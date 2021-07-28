Apple、Google、微軟公布財報：三大科技巨擘總市值達6兆美元，但「史詩級」成長恐難再現

隨著近日各大科技巨頭陸續公布財報，引起投資市場格外關注，其中Apple營收超過810億美元，較去年同期增長36%，淨利則為217億美元；Google為14年來最好的季報表現，營業收入為618.8億美元，較上年同期增長62%，淨利翻倍達185.3億美元；微軟營業收入為462億美元，超乎華爾街預期，較上年同期增長約21%，當季實現淨利達165億美元，同期增長47%。

統計三大科技巨擘總市值達6兆美元，在最近一季所實現淨利約為570億美元，相當於每日狠狠賺進約6.2億美元，雖然財報獲利驚人，但是受到股價基期已高，且未來成長也恐面臨衰退影響，股價表現不如外界預期，呈現上下震盪的現象。

Apple財報驚人：iPhone賣破400億美元

Apple公布第二季財報，創下有史以來最佳的業績，跌破眾多華爾街分析師的眼鏡，營收超過810億美元，較去年同期增長36%，6月份的第三季淨利則為217億美元。其中iPhone貢獻近400億美元，而銷售等服務業務超過170億美元，再創歷史新高。

去年華爾街分析師們針對，Apple給出的年報淨利年增率為11%，不過近日FactSet分析師新的預測：Apple截至9月達860億美元的，淨利年增率可能達到51%，增幅相當驚人。

針對如此大的成長幅度，Apple執行長庫克（Tim Cook）表示，上一季美國和全球各地消費者，對於未來經濟多持樂觀態度，才造就了公司業績成長。

不過，庫克話鋒一轉指出：「過去一年半以來業績不斷成長，已經達到高峰，未來已經不能保證還有驚人的成長空間。」

因此，受到未來成長可能放緩的影響，Apple股價在昨日盤後交易中仍下跌超過2%。「投資者認為大好形勢，很快就會趨緩。」專門從事科技研究的風險投資公司Loup Ventures管理合夥人Gene Munster說。

Gene Munster繼續表示：「Apple的拋售根源是強勁的股市還可以可持續多久。投資者很難相信，這種『史詩般』的成長幅度會持續下去。」

Google收入飆升，受益於線上廣告市場熱絡

Google透過財報再一次向投資人證明，它是網路霸主的地位。財報顯示這是14年來第二季最佳的成長表現，收入為618.8億美元，較上年同期增長62%；淨利翻倍，達到185.3億美元。

這樣的強勁成長能力，來自於疫情後經濟復甦，各大企業為了爭奪消費者，進而在網路上投放大量的廣告，這也表示Google在新冠疫情期間，變得更加強大。

疫情加速了電子商務進展、食品訂單和串流平台的消費，使各大企業將大筆資金砸入數位廣告中，這些包含，Google搜尋引擎、地圖和YouTube等廣告。

翻開該公司財報顯示，整體廣告銷售額達到504.4億美元，成長了69%；是自美國戰後廣告量成長最快的時期；而YouTube的廣告業務收入為70億美元，較上年同期激增84%。

本來根據2020年統計，全美數位廣告市占率排名，分別由：Google的28.9%、臉書的25.2%以及亞馬遜10.3%，搶下前三名。不過從本次Google財報來看，仍將持續穩坐全美數位廣告王者的寶位，而緊追在後的臉書，可能無法望其項背。

而據《華爾街日報》指出，Google站穩數位廣告領域後，正將觸手伸進雲端儲存業務，進一步挑戰亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）在雲端服務的主導地位，開拓另一個市場。

微軟雲端業務激增，再創下銷售紀錄

微軟公布第二季（4月至6月底）財報，營業收入為462億美元，較上年同期增長約21%。當季該公司實現純益達165億美元，同期增長47%，遠超過華爾街預期。

微軟財務長Amy Hood昨日在與分析師召開的電話會議上表示，微軟預計本季的整體銷售額將成長，達到442億美元，受到該消息和強勁的業績前景激勵，昨日股價微幅上漲作收。不過，統計過去一年，微軟股價已經上漲了約40%，造就微軟的市值，已超過2兆美元，成為僅次於Apple的公司。

根據微軟財報顯示，格外引人注目的是雲端服務Azure業績表現強勁。本來這塊業務受到許多分析師質疑，但意外地成為微軟的成長動能。微軟說，該業務第四季銷售額同期增長51%，也較前兩個季度為增長50%。

代表雲端服務Azure增長將相對穩定；另一方面，受外界持續看好遊戲業務銷售增長，不過Xbox遊戲內容銷售，卻因為全美解封影響，民眾開始從事戶外活動，導致在家打遊戲的時間變少，Xbox內容銷售額下降了4%，呈銷售趨緩態勢。

另據微軟表示，本來Surface筆記行電腦，因爲疫情遠端辦公，使得去年營業額一度激增，不過近期卻受到全球「晶片短缺」影響，供應鏈受到拖累，表現不如預期。

《華爾街日報》統計上述三家公司，目前的市值總和約為6兆美元，在最近一季所實現淨利約為570億美元，相當於每天盈利約6.2億美元，雖然財報獲利驚人，但未來成長動能也受到外界質疑，導致股價上表現不如預期強勁，反而呈現漲跌互見的格局。

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核稿編輯：翁世航