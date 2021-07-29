2021/07/29,
社會

另一半劈腿，為何律師會建議「別用網路公審小三」？

另一半劈腿，為何律師會建議「別用網路公審小三」？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

你可能會問，就算外遇真有發生，也不能用網路公開貼文去批評小三的行為嗎？其實誹謗罪是否有成立有相關前提，如果只是為了宣洩個人的糾紛，敘述與公共利益並無相關聯，仍會造成他人名譽受到損害。

大家可以試想一個情況，萬一不幸遇到第三者介入婚姻時，你會採取什麼樣的行動？委任律師進行協助？直接果斷離婚？還是會選擇在網路上公審小三呢？

通常律師會建議盡量以理性方式去解決問題，先冷靜思考一下再選擇要以法律程序解決或是和平協議私下處理，不過以法律程序去解決會比較有憑據，並且也會比較有公信力。最不建議的解決方式，就是利用公開的平台進行公審，無論是在社群網站或是社交軟體都一樣，因為用這種公審的形式來讓小三受到大眾壓力，不只是會懲罰到小三，同時也可能讓你自己陷入法律的懲罰。

有位婦人懷疑自己的丈夫與一名女子有曖昧關係，因此直接到社群網站找到了這名女子，並且在她的個人頁面上張貼了女子的照片，同時也在照片留下「水桶腰嚇人」、「那麼胖還能做小三」等等的話，讓這名女子感到非常生氣，認為自己的名譽已遭到破壞，因此憤而提告。

而這位妻子的行為其實已經觸法了，因為在《刑法》第310條所規定的誹謗罪中，就有提到若是去傳述或指摘足以毀壞他人名聲的事情，就會成立誹謗罪，最高會被處一年的有期徒刑。

除此之外，妻子在別人的頁面上貼照片和留下文字侮辱並講述他人是小三，在這樣的情況下甚至還會變成是加重誹謗罪。

如果對方真的是小三，我可以發文罵他嗎？

你可能會問，就算這位妻子說的事情是對的，也不能利用網路公開貼文的方式去批評小三的行為嗎？

其實對於誹謗罪是否有成立還是有相關的前提，那就是：

  1. 誹謗的內容是不是有關於公共利益
  2. 要能夠證明所述之事是真實的

因此，如果只是為了宣洩個人的糾紛，無論是金錢或是感情方面，雖然事情都是真實的，但這樣的敘述與公共利益並無相關聯，因此仍會造成他人名譽受到損害，所以，儘管這位妻子提到的內容都是真的，對方的確是介入自己與丈夫婚姻的第三者，仍不能隨便在網路上發布相關的文字去公審。

這樣的情況其實並非第一次出現，以往也有過不少類似的案例，所以律師才會建議一開始就以正當法律程序去解決這樣的事情，透過法院的調解、審理來將事情做一個結束才會是最為正確的方式，否則，無論是用網路發文或是向街坊鄰里傳述，都有可能會變成是誹謗的行為，不只沒辦法讓問題結束，反而會牽扯出更多的糾紛。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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