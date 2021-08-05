《好問》：當某人的錯誤沒有其他解釋時，問他「為什麼」將具有毀滅性的威力

文：特雷・高迪（Trey Gowdy）

收回你的話吧！承認失言

聽說過化學安全及危害調查委員會（Chemical Safety and Hazard Investigation Board, CSB）的人不多，我本來也是屬於「人不多」當中的幸運兒，但遺憾的是，那時擔任眾議院監督暨改革政府委員會主席的傑森・查菲茲聽說過，並認為召開一次關於該委員會工作情況的聽證會是個好主意——但事情不如想像中美好。

令我永遠懊惱的是，他還以為讓我參加那場聽證會很重要。那是二○一五年，我正在華盛頓特區的辦公室裡專心忙著自己事的時候，查菲茲主席來電說：「我需要你馬上跑過來質詢這位證人。」

「傑森，那你為什麼不去質詢？」

他回：「因為你比較會質詢。」

好樣的傑森！他知道奉承能讓人在生活上幾乎無往不利，也知道在那個特殊日子裡，楊百翰大學（Brigham Young University）的前踢球員（placekicker）會需要檢察官的協助。（譯註：查菲茲之前是楊百翰大學的首發踢球員）

那場聽證會在探討時任化學安全及危害調查委員會主席使用私人電郵的問題，我所知道的只有他先前接受質詢時說過的幾句話：

二○一四年六月查菲茲主席問你，「你是否曾使用個人電子郵件處理公務或官方往來？」而你的回答是：「是的，因為無知。」

假設是你代替我在國會講臺上發言，現在應該是質疑對方本人與質疑事實的混合情況，而且你應該知道，最好且最安全的方法是使用提問，而不是指控或陳述性語句。

你也許會問：「你無知的原因是什麼？」然後你也許可以提出一系列關於所有資訊與資料來源的問題，透過清楚地說明什麼可以做、什麼不可以做，來降低員工的「無知」。你也許可以問他是否查閱過任何手冊或培訓手冊，以便從中瞭解什麼可以做、什麼不可以做。

他回答你「無知」這個詞。

是他說的，不是你說的。讓他自己承認這個詞。

我就是這麼做的。當我問他無知的原因時，他回答，「嗯，我進入該機關後發現這是常態作法 ……。」

「有誰具體告訴你是這樣的？」我問道。

他使用了一種在大多數情況下我都不建議使用的字眼：「每個人」，意思就是：「我的理解是每個人都使用電子郵件。」

有些字詞過於空泛，無法進行有效且準確的溝通。「每個人」即是空泛字詞。它假定你認識每個人，然後瞭解每個人的電子郵件使用狀況——但這是公認辦不到的事。

另一個例子是「總是」這個字詞。在「總是」的定義和同義詞中，有「一貫地」、「每次」、「一直」、「無一例外」。「總是」這個字詞迫使用它的人排除掉其它所有選擇，而那是不可能的。它要求你辨識、分析並刪除每一個選項，這是重大的、顯眼的警示信號。

接著，這位證人試圖將使用私人電郵處理公務的次數降到最低，聲稱它是在任期「開始」之前這麼做的。嘿，答案不是「每個人」或「總是」，變得更具體一點了，很好！

不過，這樣你要讓他為「開始」下個定義，因為你非常清楚他使用私人電郵的時間有多久，而十八個月與「開始」之前的定義並不相符。

當他發現他使用私人電郵的實際時間，是在自己定義的擔任該委員主席任期「開始」之後，證人才承認自己搞錯了，然後說：「很可能是吧。」

天啊！「很可能」和「是」不太會同時使用，對吧？除了提出萬無一失的問題，什麼都不做，這樣你就能讓證人承認自己的話，承認自己對於這些話的解釋，承認他的行為與他的解釋並不相符的事實。除了問問題什麼都別做。

現在，我們稍早已經瞭解到「為什麼」這個詞的力量、可能性和陷阱，沒有什麼問題比「為什麼」這個詞能讓你更快失去對敘事的控制。但是，當你把它跟自己的方向感結合時，問「為什麼」具有最強大的威力。

換句話說，如果沒有好的解釋，問「為什麼」最有力。因為即使有些事情無法解釋，人類的本性也會試圖解釋。人類天生就具有想知道為什麼跟解釋為什麼的本性。當你把人類想聽到解釋的渴望，與想提供解釋的渴望結合起來，而且除了某人自己的錯誤或不當行為之外沒有其它解釋時，「為什麼」問題具有毀滅性的威力。

面對這位化學安全委員會主席可以這樣問：

「為什麼你說你任期開始時就停止使用私人電郵，但實際上你還繼續使用了十八個月？」

「為什麼大家都沒做過，你卻說『每個人都這樣做』？」

「你在作證後這件事仍維持六個月，為什麼你要作證說已經沒有這樣做了？」

在這次交談中，有幾個關鍵的教訓值得注意：

當你利用對方的話來提問時，那是非常難以攻破的問題。 當你是證人（或一般情況下）時，不要使用「每個人」、「沒有人」、「總是」、「從不」或「每次」之類的空泛字詞。 留意那些空泛字詞，那些就是有助於提問的警示信號！ 澄清術語是經典的問題，幾乎可以用在任何論點或有說服力的談話。（「你說的『開始』是什麼意思？」） 當你刻意且謹慎地使用——尤其是在要求對方解釋無法解釋的事情時，「為什麼」可能是最重要、最有力的字詞。

簡單來說，用字遣詞很重要。我並不指望你們去讀字典，就像我父親要我讀的那樣，儘管那樣會花費很多時間而有助於你對文字和其精確含義的熱愛。

不過，我確實希望並鼓勵你們愛上用詞的精準性。使用精準的詞彙是有效溝通的必要條件。有些詞彙容易使人接受，可以適度地推進你想要表達的內容，有些詞彙可以完美地詮釋你的觀點，也有很多虛無飄渺、雜亂無章的詞彙，讓你無法推進論點。當你在陳述自己觀點時，無論是在餐桌上、在工作休息區裡、或是開車時與另一半辯論，都要留意自己的用詞，並注意別人使用的字眼找尋開口機會。

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書籍介紹

本文摘錄自《好問：化異見為助力的關鍵說服力》，堡壘文化出版

作者：特雷・高迪（Trey Gowdy）

譯者：陳珮榆

爭吵，解決不了對立

有效提問，才能讓人不知不覺被你打動

前美國聯邦檢察官暨眾議院議員——特雷・高迪，匯集20年法律工作與政黨協商的案例經驗，教你如何有效溝通，化歧見為助力！

從說服小孩整理房間，到進行提案希望獲取他人支持，在生活之中，我們每個人都會有需要為某些重要事情辯護的時候。然而在說服與溝通的過程中，我們往往會急於陳述自己的意見，並對他人的意見難以採納，導致對話陷入僵局而淪落至爭吵的結局。

從事法律工作20年，並且連任了4屆美國眾議院議員的特雷・高迪，發現無論你是要說服別人或是與人爭論，最好的方法就是提問。因為不可否認的是，利用問題來改變他人是一種與眾不同的說服技巧，而提問是最高層次說服不可或缺的重要關鍵。

大多數人都可以藉由說明自己觀點和解釋原因來說服別人，但你能在適當的時間和順序裡提出適當的問題來說服他人嗎？更重要的，你能讓與你交談的人說服他們自己嗎？

Photo Credit: 堡壘文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航