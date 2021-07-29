「疫苗接種假」可休幾天、薪水怎麼算？打疫苗前有哪些注意事項？

文：Chloe

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的「疫苗接種假」該怎麼請呢？前陣子指揮中心宣布開放18歲以上的一般民眾，也能前往「疫苗預約平台」登記接種。不過，如果之後要前往醫療院所接種疫苗時，該怎麼向公司請假？是用自己的特休假、請半薪的病假，或是只能請疫苗接種假？

以下筆者整理有關疫苗接種假的請假資訊和注意事項，期望讓勞工朋友都能在施打疫苗當天和隔天安心請假。

疫苗接種假正式拍板，可休幾天、薪水怎麼算？

近期國內疫情仍尚未完全解封，而勞動部在5月份就提案可比照南韓、日本推出「疫苗接種假」，藉此提高民眾的疫苗接種率，並建議指揮中心仿照先前的「防疫照顧假」，給予勞工特殊的請假權益。而5月5日也正式拍板疫苗接種假的詳細方案，重點如下：

1. 共有幾天休假？

由於接種COVID-19疫苗大多需施打2劑，因此，當民眾前往施打後，即日起可在接種當天和次日給予2天疫苗接種假，每一劑都可單獨請假，總共可請4天假。

換言之，假設小佑在5月5日接種第一劑後，可向雇主請假5月5日和5月6日，在家休息2天；後續接種第二劑時，也可再請假2天。除此之外，雇主均不得強迫勞工以事假、病假、特休假等假別處理，也不可視為曠職或給予不利對待。

2. 請假薪水怎麼計算？

再者，如果請「疫苗接種假」去施打疫苗還有薪水可領嗎？對此，指揮中心宣布，即日起實施「不支薪」疫苗接種假，從接種日到隔天24時止都可申請，無需附上就診或檢附證明。

不論是勞工朋友或公務人員，前往接種疫苗及接種後若發生不良反應，自接種之日起至接種次日24時止，都可以申請疫苗接種假。請假者檢具疫苗接種紀錄卡申請即可，無需就診或其他證明。

至於勞工向公司請「疫苗接種假」，是否要比照「防疫隔離假」給予每日1千元補償？衛福部長陳時中對此回應：「目前預算沒有這樣的安排」。

取自「疾病管制署 - 1922防疫達人」FB粉專

打疫苗前要注意什麼？有過敏體質也能接種嗎？

隨著可施打公費疫苗的對象陸續擴大，不少民眾也好奇，在前往接種前該準備哪些東西？常見的副作用又有哪些呢？如果對雞蛋或牛奶過敏的人，是否也能前往接種？以下筆者參考疾管署提供的資料，來為大家一一解答。

Q1. 接種前有哪些準備事項？

不論你是在「疫苗預約平台」登記接種疫苗的時段、地點，又或是採實體預約，持健保卡到超商、藥局、衛生所插卡預約，在前往疫苗接種站前，請務必留意下方的疫苗接種須知。

再次確認接種時間、地點；

準備好身分證、健保卡雙證件，以及相關通知書；

放鬆心情，事前多喝水、維持均衡飲食；

考慮備妥止痛退燒藥和提前排休；

與其他疫苗接種相隔14天。

Q2. 有過敏體質的人該怎麼辦？

原則上，目前提供的COVID-19疫苗都並未含有雞蛋或牛奶的成份，因此若對雞蛋或牛奶過敏的民眾，仍可照常接種疫苗。不過在接種疫苗前，都需要先經過醫師評估身體狀況。若有過敏體質的民眾，建議先在施打前告知醫師，由醫師評估是否施打疫苗。

Q3. 接種疫苗後會有哪些副作用？

至於大家最擔心的，想必就是接種疫苗後，身體會不會出現不良反應或是副作用？其實，民眾最擔心的發燒，反而不一定每個人都會遇到，最常見的反應前3名是，打針處的局部反應 （疼痛、紅腫）、疲倦與頭痛。

但除了以上提到的症狀，疾管署也提到，若接種疫苗者出現以下任一個症狀，都請務必盡速就醫。

嚴重持續性頭痛、視力改變或癲癇；

嚴重且持續腹痛超過24小時以上；

嚴重胸痛或呼吸困難；

下肢腫脹或疼痛；

皮膚出現自發性出血點、瘀青、紫斑等。

最後，筆者也要來做個小提醒。原則上，每個人打完疫苗後都會在現場休息15-30分鐘，這段期間可以觀察一下身體有沒有出現不舒服的狀況，若有任何不適都請馬上告知現場的醫護人員，讓現場人員提供及時協助。

而接種完疫苗不代表就不會被COVID-19傳染，建議大家還是要做好個人防疫工作，千萬別因為微解封就鬆懈囉！

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本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航