四點開始，由部落裡面的新嫁娘起來備製苦丁茶。儀式其實很簡單，開始後，薩滿會一一遞給大家一杯苦丁茶。遞出前，薩滿先朝著苦丁茶吹氣，這是薩滿之息，然後薩滿會講幾句祝福的話。

Photo Credit: 麥浩斯出版 薩滿朝著苦丁茶吹氣，做為一種祝福。

等人手一杯苦丁茶後，開始一個一個講述自己前晚的夢，由薩滿替大家解釋。但我不是一個容易做夢的人，為了參加這個活動，還特別準備了一個自己很難忘的夢。導遊很仔細地幫我把夢境翻譯給薩滿聽，薩滿也很仔細地為我解釋夢境的意思。

不過大家是否有這樣的疑惑：解夢為何一定要喝亞馬遜苦丁茶呢？因為當地部落相信，夢境是對人的一種提醒，有預知危險的作用，而苦丁茶在亞馬遜當地是一種能夠預知危險的植物。

上篇提到我們初抵厄瓜多時，有先進行一個尋找「植物盟友」的儀式，當中有一位夥伴抽到的盟友就是亞馬遜苦丁茶。他將苦丁茶葉放在枕頭下入睡，每晚總是會夢到許多事情。有一晚，這位夥伴夢見了我們在厄瓜多當地搭乘的遊覽車，只剩下司機和空無一人的車子。他十分疑惑，所有人都到哪去了呢？

就在他做夢後的那天，我們一行人浩浩蕩蕩從安地斯山往亞馬遜雨林區前進。因為厄瓜多當地發生示威暴動，主要是在首都等安地斯山上的大城市，於是我們打算避開安地斯山的一切活動，先進入亞馬遜叢林。

路上原本一切順利，事先也確認過道路暢通。沒想到在我們進入納波省阿奇多納縣後，五個村莊無預警地聯合發起抗議活動。大量的號角樹被伐倒橫在路中央，阻礙前行。最後，我們所有人被迫離開遊覽車，托著行李在亞馬遜叢林裡走了一大段路，然後搭叢林計程車，在附近臨時找一家飯店落腳。

這種植物預知危險的能力，在我們進入亞馬遜時便展現了神奇的力量。

亞馬遜苦丁茶在當地克丘亞語稱為Guayusa，它是冬青科冬青屬植物。大家其實不陌生，聖誕節裝飾常見有紅色果實、葉子邊緣鋸齒狀的植物就是冬青。好萊塢的英文Hollywood，意思正是冬青。該屬廣泛分布在世界各地，其中，中國華南一帶生長的大葉冬青（學名：Ilex latifolia）也可以做茶飲，稱為苦丁茶。為了跟中國的苦丁茶區別，所以我稱Guayusa為亞馬遜苦丁茶。

Guayusa這種茶飲作物在當地使用已數千年，有時甚至會被加到有名的死藤水之中。它的咖啡因與抗氧化物含量極高，是一種可以提振精神的飲料，就如同茶葉與咖啡。

在亞馬遜原始部落裡面，每天一早喝一杯苦丁茶，具有提神的作用，這對於生活在叢林裡的部落有很重要的意義。因為古代部落社會，人類跟大自然接觸的密度非常高，大量暴露在危險之中，所以更需要隨時隨地提高警覺並保持專注。

Guayusa原本只是亞馬遜地區的民族植物、風味飲料，近十年來被開發成茶包，還添加到糖果、巧克力等食品中，行銷全世界，被視為可以改善當地經濟，同時保護亞馬遜雨林的重要作物。

當然，身為一個民族植物的狂熱份子，我是不會只喝茶、拍拍照就善罷甘休的。苦丁茶儀式後，我開始不斷尋找苦丁茶的蹤影。每一次進入叢林，進入當地村落時，我都在尋尋覓覓。

我們在當地參訪的第一個小村莊就叫做苦丁茶村。進到村子裡，招待我們的飲料便是苦丁茶。我觀察到房子梁上懸掛著許許多多的苦丁茶葉，可見苦丁茶對當地居民的重要性。後來在另一個村子，看到苦丁茶葉是新鮮時即串起，自然風乾，我猜想，這是一種「殺菁」的過程吧！

Photo Credit: 麥浩斯出版 亞馬遜苦丁茶在當地通常成串掛在梁上。

我在亞馬遜河上游納波河的港口小村莊——米薩瓦利港的小市集有見到販賣成串的苦丁茶葉，在奧塔瓦洛的市集還買到了苦丁茶糖果跟巧克力。

那天我們跋山涉水，先是搭船，然後徒步走過一片原始林後，來到了另外一個小村莊，在當地品嚐亞馬遜風味餐。飯前我照例在村子裡逛，不斷拍攝植物，不論是當地居民栽培的作物或野生植物。

眾裡尋茶千百度，驀然回首，Guayusa就在陽光斑斕處。我像瘋子一樣大聲呼叫導遊，請他幫我問當地村民，這是Guayusa嗎？這是Guayusa嗎？

導遊與當地嚮導十分驚訝，問我怎麼會知道它是Guayusa？我只是笑笑說：「因為它就一臉冬青樣啊！」

到亞馬遜之前我已透過網路查了很多資料，了解大概會看到什麼樣的植物。苦丁茶就跟其他冬青屬的植物一樣，葉子邊緣有鋸齒；又跟其他熱帶雨林植物一樣，葉子比較大，而且新葉會是紅色。所以一看到它，我就知道這個一定是苦丁茶。

除了苦丁茶，我在這個村子拍到比較特殊的植物還有亞馬遜肉桂（學名：Ocotea quixos）。我想要跟大家說，到亞馬遜旅行前一定要先做好功課，到現場才會知道你有機會看到什麼，而不會錯過重要的植物。

Photo Credit: 麥浩斯出版 Guayusa風味的巧克力是厄瓜多的特色商品。

亞馬遜苦丁茶

別名：Guayusa

學名：Ilex guayusa Loes.

科名：冬青科（Aquifoliaceae）

原產地：哥倫比亞、厄瓜多、祕魯、玻利維亞

生育地：亞馬遜雨林

海拔高：200-2000m

大喬木，高可達30公尺。單葉，互生，鋸齒緣，新葉泛紅。單性花，花細小，白色，數個繖形花序叢生於葉腋。果實為核果。

Photo Credit: 麥浩斯出版 亞馬遜苦丁茶的新葉泛紅。

你的一切蛋知道——蛋診

蛋診，說穿了就類似算命。相信所有愛算命的朋友聽我說明後，一定都會很感興趣，躍躍欲試。

在沒有進行蛋診前，就先聽到蛋診的神奇魔力。我們的導遊曾在蛋診中得知自己的子宮內長了東西，沒想到回到大城市的醫院檢查，真的發現了子宮肌瘤。還聽說過一位有毒癮的人，蛋吸收了他身上的壞氣，整粒蛋都黑掉，甚至熟了。

蛋診是亞馬遜地區的薩滿儀式，藉由雞蛋來了解一個人的身體甚至是心靈狀況，是亞馬遜雨林裡一種另類的健檢，也是我參加的眾多儀式中唯一沒有直接使用植物的項目。

西班牙文稱蛋診為La cura del huevo，意思是透過雞蛋治療。不過，西方國家也把蛋診視為一種淨化儀式，所以英文稱之為Shamanic Egg Cleansing。雖然沒有中文資料，卻有很多英文或西班牙文的紀錄甚至專書。

蛋診過程很簡單，每個人在薩滿的指導下盲選一個雞蛋，然後獨自到角落，拿著蛋滾遍自己的全身上下各部位。接著回到薩滿身邊，單手持蛋，對著蛋的兩端各吹一口氣，然後把蛋交給薩滿。薩滿會把蛋打到透明的玻璃杯中，觀察雞蛋浮現的各種資訊後進行解釋。

由於蛋診是最簡單，也最不受時間跟空間限制的薩滿儀式，所以適合安排在初抵亞馬遜的當天下午。一方面讓大家對亞馬遜的薩滿儀式有初步認識，一方面也因為這個空檔排其他儀式似乎都不合適。

在安地斯山區也有類似的儀式，克丘亞語稱為Shoqma，原意是擦拭，也代表清潔。不過這比較殘忍。因為使用的不是蛋而是天竺鼠，並且還分男女，男生要選用雄性天竺鼠，女生則選用雌性天竺鼠。

儀式開始前會先點白蠟燭，焚燒祕魯聖木，然後由薩滿抓著天竺鼠，滾遍求診者全身。最後解剖天竺鼠，從天竺鼠各器官的狀態，了解接受天竺鼠診的人身體狀況。台灣的電視節目《世界第一等》曾經報導過，拍得相當清楚。

Photo Credit: 麥浩斯出版 薩滿儀式通常都會焚燒祕魯聖木。

剛到亞馬遜雨林當天下午，透過蛋診儀式，薩滿跟我們彼此認識。離開亞馬遜雨林前，最後一個薩滿儀式也是蛋診。刻意在死藤水前後各進行一次，藉此讓我們比較死藤水儀式在我們身上產生的作用。

記得第一次蛋診，薩滿告訴我，我曾經有兩份完全不同的工作，但是後來全心全意投入我最愛的那項，還說從我的蛋裡，看到滿滿的植物。這讓我十分驚訝，畢竟他不認識我，我們才初次見面。其他還說到關於身體健康的部分，也是完全命中，令人嘖嘖稱奇。

離開亞馬遜前，我們又再進行一次蛋診。這次，薩滿說我的蛋看起來像一座叢林，說我是亞馬遜之子，歡迎我回家。當下我挺開心的，有一種不枉我研究亞馬遜多年的感覺。

那時候薩滿對我說：「不要侷限在雨林之中，打開你的心，它會帶你到更寬廣的世界。」當下我不太明白他的意思。後來，我又到了許多地方。從泰國曼谷完成《悉達多的花園》，再到擬定《被遺忘的拉美》大綱，持續寫作的過程，我似乎看到了薩滿所說的「更寬廣的世界」。

Photo Credit: 麥浩斯出版 離開亞馬遜前的第二次蛋診。

書籍介紹

本文摘錄自《被遺忘的拉美─福爾摩沙懷舊植物誌：農村、童玩、青草巷，我從亞馬遜森林回來，追憶台灣鄉土植物的時光》，麥浩斯出版

作者：胖胖樹 王瑞閔

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從鄉野花草、盤中果蔬到青草巷，

那些自舊時存在的寶島鄉土植物，

與它們的遙遠故鄉——拉丁美洲。

數百年來，有許多自拉丁美洲「過鹹水」來台的植物，

番薯、土豆、木瓜、鳳梨、番茄、馬鈴薯、金瓜、蓮蕉花、摃破花……

這些植物都有台語名稱，跟懷舊、傳統畫上了等號，

以至於幾乎整個世代都忘了——

它們曾是道道地地的拉丁美洲原住民，在越過半個地球來到台灣後，

成為農田裡待收割的莊稼、媽媽的南瓜米粉、夜市裡的甘草芭樂、雞排與珍奶的原料、阿公嘴叼著的長壽菸、孩童玩耍的鬥草與彈弓、台語歌的《孤戀花》、

巷弄裡的草藥店鋪……是生活裡最平凡不過的「拉美」。

【一場懷舊的拉美植物之旅】

▼家常菜、夜市食、供桌果品

——縈繞日常的糧食與蔬果

過去曾被當做台灣象徵的番薯；常與牛奶打成果汁，變成知名飲料的木瓜；比原產地還要好吃，不過已經鮮少人叫它番荔枝的釋迦；象徵好運旺旺來的鳳梨，以及番茄、馬鈴薯、金瓜、皇帝豆、敏豆、藕薯等蔬果，是農村社會至今熟悉不過的家鄉味。

▼童玩、婚慶、鄉野意趣

——勾起回憶的民俗植物

在3C產品還不發達的年代，孩子玩野花小草打發時間：鬥草的鹹酸仔草、做彈弓的芭樂樹幹、草地上一摸就低頭的含羞草，看到煮飯花開，就知道該回家吃飯了。早期婚禮常見蓮蕉花、圓仔花、新娘花，舊日流行歌中的曇花，都是由拉美植物所構建的舊日記憶。

▼菸廠、青草巷、黑松沙士

——見證時代的藥用與工業植物

看看百年歷史的青草巷、青草街裡的草藥，煮飯花頭、蚌蘭、仙人掌……早就深入台灣的草藥文化。時至今日，懷舊成為一種時尚與商品，但又有多少人記得，菸廠、菸樓、沙士糖與拉美的關聯？

▼薩滿、死藤水、亞馬遜森林

——回到人類與植物的原初連結

讓我們回到這些鄉土植物更早的故鄉——拉丁美洲，跟著作者胖胖樹在厄瓜多探險，遇見台灣熟悉的糧食、野花、樹木，飽覽當地奇花異草，更親自體驗薩滿儀式。在死藤水、草藥浴、苦丁茶等儀式過程裡，體會原始部落將植物做為盟友的崇敬態度，省思人類最初與植物的連結意義。以新的眼光，重新認識台灣的鄉土與懷舊植物。

【本書特色】

日常生活中的拉美

從生活裡的各層面——田裡、夜市、供桌、青草巷、童玩、台語歌、俗諺、休閒嗜好……處處可見融入其中的糧食蔬果、鄉花野草、園藝植物，自日治時期與國民政府以來，它們如何風靡台灣的民生市場、擔負經濟貿易的重任，見證幾代人的回憶。

中西文獻裡的拉美

從西方植物學至台灣歷史文獻，探尋拉美植物自地理大發現後，來台的歷史淵源、當時人們的接受情形、它們又如何融入台灣鄉土？此外也探究拉丁學名的涵義，連結到台語的命名，以及從中衍生的趣聞。

胖胖樹眼中的拉美

本書分為兩大部分，一是大家熟悉卻不一定知道來自拉美的懷舊植物，二是作者實際到拉丁美洲的見聞，從植物學家的眼光，連結起鄉土植物與拉美原鄉。文中穿插介紹80種熱帶植物，記錄其生態特性及文化應用。

Photo Credit: 麥浩斯出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九