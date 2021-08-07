【專訪】漫畫家李崇萍：為什麼少女漫畫不能有BL，而BL作品都要是同性戀？

文：賴萱珮（CCC編輯部）

時裝漫畫引領風潮

1994年以描述搖滾樂與模特兒的《天堂城市》出道，李崇萍一路走來的創作內容，皆延續自己喜愛的搖滾樂與時尚，在當時古裝盛行的台灣少女漫畫市場中，走出時裝風潮。

她謙遜地說，當初投入漫畫這一行好比土法煉鋼，在還沒有投稿到出版社之前，沒聽說過網點，也沒有畫過完整的劇情漫畫，是為了投稿才畫出《天堂城市》的前身，初跟出版社簽約時，甚至連刮網都不會，當時還偷偷報名捷比漫畫屋的漫畫教學課程。她回憶那時高中聯考失利，先進入化妝品公司，白天工作、晚上畫漫畫準備投稿，大概工作兩個月後，便大膽向出版社叩門。

她笑說：「還好我出生比較早，若是現在可能會很難出道吧！」她自謙當時畫漫畫的人其實並不多，對畫技沒有十分要求，出版社為台灣漫壇栽培新人生力軍的意味更強一些，所以才能夠順利出道。

Photo Credit: CCC創作集提供 採訪時，李崇萍翻閱起早期的作品，細數手工繪製背景的分鏡。

栩栩如生，迎面而來

描述搖滾樂團成軍過程的《搖滾狂潮》、登上世界模特兒舞台的《獨領風騷》、延續《搖滾狂潮》中吉他手上官非與女歌手方潔愛情故事的《非愛宣言》，甚至到最近的《FEVER熱病》。李崇萍的漫畫中，總是富含豐富的職業背景設定與異國風情，塑造出來的人物也充滿個性，每一位角色都是可以直接走上舞台、伸展台的大明星。

問起她如何塑造這些受歡迎的角色，她表示大都是從生活中取材而來，也融合了她喜愛的藝人或偶像的人格特質，例如喜愛的Bon Jovi（邦喬飛）、Guns N' Roses（槍與玫瑰），又或是歐美超級名模如Gisele等，再參考最新時尚流行雜誌設計服飾。

設計角色時，也會加入一些小缺點：「我覺得人沒有完美的，如果他長得帥又什麼都好，故事就演不下去了，有些缺點也是這人可愛的地方。」在她的解釋下，我們也才理解《搖滾狂潮》中鼓手羅凱美形卻十分健忘、帥氣主唱王翔則是搞笑咖，原來也都是角色格外生動，讓讀者難以忘懷的祕訣。

而塑造出這些勇於追夢、不畏艱難達成理想的角色，部分也是在完成她的夢想，李崇萍表示，自己其實很畏懼在人前、台上發言，但她筆下的明星跟模特兒，一出場都是鎂光燈焦點，她說：「可能很多事情我都沒有足夠勇氣去做，但漫畫角色可以代替我實現。」

女孩的生存哲學

嘴裡雖念著少女漫畫就是要有愛情，才會讓人有想看的欲望，李崇萍老實坦言：「我對那種很『純』少女漫畫的故事沒有感覺，可能因為畫風就是不夠清純可愛吧，後來發現自己讀者年齡層有偏高。」但正因如此，也形成了獨一無二的「萍式」風格。

不同於一般人對少女漫畫女性角色的傳統印象如柔順、犧牲等，她故事中的女角們充滿個性、在感情中保有自我，好比《非愛宣言》中的小潔，並不甘於只當吉他手上官非的女友，而是賣力走在自己的歌唱路上。這方面也多少反映了作者的價值觀：與其因談戀愛時只為對方而活，一旦失戀整個垮掉；每個人都必須獨立，不能依附在別人身上。即使遇到困難大哭，擦乾眼淚頭一甩，也要奮力走下去，這，也是李崇萍的生存哲學。

Photo Credit: 《非愛宣言》©李崇萍／東立出版社 李崇萍塑造出的女性角色，皆形象鮮明、獨立自主，如《非愛宣言》中的歌手小潔。

她笑說：「一定要這樣啊，難道要一直等男主角來拯救嗎？」原本創作漫畫只是想畫自己喜歡的故事，並未特意呈現某種深刻的主題思想，但曾有讀者看過《獨領風騷》後寫信給李崇萍：本來由於身高因素，認為自己可能沒辦法成為頂尖模特兒，卻受女主角樂樂感動，發現自己還是不想放棄當模特兒的夢想。

她說：「我從沒想過自己的創作會影響他人生命中的重要決定，若我的漫畫能帶給別人一些追求夢想的勇氣，這樣就很棒了。」

BL、BG都是愛

李崇萍創作的另一特色，就是多元性向的角色總占有一定比例，問起她為什麼會做這樣的設計，她笑笑說：「同志本來就是存在的呀，只是照實畫出來而已。」她也不喜歡將漫畫分類：「為什麼少女漫畫裡不能有BL，或BL作品裡就全都要是同性戀？」

對她來說，BL跟BG都是一樣的，都在描述愛，只是市場為了宣傳會需要定位。而近年書市不景氣，唯有BL逆勢而上，因此，出版社也會鼓勵作者們創作該類型作品，李崇萍的最新作《FEVER熱病》，即是她首部正式的BL漫畫，本來就習慣帶入多元性向議題的她，也令人期待會有怎樣嶄新愉快的激盪。

「這是我畫過最興奮的一次。」一直以來都在漫畫月刊連載，她愉快地笑說，這次曾一個月內，一口氣畫出三、四回分鏡，是之前未曾經歷的速度。自稱隨性的李崇萍，談起創作過程，常是前中後劇情架構定好後，中間歷程就任由靈感發揮，也會出現作品中人物活起來，拉著她、帶著劇情走的狀況。

但她也說，其實現實生活中，同志與家庭議題都很沉重，每個家庭多少都會有困境，或難以解決的問題，她希望至少能在漫畫裡呈現一些正面溫暖的內容：「還是希望我的漫畫帶給人們比較有希望的那一面。」

Photo Credit: 《FEVER 熱病》©李崇萍／東立出版社 《熱病》中的主角柳正凌（左）與展少祈（右），即是漫畫中人物個性影響劇情發展的例子。

緊跟時代，永遠的一線！

雖然出道已久，李崇萍仍不斷吸收最近的漫畫流行趨勢，她認為，其實現在學習漫畫的管道很多，就算是業餘漫畫家，也有很多人的作品都十分專業，所以她語重心長表示：「畢竟出道久了，就像我們自己看過往的漫畫，覺得『這個畫風已經是骨董級了』，我也擔心現今年輕讀者眼中，我們這種畫風會不會也很老派？所以必須時刻提醒自己：不能一直停留在原來的樣子，盡量在能力所及的範圍內，努力吸收新東西。」

資訊爆炸的年代，讀者的選擇很多，比起過去只有平面的月刊、週刊，如今漫畫家能發表創作的平台更為多元。李崇萍也認為，在這時代，要如何讓自己在多如繁星的作品中被看見，是依然在線上連載發表的作者們，必須想辦法突破與經營的課題。

問到未來有何進一步的規劃，她也透露好消息：《搖滾狂潮》中的齊志高，將有可能成為未來作品的雙主角之一，讀者們掛念多年的心愛角色，或許終將迎來好歸宿！這也表示，迷人的角色與好故事總會深入人心，永不寂寞，也永不被遺忘。

少女心快問快答

Q：哪些漫畫對妳影響最大？

A：國小大概就看《尼羅河女兒》，國中是《凡爾賽玫瑰》，再來就是影響我最深的《雙星奇緣》，當時好驚豔！書店到處都是它的書籤，只覺得「畫得好美喔」，就買下書籤，事後再去租書店租來看。我喜歡的作品都會重複租看好幾次，當時還怕媽媽罵，躲在棉被裡看呢。我的課本也都已經沒有留白的地方，上課都在畫圖。

李崇萍漫畫代表作品

Photo Credit: 《天堂城市2017》，1994，全2冊 1994年出道作，搖滾樂手JB的故事。原版為四集，2017年重新改版為天堂篇、城市篇兩本。

Photo Credit: 《搖滾狂潮》，1997-2003，全14冊 四位身高180cm以上又高又帥的男子共組搖滾樂團〈死神〉出道，充滿艱辛與笑料的過程，讓人也想要來搖滾一下！

Photo Credit: 《普羅旺斯》，2004，全2冊 一間花草咖啡廳裡，兼職插畫的高中生迷上了帥弟服務生，男言情小說家愛上美女店長，輕鬆溫馨的愛情小品。

Photo Credit: 《獨領風騷》，2006-2014，全18冊 擁有名模後代基因的藤樂樂，被第一男模安格斯的照片吸引，開啟他的模特兒之路，這個行業可不是只有擺POSE而已，還有著許多不為人知的辛酸……

Photo Credit: 《非愛宣言》，2014-2017，全7冊 搖滾狂潮死神樂團吉他手上官非與女歌手小潔間狂野的愛情，兩人最後會有好歸宿嗎？

Photo Credit: 《FEVER 熱病》，2017- 連載中 已出版4冊 李崇萍第一本完整BL故事，大學校園裡的兩大校草，一邊是資優生、一邊是拳擊社主將，兩個人會激盪出什麼火花呢？

受訪者介紹

李崇萍，1994年以《天堂城市》出道，陸續出版《搖滾狂潮》、《獨領風騷》、《非愛宣言》等中長篇漫畫，題材囊括搖滾樂、模特兒，華麗又時尚的風格，在台灣漫畫中獨樹一格。臉書請點此。

原文標題為〈渾然天成的時尚教主！華麗風潮．李崇萍〉

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航