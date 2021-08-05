《好問》：我從來沒說希拉蕊撒謊，但我用柯米的回答來證明她不誠實

文：特雷・高迪（Trey Gowdy）

柯米的同意

二○一六年七月五日，聯邦調查局局長詹姆・柯米在新聞記者會上向全世界宣布了一項消息。他在那場記者會上宣布，任何理性的檢察官都不會以機密文件處理不當的罪名起訴國務卿柯林頓，接著繼續列舉出理性的人可能不會同意其結論的所有理由。

這種情形是破天荒頭一次，上演了一齣引人入勝的戲劇，但在我看來，它對司法體系造成了嚴重損害。執法機構代表並不會宣布起訴決定，檢察官才會。執法機構代表也不會召開新聞記者會，向大眾公布不利於未遭起訴或面臨指控調查當事人的證據。

美國司法部檢核長（Department of Justice Inspector General）已經針對柯米處理柯林頓調查的方式進行審查，並提出相關報告。柯米本人也就此問題詳盡地撰寫過和發表了許多意見。關於他如何處理調查、不起訴決定以及後來於二○一六年十月重啟調查，你可以自由地形塑自己的觀點。

在二○一六年七月五日新聞記者會之後，柯米被傳喚到眾議院監督暨改革政府委員會作證。你會問他什麼？你覺得陪審團會是誰？你的目標會是什麼？如果你是國務卿柯林頓的支持者，你會質疑柯米嗎？如果你不是國務卿柯林頓的支持者，你將如何利用在全國電視面前與聯邦調查局局長談話的五分鐘時間？

我不會假裝自己很瞭解詹姆・柯米。我在他身邊待過六次，訊問過他六次，還看過他在其它場合上作證與發言。這些並不能讓一個人成為另一個人的專家，但如果將來你要訊問別人，這些會是很有價值的資訊。

柯米相當聰明，也很精明。他知道自己有所言與有所不言的力量，表現出自己置身於政治紛爭之外的樣子（或者至少過去是如此）。他曾是紐約南區檢察官，在司法部本部（Main Justice）工作過，也在私人公司待過，最後經提名並獲准擔任聯邦調查局局長。

那麼，面對一個資歷豐富的前檢察官和執法機構官員，你如何將所有因素都納入你的訊問範圍？請注意幾個重要因素。首先，我會就一項柯米比我更瞭解的調查（至少二○一六年七月那個調查就是）來向他提問。其次，這次聽證會將在全國各地進行電視轉播，因此廣泛的社會大眾將成為本案的陪審團。

我和我的幾位前同事圍成一團，共同想出一套在多場聽證會面前提問的策略：傑森・查菲茲、吉姆・喬丹（Jim Jordan）、馬克・梅杜斯（Mark Meadows）和我會根據我們的背景、個性及關注領域，確保由合適的人進行正確的提問。

就這樣，舞台已經布置好了。柯米剛剛召開了一場爆炸性的新聞記者會，他要來眾議院作證，而你有五分鐘的時間來探討每一個你想探討的要點。我決定問柯米關於他說在柯林頓調查裡面所缺乏的那一項東西——起訴案件所需的犯罪意圖（mens rea）或主觀惡意（scienter）要件。犯罪意圖或主觀惡意是指，將一種行為轉變成犯行所必需的知識或意圖。

我必須趕緊在五分鐘內把所有問題都塞進去。當你提問的是深奧的法律概念時，在某程度上你將受到回答者的牽制。關於犯罪意圖和主觀惡意，現在已經有很多冗長的法庭意見書。

這些法律概念並不適合作為誘導性問題，非檢察機關的社會大眾也不會每天談論這些用語。就算是對於法官和檢察官而言，要在五分鐘內解釋清楚一般意圖和特定意圖的差別也很困難。而且一般來說，很難在一場交談中同時進行教育與倡導。我的意思是，教育與改變路線需要時間、精力以及聽者的耐心。

想一想。對我來說，這是一項艱鉅的任務，既要解釋什麼是傳聞證據（hearsay evidence），又要說服你這些資訊應不應該被採納。學習一些東西需要精力，提倡不同的選項也會消耗精力。所以根據我的經驗，在同一場交談中很難就一個主題同時進行教育與倡導。要是你可以拆成兩個獨立任務會比較好。

我認為自己無法在短短五分鐘內成功地向聽眾解釋什麼是犯罪知識、什麼是犯罪意圖、以及它們為什麼會出現。不過儘管如此，缺乏意圖或知識（順便說一下，兩者不一樣），也就是柯米之前說在本案件中找不到的東西，這部分需要進行探討。

所以，這些就是我準備要做的事情。我把問題寫了又寫，試圖預測他可能會怎麼答覆。由於他將為不起訴決定進行辯護，所以，他必然認為這些元素是欠缺的，但他也不得不承認，她的一些行為符合罪咎意識（consciousness of guilt）。決定刪除郵件可能是證據；決定委外銷毀某些裝置可能是證據；她沒有幫自己的電郵往來申請許可和採取加密的決定可能是證據；她虛假的免責聲明可能也是有意圖的證據。

追查這些問題線索會很困難，但必須這麼做。據柯米所說，這是他決定不起訴的關鍵。

在聽證會那天早上，我做了我在重大聽證會前總是會做的事——什麼事也不做。我就坐在辦公室裡面，讓聽證會在我的腦海裡運轉一遍。假設他這樣說，我就那樣反駁。假如他打開這個通道，我就用那個問題來重新引導他。

但我仍有一股心煩不已的感覺，那就是我正採取法律途徑來解決一個顯然與法律無關的問題。雖然我並不贊成這種「法律判決應該總是簡單明瞭，在法律上的決定」說法，這現在這個已經演變成另一種東西。而在你進行說服的藝術之前，我告訴過你要運用的那些原則，我自己也需要運用。

誰是陪審團？ 我的目標是什麼？ 為了證明我的目標，我需要達到什麼程度的舉證責任？ 什麼事實能讓我在分配到的五分鐘之內達成目的？

有時候，陪審團、客觀性和舉證責任這些準則是不斷演變的。在國會聽證會、法庭和現實生活中都是如此。

當我坐在聽證會場裡，聽證會即將開始之際，陪審團，至少在我看來，有所改變了。他們不再是那種思想開明、客觀中立的聽眾，公正地努力將法律原則應用於所披露的事實。這裡的陪審團——如同在現代政治環境中日益轉變的那樣——由兩派人馬組成，而且只有兩派：贊成派與反對派。

在美國還有任何人對於希拉蕊・柯林頓是否該被起訴而猶豫不決的？如果陪審團是由一群在無法上網的裸體主義殖民地休假一年的法學教授所組成，那我的問題就是好問題。但這個國家真的還有人關心犯罪意圖、主觀惡意、知識與特定意圖嗎？

如果陪審團改變了，目標也會跟著改變嗎？起初渴望去檢驗和調查從錯誤／意外／單純疏忽，到粗心／犯罪的必要意圖和知識，但到後來不情願地承認，國務卿柯林頓的支持者並不關心這些，她的反對者可能也不在乎。然而在我說「不在乎」的時候，其實支持者和反對者都在乎結果，但可以說他們不太在乎分析過程。

這就是從以過程為中心的司法體系轉向以結果為中心的政治體系的困難所在。在司法體系，過程和結果一樣重要。畢竟這是一個證據受限制的體系，即使找到了相關且關鍵的證據。在司法體系中，即使你非常確信自己找到了犯罪兇手，招認供詞也不採納的——因為在司法體系中，程序是相當重要的。

我國司法體系的權威與獨特之處在於，進行的方式與得到的結果同等重要，結果不能證明手段的正當性。我國司法體系不僅要求以正確的罪名逮捕正確的嫌犯，而且要求必須以正確的方式去執行。俗話說，寧可縱放九十九位有罪的人，也不要誤判一位無辜的人。

唉，但是這裡並不是司法體系。這裡是政治，不管你喜不喜歡（或同不同意），結果就是至上。在政治體系中，沒有關於正當過程和程序的書籍。這只是一場選舉，作為選民的我們有義務使用和執行我們自己的規則手冊。

關於柯米提到「任何理性的檢察官都不會起訴這個案子」的言論，基本上確保了即便有理性的檢察官不同意他的觀點，也永遠無法成功提起訴訟。「任何理性的檢察官都不會」這句話說出口就無法收回了。

現在需要制定全新的目標，因為有了一個全新的陪審團。最起碼，我必須坦承，我希望面對的那種陪審團並不存在。

在當時擔任主席的傑森・查菲茲發表開場白期間，我不得不重新調整我的五分鐘問題。原本我準備的問題，在整個會場的哲學家面前、甚至在努力做出正確決定的公正陪審團面前，都會表現得很好。但那並不是我當下的處境。

我花了很長的時間才意識到這個明顯的現實，但我至少有兩分鐘的時間，將問題轉變成利用別人來質疑某人——或者用我的話來說，就是搭便車。於是，我開始在一張紙上瘋狂亂塗，所有提前做的準備工作都毫無價值。這裡將是利用一個人來質疑另一個人——利用柯米來質疑柯林頓。

以下我將簡化他的回答，但會力求捕捉陪審團所聽到的精隨。你應該完整地觀看整場交談，自己再判斷我的摘要是否公正和準確。

我：國務卿柯林頓說她從來沒有透過私人郵件發送或接收過任何機密訊息，這是真的嗎？

柯米：不是。

我：國務卿柯林頓說她的郵件沒有歸類為機密的標示，這是真的嗎？

柯米：不是。

我： 國務卿柯林頓說「我沒有把任何機密資料傳送給我郵件裡的任何人。這裡沒有機密資料。」這是真的嗎？

柯米：不是。

我：國務卿柯林頓說她只使用單一裝置，這是真的嗎？

柯米：不是。

我：國務卿柯林頓說所有與工作有關的郵件都回傳給國務院，這是真的嗎？

柯米：不是。

我： 國務卿柯林頓說她和其他人都沒有從她的個人電郵帳戶刪除與工作有關的郵件。這是真的嗎？

柯米：不是。

我：國務卿柯林頓說她的律師仔細審閱了每一封郵件。她的律師是否個別審閱了郵件內容？

柯米：不是。

如前所示，利用別人——或更確切地說，利用別的事情——來削弱你想質疑的對象的可信度，不給信譽遭受攻擊的人留有一絲辯護或解釋的機會。在這則案例中，我知道詹姆・柯米不會因國務卿柯林頓沒有想起某些事實而為她辯護，而且我知道他會斷定她可以在其它時候自我辯護，或推斷她在首次被問時可以做出對的選擇。但柯米不打算為柯林頓的回答進行任何辯護，他只是要詳述情況。

隨著時間流逝，這個目標從討論起訴所需的必要元素，演變到討論希拉蕊・柯林頓誠不誠實。陪審團有兩個部分：一、需要一些事情扭轉局面的共和黨人，因為不會有正式的刑事訴訟程序；二、思想開放的美國人，他們也許喜歡國務卿柯林頓的政策，但不確定她可不可靠。這就是質疑（至少應該算是）如此具有破壞性的地方——這個人以前沒有說真話，將來可能也不太會。

換句話說，你喜歡她的政策很好，但有鑒於過去不誠實的情況，你有多大把握相信她說的話呢？

我從來沒有說過她撒謊。我只是利用她的話，來問負責調查的人她是否誠實。另外，我把問題的答案置於問題本身。不誠實的例子可能關係重大，但並不是決定性的。可是一層又一層的謊言——尤其是在一個容易被真相扭曲的問題上——確實可能對所有聽眾產生影響。

相關書摘 ▶《好問》：當某人的錯誤沒有其他解釋時，問他「為什麼」將具有毀滅性的威力

書籍介紹

本文摘錄自《好問：化異見為助力的關鍵說服力》，堡壘文化出版

作者：特雷・高迪（Trey Gowdy）

譯者：陳珮榆

爭吵，解決不了對立

有效提問，才能讓人不知不覺被你打動

前美國聯邦檢察官暨眾議院議員——特雷・高迪，匯集20年法律工作與政黨協商的案例經驗，教你如何有效溝通，化歧見為助力！

從說服小孩整理房間，到進行提案希望獲取他人支持，在生活之中，我們每個人都會有需要為某些重要事情辯護的時候。然而在說服與溝通的過程中，我們往往會急於陳述自己的意見，並對他人的意見難以採納，導致對話陷入僵局而淪落至爭吵的結局。

從事法律工作20年，並且連任了4屆美國眾議院議員的特雷・高迪，發現無論你是要說服別人或是與人爭論，最好的方法就是提問。因為不可否認的是，利用問題來改變他人是一種與眾不同的說服技巧，而提問是最高層次說服不可或缺的重要關鍵。

大多數人都可以藉由說明自己觀點和解釋原因來說服別人，但你能在適當的時間和順序裡提出適當的問題來說服他人嗎？更重要的，你能讓與你交談的人說服他們自己嗎？

Photo Credit: 堡壘文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航