疫情下的旅宿難關：台灣各大飯店總經理，如何看待疫後復甦？

文：MATTHEW FULCO

譯：王國仲

5月中旬爆發的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）重挫旅館業，若無進一步振興紓困措施，部分業者可能無法度過這次難關。

在COVID-19中，國內旅遊是台灣旅館產業的亮點之一。出了台北地區，許多過去仰賴國際觀光客的旅店和民宿，都因為民眾選擇在國內度假而在2020年創下新高營收。

5月中旬，政府因應快速上升的確診數，發布防疫三級警戒後，情況迅速生變。防疫規範並未禁止旅行，但下令餐飲內用、文藝、娛樂設施（如博物館、遊樂園等）暫停開放。警戒宣布後，各大旅館的住房率迅速下滑，來到史無前例的個位數低點。更糟的是，旅館無法像疫情爆發前一樣，藉由附設的餐廳招攬顧客。餐飲的營收也僅剩平時的一小部分。

舉例來說，前台北西華飯店總經理夏基恩（Achim v. Hake）表示，目前住房率僅剩下8至9%，餐飲收入和疫情爆發前相比也減少八成。麗晶酒店集團（旗下飯店品牌包括晶華、晶英與捷思旅等）董事長潘思亮（Steven Pan）認為，禁止內用是壓垮旅館業的最後一根稻草。這些禁令迫使麗晶集團暫停部分據點營運，還有數間飯店被徵為隔離旅館或供防疫人員居住：「旅館業現在就跟四級警戒沒兩樣。我們唯一能做的只剩餐飲外帶與外送。」

香格里拉飯店總經理祖睿德（Randy Zupanski）也表示未來短期內，宴會等一切活動都已經中止：「7、8月份的婚宴都全數取消。」他同時質疑，飯店要如何在無工作可做的情況下，仍維持聘用現有的員工？短時間內，「員工或許能把年假休一休，或自願放無新假。但一定時間之後，又該怎麼辦呢？」

AsiaYo創辦人與執行長鄭兆剛表示，現在台灣旅館業大約可分成三種狀況：約25至30%暫停營業、另外25至30%大幅減少營業，剩下的則正在猶豫要採取上述哪一種作法。 進入三級警戒後，AsiaYo網站的訂房數和去年相比大幅縮減95%，超過一半的民宿都選擇暫時歇業。「讓我們驚訝的是，不少民宿甚至決定不接受8月底以前的預訂。這顯示他們認為未來情況毫不樂觀。」

為情境圖，非文內所提民宿 | Photo Credit: 中央社

就連符合防疫規範、供入境者14天隔離時投宿的防疫旅館，現在也都受盡折磨。三級警戒發布後，未持有居留證的外籍人士暫時無法入境，海外入境也隨之減少。此外，由於台灣不像之前沒有疫情，旅居國外的台灣民眾也多打消回國念頭。再者，政府部分放寬居家隔離規定，由一戶一人改為一間一人，因此許多民眾選擇在家隔離，省下每日1500至3000元新台幣的住宿費。

讓情況雪上加霜的是，交通部更推動計劃，新增額外20000間用於隔離與防疫的房間，使供需更加失衡。《台北時報》報導，防疫旅館六月初的住房率在5月19日（三級警戒宣布當天）起，從59.7%下滑至39%。不過，由於傳染性更強的Delta病毒於台灣現蹤，6月底政府再次改變居家防疫措施，規定入境旅客必須待在防疫旅館，或政府核可的隔離中心，住房率預計將再次提升。

急需強心針

在艱困時局中，飯店業者籲請政府提供協助，讓他們度過難關。但目前為止，針對旅遊產業的紓困方案，並沒有優於情況較不厭重的2020年春季——當時政府給予持續營業、並提供職業訓練的旅館（以及旅行社、餐廳）40%員工薪資補貼（上限為20000新台幣／人）。

祖睿德建議政府依照地區，衡量業者所需的補助：「在台北市中心經營旅店的成本當然遠高於相對非核心的地區。齊頭式的補助標準毫無道理。」潘思亮認為，基於飯店業今年受到更劇烈衝擊，公部門應祭出更有力的援助措施。

他敦促政府針對員工薪資提供75~80%補助、減少公有土地租金，並在未來18~24個月內降低稅賦：「現在連內用都禁止，所以相關措施至少應該涵蓋多兩倍的員工。」維持現行的40%補助「完全不夠」。

潘思亮也擔心，除非政府近期端出足夠補貼方案，否則旅館業將迎來一波倒閉潮，暫停營業轉變為永久歇業，使失業率再度攀升：「很多飯店老闆都會想：『到底該不該繼續休業？』從經濟角度來看，這樣的決定似乎很有道理。」

Photo Credit: 中央社

《台北時報》報導，截至5月底，宜蘭已有40間旅店歇業，花蓮更有50間旅館暫時或永久停業。

KKday創辦人兼執行長陳明明認為，在大環境好轉前，政府必須為旅館業提供經濟援助。他坦承，妥善控制疫情、鬆綁相關限制可能耗時數月；要人們再次放心出遊，則需花上更久時間。與潘思亮的看法相同，陳明明也建議政府提高補助金比率：「許多國家都提供受雇者80%薪資的補貼，但台灣現行標準仍只有40%。」他補充，若補助金額不足，許多旅館將面臨破產和倒閉。

等待景氣復甦

目前，台灣主要藉由限制民眾移動與群聚、擴大篩檢並追蹤確診者足跡等方法對抗疫情。這些努力已收到一定成效——每日確診數從5月下旬的近600例，逐步減少至6月底的數十例。不過，可能有效終止疫情的唯一手段——疫苗接種還在進行中，台灣疫苗到貨速度仍緩慢。6月下旬為止，全台2350萬人中，僅有約8%完成施打。

部分旅館業者對此擔心不已。祖睿德表示：「疫情爆發前，許多民眾甚至不願意施打疫苗；現在大家都想打，但供給量卻不夠。在接種率達一定比例前，餐飲業商機、社交活動都不會回歸。我們可能還要再等上一陣子。」

2020年間，台灣曾長達8個月無新增案例，當時香格里拉的活動業績十分理想。不過從2020年底到2021年年初，受桃園醫院群聚感染事件影響，營運狀況大幅受挫。儘管成功將疫情控制在醫院之內，飯店的活動仍花費數月才逐漸恢復。

根據這次經驗，就算台灣能在7月份控制疫情、開放部分活動限制，祖睿德認為情況在10月前都不會恢復。而對台北地區的旅館而言，他評估得等到2022年中段，入境相關限制解除、國際旅客再次到訪後才會好轉。

Photo Credit: 中央社

的確，台北的飯店在2020年至2021年初的國內旅遊熱潮中，未能獲得多少收益。世邦魏理仕集團研究部主管李嘉玶表示，2020年初疫情開始後，台北的飯店處境相當艱難：「沒了海外旅客，國內遊客無法撐起高住房率。」

舉例而言，台北西華飯店因推出受歡迎的套裝行程，週末住房率可達五成，但週間情況就沒有這麼樂觀。相比2019年80%的住房率，台北晶華酒店2020年平均住房率僅為50%。

世邦魏理仕集團提供的資訊，更證明國際旅客對台北的飯店有多重要。2019年第一季，台北各飯店住房率為74.68%，這個數字在2021年第一季大幅滑落至30.24%。集團更預估台北飯店業者將在2021創下營收歷史新低。

相反的，廣受國內旅遊青睞的台南2021年1至3月住房率，反而比兩年前表現更佳（從63.16%微幅上升至64.49%）。

儘管長期而言，國際旅客對台北飯店業者仍然不可或缺，但國旅的復甦，能讓飯店服務業有望在短期內避免更大的衝擊。疫情獲得控制後，最大的問題將變成民眾什麼時候能再次安心出遊。

鄭兆剛表示， 2002年底至2003年春季SARS席捲台灣，當時旅遊業約在6月份恢復。本次疫情自2020年3、4月開始，而在國內狀況不嚴重的情況下，景氣於5月份改善，並在6月份就已復甦，步調可說是史上最快。儘管台灣民眾對風險十分敏感，但根據過去經驗，未來展望是審慎樂觀的：「預期這波復甦會來得又快又強。」

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航