台灣版「永不妥協」RCA工傷案：抗爭20年判決死傷262人獲賠5億確定

美國無線電公司RCA在台設廠，26年前爆發廠內所用化學有機溶劑長期毒害員工，衍生逾1300人罹癌、200多人死亡的不幸事件。

全案經2015年一審、2017年二審再上訴至最高法院，今年6月21日開庭辯論後，今（16）日上午11時判RCA、奇異等4家業者須連帶賠償其中262位員工或家屬共5億餘元確定，創下我國司法史上工殤案判賠金額最高紀錄，另246求償案發回更審。全案部分確定。

（2017.10.27 18:30更新）由女星茱莉亞・羅勃茲主演的電影《永不妥協》，描述一位在律師事務所上班的單親媽媽艾琳，查出太平洋瓦電公司（PG&E）排出含有六價鉻重金屬，造成當地居民罹患惡性腫瘤，這起法律訴訟案最後讓小鎮居民獲得3億3,300萬美金，是美國史上最高額賠償金。

類似的案件亦發生在台灣：美國無線電公司（Radio Company of America）污染事件（又稱RCA事件），是位於今桃園市桃園區的土壤及地下水污染公害事件，RCA等公司生產時違法使用有致癌風險的三氯乙烯，工作環境也無防護設施，汙染地下水及土壤，而厰內有至少1,375名員工罹癌。

這起台灣最大的集體工傷案，一審台灣台北地方法院於2015年4月判決共應賠償445名員工及家屬5億6,445萬元。但因判賠金額不如預期，案經上訴，由台灣高等法院審理，審理期間部分原告死亡，由子女繼承訴訟。

高院2017年10月27日宣判，加碼賠486名員工及家屬7.1億元。除原來RCA公司及旗下兩家控股公司法國Technicolor、百慕達Thomson須賠外，另增加奇異公司也負賠償責任。

《中國時報》報導，RCA員工關懷協會的律師團聆判後呼籲，判賠的公司應負起責任進行賠償，不要濫行上訴，自救會也將與律師團討論後，決定是否提起上訴。

（2015.4.17. 報導原文）RCA曾是美國家電第一品牌，1970年至1992年期間於台灣設廠。總廠位於桃園縣桃園市中山路、文中路與富裕街間，占地約7.2公頃。1986年，RCA被美國奇異公司（GE）併購，1988年，法國湯姆笙公司（Thomson Consumer Electronics，TCE）從奇異取得了RCA桃園廠的產權。1991年，湯姆笙公司發現RCA桃園廠有機化學廢料排入廠區造成污染，並於1992年將RCA桃園廠關廠，隨後將RCA桃園廠區所有權出售給宏億建設，未來將開發成購物中心。

1994年，當年的立法委員趙少康召開記者會，舉發RCA桃園廠長期傾倒有機溶劑等有毒廢料，導致廠區土壤及地下水遭受嚴重污染。環保署到場採樣分析，證實遭到污染，隨後成立調查專案小組，並開始供應附近居民瓶裝水及接裝自來水，也向當地居民表示切勿使用地下水。而當時工業技術研究院，受環保署委託調查RCA桃園廠附近地下水質，發現主要之污染物為1,1-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、三氯乙烯等含氯有機化合物。

RCA在台設廠期間，員工有2至3萬人，而根據2001年統計，原RCA桃園廠員工，至少已有1,375人罹患癌症，包括乳癌、子宮頸癌、肝癌、大腸癌、鼻咽癌，有216人已過世。許多受害員工是經媒體報導才知，罹癌是和RCA廠有關。

這些受害員工組成了「RCA污染受害者自救會」，打算對RCA提告求償，2004年4月，30多名前RCA員工與RCA桃園廠廠址附近居民到台北地檢署及台北地方法院，提出告發並請求民事賠償新台幣24億元。2005年3月24日，針對RCA員工關懷協會提起的團體訴訟，台北地方法院認為該協會未依法登記為「公益社團法人」，不具團體訴訟當事人的資格，故將全案程序駁回。後來自救會又上訴中華民國最高法院，最高法院廢棄先前判決，發回臺灣高等法院，再由臺灣高等法院發回台北地方法院審理。

2007年，由法律扶助基金會、台北律師公會、民間司法改革基金會、台灣人權促進會及魏千峰等多位律師共同籌組了義務律師團，除以RCA為被告外，並將奇異公司及湯普笙公司列為被告，透過法律訴訟爭取賠償。2013年9月13日，台北地方法院再次開庭審理RCA汙染案，汙染案受害者及家屬並共同發表了口述歷史書《拒絕被遺忘的聲音：RCA工殤口述史》，記錄了汙染案12位受害者的真實故事。

對於一審將宣判，RCA污染受害者團體表示：

RCA案一審要宣判了！這幾年來，各種社會議題透過當事人或受害者的發聲、抗爭、衝撞體制呈現在大眾面前為人所認識。司法訴訟是最後底線，更是反映社會主流對各種底層邊緣問題態度的風向標：美麗灣、大埔、士林王家、關廠工人、文萌樓、火車趴……RCA工人一如所有職業災害勞工，不可能透過訴訟追回健康，在這場少輸為贏的戰役中，工傷協會與RCA員工關懷協會，都希望超越「受害者」身份，讓RCA案真正能對每一個人都有不同意義、引起公共討論。

《自由時報》報導，台北地院宣判自救會勝訴，RCA、美商奇異公司、法商湯姆笙公司須賠償5億6445萬元；全案可上訴。

自救會共同委任律師團召集人林永頌指出，求償27億元將補償罹癌過世的員工家屬、罹癌員工，以及曾出現重大疾病的員工，每位員工依不同病情與受害程度補償400到1000萬元。

林永頌認為，資方到台灣賺錢，卻留下污染、病痛，一點也不合理，RCA是台灣規模最大的環保集體訴訟案，審理過程漫長、辛苦，但對受害者與律師團來說，爭取的不只是金錢賠償，而是真相與公道。

《蘋果日報》報導，自救會長劉荷雲說：「不滿意，只有求償金額的1/4不到，醫藥費都不夠，很失望。」「很多同事等不到判決就走了，希望法院能站在受害者的這一方，判我們勝訴。」

盲人律師李秉宏表示，台灣在追求經濟的同時，很多人失去了健康，生命也因此消逝，期待判決能還這些受害員工公道。

以下為全案大事紀：

1970年，美國無線電（RCA）公司在桃園及竹北設廠。

1986年，桃園及竹北廠被美國奇異公司合併。

1988年，湯姆笙公司併購桃園及竹北廠。

1992年，湯姆笙出售桃園廠給宏德、竹北廠給中國電器優志旺公司。RCA正式關廠。

1994年6月，前立委趙少康召開記者會檢舉此污染事件。污染案首度被揭發。

1998年，RCA廠區受污染之地下水證實無法整治。RCA員工揭發罹患癌症事件，成立RCA職業性癌症員工自救會，行政院成立「RCA跨部會專案小組」。

2001年1月，行政院專案小組解散。自救會在工傷協會成員陪同下，到行政院抗議、到立法院陳情、到外交部陳情。義務律師團正式成立。

2002年2月，義務律師團向法院聲請對RCA公司資產假扣押，但發現RCA公司已於1998年將近28億元存款資產匯出海外。RCA公司於台灣形同脫產。

2002年5月，自救會與工傷協會到美國拜訪美國勞工部、國會議員、美國總工會、GE工會、環團等尋求支持。

2004年4月，自救會以「桃園縣原RCA公司員工關懷協會」委任律師向台灣台北地方法院提出民事訴訟。

2005年3月，台北地方法院以自救會尚未為法人登記，不具有法人格，以程序理由駁回訴訟。

2005年8月，台灣高等法院仍以自救會未依法辦理社團法人登記為由，以程序理由駁回上訴。

2005年12月，最高法院以原審僅以程序理由駁回自救會之訴，且該程序要件在法律上可為補正，因而認定原審判決不當，發回台灣高等法院。

2006年3月，台灣高等法院以台北地方法院94年程序判決駁回自救會之訴不當，將案件發回台北地方法院重新審理。

2007年，法律扶助基金會成立義務律師團協助自救會進行集體訴訟；並追加美商奇異公司及湯姆笙集團為本案被告。

2009年1月，台北地方法院首次開庭，傳訊自救會首批證人黃春窕及秦祖慧到庭作證，以向法院說明RCA確有違法事實。

2014年12月，台北地方法院召開言詞辯論庭，全案辯論終結。

2015年4月17日，台北地方法院一審宣判，RCA以及旗下兩家控股公司法國Technicolor、百慕達Thomson共應賠償445名員工及家屬5億6445萬元。

2015年11月27日，二審台灣高等法院首次開庭，法扶及自救會指出，另有1025名被害人及家屬加入求償行列，追加求償55億元，求償總人數達1554人，總金額達82億元。

2016年4月21日，最高法院認定自救會追加1025名被害人及家屬求償為不合法，裁定駁回定讞。

2017年7月27日，二審台灣高等法院召開言詞辯論庭，全案辯論終結。

2017年10月27日，台灣高等法院二審宣判，RCA以及旗下控股公司法國Technicolor、百慕達Thomson以及奇異公司共應賠486名員工及家屬7億1840萬元。

2018年6月21日，全案經上訴，最高法院召開言詞辯論庭，全案辯論終結。

2018年8月16日，最高法院宣判，死傷的262人獲賠5億多元確定，其他246人發回高院更審。

參考資料：

核稿編輯：楊之瑜