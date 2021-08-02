日本「地域未來構想20」（上）：投入4.5兆發展地方創生，預備與病毒共存的新日常

由於COVID-19疫情肆虐之故，日本內閣府在2020年增加地方創生臨時補助金（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金），補助的預算在2020年達3兆日圓、2021年為1.5兆日圓（原先日本的地方創生交付金為一年1千億日圓），讓地方政能府得因應各地疫情狀況做預算提案。

同時內閣府地方創生推動辦公室也公布了「地域未來構想20」政策資料集，希望大家能用創造力對抗疫情，共同解救地方經濟危機，建立起強韌且自律的區域社會。

這份政策資料將日本各地實踐過的跨部會計畫整理成三大目標、20項未來區域治理上重要的概念。理想上，希望這些概念和各地既有的成功案例，能幫助所有地方政府互相借鏡、學習，讓彼此能穩健地解決「經費預算或體制上的課題」、強化「與各領域專家形成夥伴關係」、了解並「與既有的政府施政合作」，最後達成追求「跨領域施政」的加乘效果。

政策資料就像是未來治理的指引手冊，讓所有參與的公共團體能用共通的語言，一起創造新的體制，並朝有效達成明確的施政目標邁進。本文將簡述此政策報告的內容。

超過3兆日圓的地方創生臨時補助金，處理抗疫四階段

日本內閣府認為，面對疫情，政府的施政有四個階段，第一個是守護地方命脈、防止疫情擴大；接著是維持雇用和事業、守護並支持民眾的生活；再來才是恢復經濟活動、振興在地經濟；以及，最後一個階段是要建構一個強韌的經濟結構，用來對抗地方經濟危機。

這前兩個階段中，在中央政府先是提供緊急支援補助金、開發疫苗和治療藥物、配發口罩、以及實施「大眾運輸防止疫情擴大對策」。其後再到撥發事業持續補助金、雇用調整補助和房租支援補助、特別定額等紓困補助時，就須仰賴地方細緻化因地制宜的對策。至三、四階段，則要召集市民、業者、行政單位的力量一起來支援，徹底活用數位資訊人才，打造「新社會」、「新居住型態」與「新生活」。

地域未來構想一：整備社會環境

在整備社會環境目標中有八項：三密對策、發燒篩檢、無現金支付、行政IT化、防災IT化、邁向脫碳社會、超級城市、易於理解的地域經濟系統。希望透過這八項對策力抗疫情，打造零接觸社會的軟硬體建設：

1. 透過實施「三密對策」創造舒適空間

在疫情下，日本一直宣導要注意三密，也就是避免密閉空間、密集人群與密切接觸，因此可運用經產省、觀光廳、環境省負責「制定防止疫情擴大計畫」、「中小企業生產性革命推動計畫」、「高性能空調設備導入支援計劃」等對策。

此項措施希望全國各地方能盤點學校、圖書館等公共空間、健康診療等實施機關、觀光設施、餐廳。看這些公共設施在空間上如何調整設計，用以確保社交距離，像是設置室內換氣與隔板，創造更舒適具有附加價值、讓人安心的空間。

2. 整備發燒篩檢站網絡的軟硬體投資

在疫情期間，搭配厚生勞動省的「防止醫療機關擴大感染」措施，各地要確保每個角落都有設置、調配發燒篩檢站、社區衛生護理人員、健康管理中心等，一方面監測在地居民的健康狀態，並提供醫療諮詢等。在支援自主管理者時，將有疑似感染的患者引導至發燒篩檢站，幫助防止因院內感染導致的擴大感染。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

3. 推動無現金社會

從減少從業人員與顧客接觸機會的防疫策略來看，由於無現金支付不會接觸現金，因此可幫助建構防止疫情流行的衛生環境。同時，一些地方政府也善用支付功能，推動無現金支付點數回饋活動，一方面可以提高使用的誘因，另一方面也喚起消費者能有效參與在地平台運作。

而平台所收的數據，也會作為未來地方經濟的對策。這項計畫能搭配經產省和總務省的 「導入IT、MyNaPoint、無現金支付裝置補助」、「公共設施無現金化計畫」以及「全國統一的二維條碼JPQR普及計畫」。

4. 行政手續徹底線上化、電子化、強化網路資訊發送

疫情期間為避免群聚或密集接觸，政府單位要陸續為行政手續建構線上版因應措施，以領導整個區域能徹底數位化。

何謂區域數位化呢？像是「一站式服務」提供區域居民在民間企業和行政機關辦理業務的便利性，「雲端等更同採購」可減少公共團體的營運成本，「導入遠端工作/人工智慧（AI）、機器人流程自通化（RPA）」讓新的工作方法能有效解決在地的課題，「資料標準化、開放資料/API提供」可集結民間力量創造新的事業來解決區域課題，再來是「資料利用與活用」，希望善用整合人流觀光數據資料以災害因應資料。

運用相關的政策像是「My Number卡普及與讀取裝置」、「提升個人編號卡（マイナポータル）使用者便利性」、「檢討書面、面對面的行政規定」、「系統、業務標準化」、「開放資料傳道師支援制定官民資料活用」等計畫。

5. 因應疫情建構新的災害應對型態

當疫情來臨時，災民要到哪避難？而地方政府又是如何確保有足夠的避難場所，同時簡化過程中的行政手續？面對又快又急的疫情，自治體首先要協助改善的，是受災者支援制度——像是活用APP數據收集避難資料、加速解決受災證明申請手續塞車的狀況、透過整備受災者名冊，希望能有效且迅速支援回應受災者需求。

再來是建構新的避難生活，像是要運用飯店、旅館等民間設施，確保有充足且舒適的避難空間，再來是要充分儲備、調配、運送物資的支援系統，像是有足夠的口罩、隔板、體溫計、志工支援、無線網路等。

6. 善用區域的再生能源、建構強韌且脫碳化的分散型電源

在疫情中，大家發現社會在面對災害時，一定要有韌性。而日本政府提出預計在2050年時，要將溫室氣體排放降為零，也就是要實現「脫碳化」社會。因此活用區域潛在的再生能源、建構分散型能源系統成了地方創生重要的事業模式。地方自治體支援導入供需一體型系統、非固定電價的躉購制度、以及蓄電池，同時針對區域引入再生能源的調查、企劃、聯絡會議等措施，接者要培育人才支援區域設立新的電力。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 東京大田区社區的屋頂，裝滿了太陽能板

7. 大膽修改法規，提前實現「應對疫情的智慧城市」

疫情期間，由於需要注意社交距離，且職場和學校多數時間是採取遠距授課、遠端工作模式。因此為了守護市民，行政單位必須思考「零接觸社會」和「智慧科技」，活用資、通訊物聯網、人工智慧和大數據，為新的生活方式做準備。

這種因應疫情而生的超級城市、智慧城市著重的面向包括醫療、交通、觀光、支付和物流。醫療面向分為感染預防和感染因應，可透過疫情感染者追蹤APP，以及醫療機關特定抗體檢驗資料、可穿戴式無症狀者血氧資料、中轉醫院、病人交通運輸資料等整合為全國疫情醫療資料庫。

在交通、觀光、支付和物流方面，主要以小型自駕巴士在觀光地接送，路途可運用AR、VR虛擬方式提供在地客製化觀光體驗，市內觀光可用行動支付、無人機宅配，達到無現金、免提物觀光模式。個人居家物品全部用手機支付網購，媒合市民—司機宅配，而治療用藥也可能透過無人機宅配。

此外，日本在其國家戰略特區制度中，便有針對各產業領域做法規調適，這次特別提到自駕車、無人機、分散型電源、地產地銷，希望能運用資料整合、開放API等改善資料服務。

8. 運用RESAS將地方經濟視覺化，促進以資料為基礎的施政提案

為了發展地方創生，區域的經營者一定要分析與認識自己的長處、弱點來面對課題。因此日本整備了資訊入口，將民間、官方多樣的區域經濟資料，以地圖或圖表等方便大家理解的方式視覺化，幫助大家清楚知道在地的成長市場或消費動向，包括活用可以擬定多種成長策略的儀表板和統計資訊。

例如在區域全產業結構地圖中能了解自身在地的產業結構，從在地的POS資料，可以了解市場樣態。因此投資者在回饋或投注資源給在地時，可以把握、理解在地的商社、觀光目的地行銷組織、製造業、商店街、商工會、金融機關、學生、市民等現行狀態，為下一個成長階段積極制定成長策略。

日本「地域未來構想20」（下）：確立後疫情時代新生活型態，促進新的消費或投資附加價值

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航