港人悲喜交雜的一天：東奧何詩蓓破紀錄奪銀，伍家朗被批後大熱倒灶

7月28日，港隊泳手代表何詩蓓（Siobhan Bernadette Haughey）在東京奧運女子200米自由泳為香港在游泳項目奪得一面銀牌，羽毛球混雙組合謝影雪、鄧俊文也創港隊奧運紀錄進入四強，本是令人香港人鼓舞的一天，卻因香港羽毛球「一哥」伍家朗大熱倒灶，令不少港人表示悲憤。

何詩蓓奪銀刷數次香港紀錄：希望香港人繼續支持本地運動員

28日早在奧運女子200米自由泳決賽中，何詩蓓以1分53秒92完成賽事並且奪得銀牌，更打破了亞洲及香港紀錄奪銀。這個枚獎牌對香港人別具意義，除了是今屆港隊第二面獎牌外，也令港隊首次在奧運游泳項目獲得獎牌，亦是港隊首次於同屆夏季奧運奪得多過一面獎牌。

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何詩蓓的父親是愛爾蘭人，母親為香港人，何詩蓓曾表示愛爾蘭泳總不只一次向她招手請她加入，但她認為自己在香港土生土長，所以堅持代表香港作賽。賽後受訪時，何詩蓓表示張家朗日前奪金後，令她更有動力；她希望香港人能繼續支持本地運動員，不要只看到運動員在賽場數分鐘的表現或在頒獎台上的光榮，但忽視背後的努力。

何詩蓓原訂在28號晚參加女子4×200米自由泳接力預賽，但港隊總教練陳劍虹指，經過教練團隊商議港隊決定放棄出戰，以連續作戰的何詩蓓有更多時間休息，爭取在100米自再奪獎牌。教練讚揚何詩蓓的隊友歐鎧淳、鄭莉梅、何南慧，為了港隊有更好的成績寧願犧牲，「具有非常高的團隊精神」。

最終，何詩蓓以破亞洲紀錄時間52秒70於100米自由泳預賽中，以次名晉身準決賽，準決賽會於本周四早上舉行。

謝影雪、鄧俊文破羽毛球混雙紀錄入四強，將迎戰中國隊

羽毛球方面，混雙代表謝影雪與鄧俊文亦有捷報，兩人於八強戰中連勝兩盤擊敗英國對手Laurem Smith與Marcus Ellis，殺入四強。「謝鄧配」將於29日早上8時與中國組合爭入決賽。

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賽後謝影雪直言沒想過可以進入四強，又指兩人八強戰的發揮較以往好，又稱讚鄧俊文在開球時表現好，破壞對方節奏，形容鄧俊文已「大個仔」。鄧俊文則坦言最初目標只是進入八強，並滿意今日的賽事表現。他表示明白與四強戰的對手中國隊的實力很強，與自己有距離，但引述教練指什麼都有可能。

球衣風波纏身，男單羽毛球小組出局；伍家朗：沒發揮應有水準

然而，一片好消息之下，男子羽毛球世界排名第9、港隊「一哥」伍家朗卻大熱倒灶，連敗兩盤給世界排名59的危地馬拉選手Kevin Cordon，最終於東奧羽毛球男單出局。不少香港網民認為這不是實力問題，而是因為有親中人士如民建聯黨員何俊賢、穆家駿、新民黨黨員李梓敬無理批評伍家朗，令他不能專心作賽。

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親中人士和建制派政黨人員曾批評伍家朗沒有穿上印有區旗的衣服，反而穿上黑色球衣出戰。雖然伍家朗和香港羽毛球隊總會已解釋伍家朗的服裝合乎奧運要求，而且是因為沒贊助商和避免犯法才只能選擇自己的衣服出戰，但批評者不但沒有及時道歉，部分人更持續攻擊伍家朗。

在28號伍家朗迎戰危地馬拉選手一戰，危地馬拉球手諷刺地穿上沒有國旗的球衣上陣，而伍家朗則穿上印有區旗的FILA綠白色球衣。可是，伍家朗表現大失水準，連輸兩盤被淘汰。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 危地馬拉球手Kevin Cordon球衣諷刺地沒有印上國旗或代表地方標誌。

穆家駿「道歉」：很高興看到香港特區標誌、為語氣有點過重致歉

賽後，伍家朗後指自己表現不及平時水平，被問到是否受「球衣風波」影響，他直言「心情無影響就假」，但就言論攻擊者應否道歉，他沒直接回應，卻指希望日後香港人能更關注運動員場上的事，而非場外的事。

圖片來源：穆家駿YouTube頻道

在伍家朗比賽期間，穆家駿在其YouTube頻道就事件發聲明致歉，稱「很高興看到香港羽毛球隊袍甲鮮明」，但「在facebook發表的評論語氣有點過重，在此表示歉意」，但不少網民仍不滿意其態度，有人更留言斥他「枉為人師」（穆家駿為培僑中學教師）、「斷送一個運動員生涯」、「言不由衷，毫無悔意」。

另外，有不少網民認為伍家朗的FILA新球衣明顯比不上舊的透氣，令他辛苦作賽。有網媒發現，在FILA官網店上，穿上與伍家朗同款球衣的模特兒作網球員裝束，質疑雖然FILA解釋衣服適合各種運動場合穿著，但明顯不適合羽毛球員作賽。

另一方面，伍家朗在他的Instagram專頁說「有啲人注定就係做悲劇主角」，但最後承諾能重新站起來，不過需要時間。帖文在數小時內得到起過五萬留言，絕大部分為香港網民的鼓勵，為他抱不平。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin