語言與文明：「努力就會成功」帶有「謊言＋未來式」的味道，讓人細思極恐

不久前跟一位語言學者閒聊，他長期研究世界上的少數語種，以及語言如何形塑我們的行為與思考模式，進而可能造成不同的文路脈絡。

很是有趣的命題，我也確實認為從一個人操作語言的方式，多少可以判斷出他背後的價值系譜，以及那些深藏在行為經濟學之後，對每件事物的判斷與選擇。當然，語言可以很廣義，包含口語，文字，肢體語言，面部表情，還有很多各種形式，但凡能傳達出訊號，皆可被視為語言的一部分。

同樣都是用來溝通，為什麼人類的語言能助長文明發展？

說起人類了不起的文明成就，語言理當扮演非常重要的角色，至少知識與經驗要能夠不斷的傳承，才能透過累積創造出些什麼。文本是如此，各種發明與發現亦是如此，從這個角度來看，語言不只作為溝通的工具，他更是文化發展的必備因素。

不過我想從另一個角度來思考，若僅僅是「溝通」與「累積」，應該仍不足以發展成複雜的文明吧？同種動物之間也存在語言，只是人類尚無法解讀，但牠們勢必也有某種交流的方式，簡單的交換與傳承經驗。

例如一隻螞蟻發現了食物，會想辦法把這個訊息傳遞給整個蟻群；一頭羚羊，會用某種方式傳遞經驗，教會牠的孩子大自然的生存法則......同樣可以溝通，為什麼動物就沒有創造出如同人類一般的文明水準？你說可能是腦部發達程度有差，但不少靈長類，鳥類，甚至海洋哺乳類腦部的發達程度，其實沒有真的差這麼多，了不起，牠們總該也能發展出石器時代的文明吧？

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我認為人類語言中，至少有兩個要素是動物沒有的，或就算有，但並未大規模，頻繁且熟練的使用於個體之間：謊言與未來式。

未來式：人類之外的動物，不會一起約好去打獵

我不確定這兩種元素是不是與身俱來？抑或是在很早期的原始社會中就已存在，可能有相關文獻可以再考究一番。但謊言與未來式，在我看來，確實幫助人類打造了很多重要的制度，甚至是組織大規模的人力，分工並協作，然後一起完成那些讓人「wow」的成就。例如建造大型神殿，建立君主與封建體制，以及動員徵兵，侵略併吞他國，完成統一的帝國版圖。

幾乎所有的人類語言中，都存在「未來式」的語法，我們會去描繪等一下，明天，下週，明年，或十年後如何如何，我們打算要完成什麼什麼，我相信這在動物的世界應不多見，一頭獅子，即便與同類「溝通」後準備當下共同狩獵，但應該不太會「約」好幾天後在哪裡一起去捕食（但動物應該有「過去式」的概念，會記得以前在哪裡捕獲過實物，所以會呼朋引伴去某地覓食）。

但人類會，因為有了對未來的期待，最初階的協作與整合就可以展開，訂定「計畫」讓更多人可以參與某件事，有更多的時間考慮與準備，所能完成的任務難度與執行效率，自然也可以大幅提昇。

未來式還有很多好處，統治者可以「畫大餅」，宗教人士可以描述「死後的世界」，商人可以發展出金融制度（借貸，信用，期貨等），即便是父母，也可以告訴孩子如果不好好讀書，「以後」就會落魄潦倒之類。

未來式成就了集體對一定時間之後的共同想像，而未來是也常常伴隨著謊言，也就是我認為第二大人類語言的要素，前一段所提到的統治者，宗教人士，商人，甚至是家長......絕對也都操作過「謊言」，無論是不經意，善意，或者惡意。

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謊言：古代大祭司是信誓旦旦的專家，但謊言說久了也能成真

謊言當然也有不同的定義，在不同的情境下會有不一樣的詮釋，例如「明知與事實相悖」而做出的陳述，是謊言，但若自己也被蒙在鼓裡而做出的判斷，可不可以「不知者無罪」呢？

人類最早的大規模群聚，應該宗教略早於君主與封建制，從採集進入農耕，一戶戶的加計單位集成聚落，我猜率先出現的可能是帶有「信仰」意味的長老、祭司、薩蠻、巫師，慢慢才演變出具有「治理」功能的階級與王權。但不管哪個先發展出來，說句大不敬的話，宗教就是一門熟練操作「謊言」的藝術。

看看古代的大祭司站在祭壇上，信誓旦旦的告訴台下眾生，必須獻祭金銀，或是牲口，方能換得天降甘霖......我是不知道他哪來的依據和自信，從現在的角度來看，獻祭可以造雨的因果關係根本是胡扯，但在遙遠的古代，這種鬼扯無疑是信仰的基石，信仰可以凝聚共識，共識就可以被統治者利用（天賦神權），聚集權利，指揮大規模勞作，或是南征北討，打造更華麗的神殿，古代很多文明便如此建立起來。

謊言與未來式的結合，完美的構築了宗教，王權，階級，乃自當代資本主義的信仰基礎，然後可以由少數較聰明（或運氣好）的人，帶領眾人去挑戰一個又一個的文明奇蹟（或侵略？或墮落？）。

當然，謊言說久了也能「成真」，至少在心裡的層次上認定為真，所以撇開不成熟的地方信仰，把宗教語言操作到極致，也能有全球性的宗教，某些世界級的宗教，就具備讓人「信者恆信」的力量，而這股力量，可以為善（好在大部分是如此），當然，也可以做出一些十分恐怖的事。

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當代資本主義同樣如此，告訴你「努力就會成功」，我個人覺得裡面就有濃濃的「謊言＋未來式」的味道。當然我不是鼓勵就不要努力，而是這類看似勵志的雞湯文，背後潛藏的某些邏輯，其實讓人細思極恐。有興趣的朋友，可以去看看哈佛教授桑德爾的新書《成功者的反思》，就會明白我的意思。

人類可能打從基因裡就知道怎麼說謊，也或許與身俱來就會對未來有所憧憬。兩相結合，我們就擁有了比動物更敏銳的某些能力，能夠運籌帷幄龐大的資源，人力與物力，去完成需集體力量才能成就的事。當然，有謊言，自然也會想「拆穿謊言」，科學與思想的進步，某方面也是不斷拆穿謊言（追尋真理）的過程，但那些新成立的言論是否為真，就需要時間來證明了。

最後推薦一部很有趣的影片，Lee Kang博士在TED的一席演講，分享了人類普遍在年幼時期，就懂的開始操作謊言，以達到有利自己的狀態，而絕大多數的父母，哪怕是辦案經驗豐富的刑警與法官，其實不見得能很容易地判定真偽，內容十分有意思，推薦各位觀賞。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航