陝西菜之兵法全攻略（四）：唐朝官員慶賀升遷的「燒尾宴」，僅僅流行20年光景

奶湯鍋子魚

「奶湯鍋子魚」是一道有著1300多年歷史的長安古菜。自唐中宗李顯開始，大臣拜官開始有了要獻食於天子的慣例，名曰：「燒尾宴」。

根據唐朝官至御史中丞（防範朝廷主官侵害人民權益、貪官污吏、貪贓枉法的官員，類似於現代廉正公署的長官）的「封演」所寫，詳實記錄唐代史料的筆記小說《封氏聞見記》中記載：士人初登第或升了官級，同僚、朋友及親友前來祝賀，主人要準備豐盛的酒饌和樂舞款待來賓，名為燒尾，而這一類的宴席則稱之為「燒尾宴」。

燒尾有三種說法，一是指一個人地位的驟然變化，如同猛虎變人一般，尾巴尚在，故需將其燒掉；二為新羊初入羊群，會因受羊群干犯而不得安寧，只有火燒新羊之尾，才會安定下来，而人從平民進到士大夫階層就如同新羊出入羊群一樣，一時難以適應新環境，故需要為之「燒尾」；而若是是鯉魚躍龍門，必須要有天火把尾巴燒掉才能變成龍。也生為燒尾，三者都有升遷更新之意。

燒尾宴這種風習，是韋巨源於景龍年間官拜尚書令時，在自己的家中設宴請唐中宗開始的，直到唐玄宗開元中停止，僅僅流行20年光景。當時韋巨源所進獻的食單中有一道「乳釀魚」，奶湯鍋子魚就是由乳釀魚發展演變而來的。

奶湯鍋子魚是以黃河鯉魚為主料，最初是以銅爨（音竄）這種銅製的炊具所做的料理。《魏書・獠傳》中記載：「鑄銅為器，大口寬腹，名曰銅爨，既薄且輕，易於熟食。」後來改用為火鍋，煨以其汁如乳的奶湯，上席後點燃酒精。

奶湯鍋子魚的奶湯是奶湯是用雞、鴨、豬肘、豬骨、火腿、蝦米等等煨成的乳白似奶的香濃高湯。先將被斜刀切成瓦塊形，用黃酒和鹽醃過的黃河鯉魚下油鍋，邊煎邊翻後起鍋瀝油。然後油鍋燒熱後，加入麵粉攪拌，再加入奶湯、魚塊、鹽、酒和蔥薑後以小火煮透。接下來把整鍋倒入魚鍋中，加入火腿、蝦米、香菇、冬筍等配料，加蓋後開火煮沸，煮開後再加白胡椒粉和香菜即可。

不過雖說大多認為奶湯鍋子魚是由乳釀魚演變來的，但是「乳釀」這種料理方式卻是將奶酪包覆於內的意思，也就是將奶酪裝入魚腹中烹調而成的料理。由此也可見唐代已將奶酪做為一種烹飪的配料在使用了。

而現代的奶湯鍋子魚則是在廚師之鄉陝西藍田，出於原名李松山的陝西傳奇廚師李芹溪之手。1900年，八國聯軍攻陷北京，慈禧太后和光緒皇帝出逃至西安時，陝西支應局派李芹溪到慈禧太后的行宮擔任主廚，受到慈禧的誇獎和賜贈。辛亥革命時他英勇參軍，帶領一批炊事員與清兵勇猛拼殺，戰功顯赫，被譽為「鐵腿銅胳膊」的火頭軍，深得上司的器重。

陝西軍政府成立後，給有功人員封官授職，他說：我不要官，若念我革命有功，請支援我一批資金，讓我在西安開個飯店，發揮我的特長。就這樣，他於1912年在西安鐘樓東南角開設一家飯店，取名「曲江春」，成為了當時聞名陜西的飲食名店，而「奶湯鍋子魚」就是該店的看家菜之一。

金錢釀髮菜

金錢釀髮菜又稱做釀金錢髮菜，唐代的商人王元寶愛吃髮菜，每餐必備。多以此道菜作為頭菜，而髮菜又音近「發財」，象徵著着生意興隆，財源廣進。

這道菜的金錢分為混合了水、蛋、太白粉蒸成的蛋糕作為錢眼；與最外層煎的蛋皮。而蛋皮內則是先抹一層雞絞肉，再抹一層髮菜，如此層層向內，最後包入金黃色的蛋糕當錢眼，蒸熟後切片澆上雞湯即成。

三皮絲

三皮絲也是由唐朝的燒尾宴演變而來的長安古菜，本來叫做羊皮花絲。現在則由雞、皮豬皮和海蜇皮等三皮煮熟後切成絲製成，然後再淋上花椒油與醋、鹽、醬油、薑末所做成的三合油食用。

帶把肘子

而陜西大荔縣的名菜帶把肘子則竟是明朝的時候有人利用掌廚的機會，所烹製出來舉報貪官的菜品。明朝弘治年間，同州府（今大荔縣）的州官是個貪官，不但搜括民脂民膏，更是貪污又腐敗，深受當地人痛恨。

他辦50大壽時，衙門總管請當地名廚李玉山辦席，被為人正直的李玉山所拒。直到後來陜西撫台（就是巡撫，是主管一省的軍政、民政大員，為從二品，以地方官員位階而言，僅次於正二品的總督）來同州巡視，州官為了討好上司，又叫衙門總管要李玉山到府上做菜。由於當時的撫台鄭時，鐵面無私又勤政廉潔，是遠近文名的好官，於是李玉山便答應了。

只是衙門總管對之前請李玉山辦席碰壁一事一直懷恨在心，為了報復他，便弄了些碎肉爛骨頭交給李玉山，並令他在兩個時辰內開席。席間，撫台吃到其中一道菜，只見正面是肉，下邊是幾根骨頭，不解地問道：「這個菜……」知府一看，見幾塊光骨頭置於盤中，吃了一驚，要問玉山的罪。

玉山被傳到席前，知府劈頭就問：「你弄的這是啥菜？虧你還是個名廚。」李玉山不慌不忙地說：「知府大人息怒。」又轉向撫台說：「撫台大人不知，我們這位知府大人不但吃肉，還要吃骨頭吸髓。」撫台是位清官，聽玉山言外有音，不等知府問罪，便賞了10兩銀子讓玉山回家。

撫台第二天微服私訪，問明了知府的惡跡，嚴懲了那位知府。臨行時，撫台問玉山，那天吃的這道菜叫什麼？李玉山便順口說：「帶把肘子。」這道菜就這麼流傳了下來，再經過歷代廚師的改良，而成了大荔的名菜。而因為菜中有一塊長長的骨頭，故稱為帶把肘子。

位於黃河中游的陜西不但是中華文明的搖籃，也是中華烹飪技術的發源地之一。西安東郊半坡遺址所出土的鍋灶和穀粒，說明了6000多年前居住在這裡的人不但已經脱離了茹毛飲血的狀態，更是掌握了初步的烹飪技術。

此外，陜西從周朝開始，經秦、漢、隋、唐等13個王朝，都是建都之地。在這1000多年的歷史中，在政治、經濟、文化上的各種條件，使秦菜能够吸取各地的肴饌之精華，並兼收各民族佳肴風味。

根據《周禮》、《禮記》、《詩經》中的記載，早在3000多年前出現的「西周八珍」（淳熬、淳母、炮豚、炮牂、搗珍、熬、漬、肝膋等）已經形成用料廣泛、選料嚴格、講究刀工、注重火功，並且使用油、鹽、醬、醋、梅、 薑、桂、葱、芥等多種調味料的料理文化了。

到了東周的戰國時期，秦相呂不韋主编的《呂氏春秋・本味》中則全面總結了先秦時期的烹飪成就，對烹飪從選料、加工到調味、火候等都作了系统而科學的論述。兩漢時期則引入了「胡食」，在《漢書・百官公卿表》中也指出當時紅案和白案已有了分工。

隋唐時期則是秦菜的高峰，當時的長安是世界上最大的都市，不但茶樓酒肆鳞次櫛比，而且經营規模龐大。更有了如名醫孫思邈等人所著的系統化食療理論作品。只是晚唐以後，中國歷史起了極大的變化，來自北方的入侵與混戰不斷，中國的政治與經濟中心漸次不斷地往南與往東移動，宋朝南遷，元、明、清三代則均建都北京，陜西和西安的政經地位便再也回不到過去了。

除了歷史同樣悠久的魯菜外，淮揚菜與浙菜自宋朝之後開始了蓬勃的發展，然後包括川菜、徽菜、粵菜、湘菜、閩菜也在明清兩代以各自獨到的烹調方式與水土人文，在中國的四面八方各據一方之霸，形成了八大菜系。

本文經鞭神老師之食之兵法授權轉載，原文發表於此

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