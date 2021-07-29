通州事件84周年：無差別屠殺婦孺的反人類罪暴行，徹底改變日軍對中國人的印象

長期追蹤筆者文章的讀者，一定會覺得很好奇，那就是為什麼我會花那麼多的時間跟精力研究「偽軍」？甚至是台灣極少數會對「偽軍」老兵進行口述歷史訪談的人。首先「偽軍」是一個相對而不是絕對的概念，今天我們之所以將和平建國軍、華北綏靖軍以及滿洲國軍定位為「偽軍」，是因為台灣這個中華民國政府在法理上延續的是蔣中正領導的國民政府。

站在汪精衛政權的角度，恐怕蔣中正的「黃埔系」才是美國扶持的「偽軍」。筆者訪談過的一位和平建國軍老兵，就認為1949年以後撤退到台灣的中華民國政府，對美國的依賴比當年汪政權對日本的依賴還要更為徹底。這位來自湖北的黃老伯指出，和平建國軍從來不積極配合日軍圍剿國共兩軍，相反還時常向這些抗日武裝提供日軍情報。

相反的，是蔣中正的部隊在撤退到了台灣以後，始終積極配合美國圍堵同屬炎黃子孫的中國共產黨。而且很多時候，反共反得比異族都還要積極。所以黃老伯表示，要問到底汪精衛跟蔣中正誰是「漢奸」，他毫無疑問的會選擇後者。黃老先生本身雖是主張一國兩制的統派，但是對深綠人士用汪精衛來比喻國民黨或其他在野黨為「台奸」時，還是感到啼笑皆非，覺得民進黨把老蔣那套都學去了。

其次則是「偽軍」在抗戰時扮演的角色，還是長期遭到忽略。不久前，筆者才撰文介紹了發生在1937年7月7日的盧溝橋事件，這是對日抗戰全面爆發的開始。筆者將盧溝橋事件與當今兩岸局勢做了簡單的對比，但很快的日子就來到了7月29日，也就是西北軍第29軍撤出平津的日子。而抗日英雄張自忠將軍為了確保29軍平安撤退，忍辱負重接受日軍委託出任北平市長。

凡看過電影《英烈千秋》的人，都知道張自忠曾因此如過街老鼠般，成為人人喊打的「漢奸」。第29軍的平安撤出，究竟與「偽軍」有什麼關係？筆者將在本文中，與各位讀者們詳細探討。更重要的，則是7月29日還爆發了另外一起涉及「偽軍」的通州事件，徹底改變了日軍對中國人的印象，究竟是怎麼回事？就讓筆者向各位一一解析。

Photo Credit: 美國國家檔案館 西北軍第29軍嚴格來講屬於軍閥部隊，沒有戰勝日軍的實力，圖為盧溝橋事變後，日軍與被繳獲的第29軍軍旗合影

通州保安隊

提到通州事件，我們就不能不先介紹一下通州保安隊。通州保安隊是依據1933年《塘沽協定》簽署後，因應中日兩軍同時從河北省東部撤軍的局勢所產生的武裝力量。日本奉天特務機關長土肥原賢二，以河北省東部需要緩衝為理由煽動薊（縣）密（雲）區行政公署督察專員殷汝耕反叛中央，於通州成立親日的冀東防共自治政府。

通州保安隊下轄兩個總隊的兵力，總數約6000餘人，第1總隊總隊長為張慶餘，第2總隊總隊長為張硯田。根據大陸方面的史料，張慶余與張硯田兩人本為東北軍第51軍的幹部，他們在《塘沽協定》簽署後，奉軍長于學忠之命潛伏冀東。由於《塘沽協定》禁止中日雙方在冀東駐軍，所以他們只能夠以河北省特種員警部隊的名義留守待命。

可沒想到日軍將殷汝耕拱出來成立親日政權，張慶余與張硯田也只能順應潮流，被改編為冀東防共自治政府的維安部隊。盧溝橋事變爆發前，華北政治局勢非常複雜，最上方有南京中央政府與大日本帝國的角力，中間有宋哲元的冀察政務委員會與殷汝耕的冀東防共自治政府互看不順眼，最底層則有第29軍與通州保安隊的抗衡。

張慶余與張硯田雖然是東北軍，與西北軍第29軍屬不同派系，可他們早就因為關東軍發動「九一八事變」侵占東北，而對日本人產生了民族仇恨。殷汝耕與宋哲元確實不喜歡對方，然而張慶余與張硯田卻暗中同兼任河北省主席的第29軍第37師師長馮治安有聯繫。除了西北軍外，軍統局河南站站長尚玉策也已將張慶余發展為中央政府的下線，只要反攻時機成熟就會倒戈到國軍陣營。

另外一心想挑起中日衝突，以藉機發展壯大的中國共產黨，也派遣黎巨峰與王自悟等地下黨人與冀東保安隊頻繁聯繫，鼓勵兩位總隊長隨時要做好「起義」的準備。身為「偽軍」的張慶余，一心想洗刷自己的「漢奸」罪名，所以如果真的有反正的機會，他們一定要給宋哲元、中央政府或者共產黨帶來大禮，一是要活捉殷汝耕，二是要讓侵略中國的日本人血債血還。

Photo Credit: 美國國家檔案館 通州保安隊的形象，應該也與本照片中的北平保安隊差不多，屬於警察性質的民防武裝，目的是維持地方治安

大刀隊神話的破滅

然而盧溝橋事件爆發後，西北軍第29軍雖然也與日軍打了幾場硬仗，但很快就發現自己不是日軍的對手。包括《英烈千秋》在內，許多兩岸的抗戰論述過度誇大了西北軍大刀隊的戰力。事實上在1933年的長城抗戰中，大刀隊給日軍造成的傷害，遠不如蔣中正派往華北支援的中央軍第17軍第25師，但蔣中正為了維持西北軍對中央的向心力，故意提高大刀隊的戰功，產生了美麗的誤會。

日軍的支那駐屯軍，雖然只有5600人，還是將擁有10萬人的第29軍打得抬不起頭來。隨著日軍不斷向華北派兵，宋哲元將軍也知道硬碰硬不會讓第29軍有好果子吃，所以從7月9日開始，第29軍副軍長兼北平副市長秦德純便與日本駐華大使館北平陸軍助理副官今井武夫展開停戰談判，希望能再簽一份《塘沽協定》或者《何梅協定》，再一次將華北的衝突「局部化」。

不過這次蔣中正不忍了，下令中央軍主力部隊開往華北，給試圖和談的冀察政務委員會施加壓力。此外以第37師第110旅旅長何基灃為代表的許多第29軍將領，私底下已經是中國共產黨的秘密黨員，為中國共產黨的利益服務，刻意升高中日兩軍的衝突，逼著他手下第219團的吉星文團長硬著頭皮與日軍作戰，讓宋哲元絲毫沒有和平解決爭端的空間。

大刀隊雖然有匹夫之勇，卻絲毫沒有打現代化戰爭的經驗，完全被日軍的飛機與火砲給壓制下來。雙方激戰至7月20日，宋哲元實在是打不下去了，於是要求蔣中正暫緩派遣中央軍北上，重啟與日軍的談判。然而日軍支那駐屯軍司令官香月清司中將卻態度強硬，要求冀察政務委員會將第29軍撤出北平，並嚴厲取締反日運動。

香月清司是在盧溝橋事變爆發後的第三天，也就是7月11日從病危的田代皖一郎手中接下支那駐屯軍司令官職務的，他是信奉「下剋上」主義的標準日本少壯派軍人。對於日本政府還有軍方高層的「不擴大」方針，香月清司不只拒絕執行，還要把「華北自治運動」推行到底。他的終極目標是爭取宋哲元脫離中央政府，與殷汝耕的冀東防共自治政府合併，實現日軍控制整個河北省的野心。

Photo Credit: 國防部史政局 @ public domain

搖擺在抗日與投敵之間

宋哲元的盤算，從頭到尾都是以保存第29軍的實力為首要考量，因為這支部隊是他的老上司馮玉祥將軍最後一支還留在手中的西北軍嫡系部隊。貿然撤出平津的結果，是導致西北軍的控制權完全落入蔣中正手中，在抗日戰場上扮演中央軍的砲灰。不過貿然接受日軍的條件，參加「華北自治運動」的結果，將會使宋哲元被扣上「漢奸」的大帽子。

兩相權衡之後，宋哲元認為將第29軍撤離平津，重新投入中央政府的懷抱是較為明智的選擇。只要部隊還掌握在手中，就能在地大物博的中國戰場上掌握主動權，反正天高皇帝遠，對於蔣中正一切要求他們誓死抗日的命令都可以視情況決定要不要接受。反之如果接受日軍改編為「偽軍」，在民族主義浪潮下不只平津百姓不會接受，就連第29軍的官兵也會產生困惑。

於是宋哲元決定將第29軍的主力陸續由北平、天津撤出，往中央政府控制下的保定。率先與日軍在盧溝橋事變交火的第37師，尤其是吉星文的第219團更是早在雙方停戰兩天後的7月22日就撤出了北平。第132師也開始往永定河以南集結，做好了最後的撤退準備，只留下石振綱擔任旅長的第132師獨立第27旅被留在北平市內的南苑營區與日軍周旋。

結果在7月26日當天，支那駐屯軍步兵第二聯隊第二大隊的一小股部隊想經由廣安門進入北平，結果遭到由劉汝珍擔任團長的獨立第27旅第679團反抗。晚年定居新北市中和區，時任第679團號兵的王柏性還記得，他當天用一顆手榴彈加ZB26捷克造輕機槍炸傷跟打傷了一些日軍。可見愛國情緒已經感染了第29軍的基層士官兵，他們不會接受任何與日軍妥協的安排。

然而劉汝珍對日軍的強硬姿態，卻徹底激怒了香月清司，於是他再度下令陸軍航空兵對尚未撤出北平的第29軍陣地，甚至就連滿洲航空株式會社的超級環球式民航機，都被動員來執行轟炸任務，因為日本陸軍航空兵較重視支援地面部隊用的戰術攻擊機之發展，缺乏能對後方戰略目標執行大規模轟炸的重型轟炸機。然而派民航機支援炸射的這個決定，卻可能是促使通州事變爆發的一大主因。

Photo Credit: 國防部史政局 @ public domain

以「偽軍」之名撤出北平

在日軍猛烈的空中攻勢打擊下，第29軍潰不成軍，副軍長佟麟閣與第132師師長趙登禹都在7月28日的戰鬥中遭到擊殺。宋哲元徹底認知到大刀隊無力抵禦日軍的進攻，決定安排最後一支駐防在北平市內的部隊，即獨立第27旅快速撤離。然而廣安門事件的爆發，勢必不會讓香月清司輕易放石振綱旅長與劉汝珍團長離開。

唯一的解套方式，就是讓獨立第27旅接受改編為北平保安隊，等到日軍放鬆警惕之後，再趁機往仍由第29軍控制的宣化方向突圍。為了取信日軍，宋哲元推出了曾在長城抗戰中指揮大刀隊與日軍對抗的英雄，第29軍第38師師長張自忠兼任冀察政務委員會委員長與北平市長。唯有透過這個安排，才能讓日軍相信第29軍的談判誠意，同時減緩第29軍與日軍談判後給老百姓帶來的衝擊．

結果抗日英雄張自忠出面談判，帶給老百姓的衝擊反而更大，就如同過去強調反共抗俄的國民黨，到了21世紀以後主張與大陸和解的衝擊一樣大。於是就有了電影《英烈千秋》中，張自忠被大罵「漢奸」的橋段。不過張自忠還是成功騙取了日軍信任，派顧問中島弟四郎中佐出面將包括679團在內的獨立第27旅部隊被改編為保安隊，暫時免去了被日軍包圍在北平市內殲滅的危機。

根據王柏性的回憶，當天中島顧問給他們訓完話，鼓勵中日合作共同建立華北新秩序後，就運了幾輛卡車的保安隊黃色制服給他們。脫下了第29軍的灰色制服，換上保安隊的黃色制服，象徵第679團正式成了「偽軍」。不過這個「偽軍」，王柏性也只當了三天。到了8月1日，日軍的注意力突然被一起「突發事件」吸引開來，給了石振綱旅長和劉汝珍團長突圍的可趁之機。

王柏性回憶，他們穿著保安隊的黃色制服往南口火車站方向撤退，途中只與日軍有過一次小規模的交火。唯一的損失是石振綱旅長失蹤，於是劉汝珍團長迅速遞補，成為獨立第27旅的新任旅長。劉汝珍旅長最終帶領殘餘的獨立第27旅撤退到仍控制在中央政府手中的南口車站，然後再前往宣化與他哥哥劉汝明指揮的第143師會合。

Photo Credit: 美國國家檔案館 穿上圖中右手邊的保安隊黃色制服，成為了西北軍第29軍殘部脫離北平的唯一方法

通州保安隊的起義

是什麼樣的「突發事件」，讓日軍把注意力從獨立第27旅身上移開，讓劉汝珍團長逮到了可趁之機？其實在8月1日當天，跑掉的其實不是只有獨立第27旅，還有奉令詐降出任冀察政務委員會委員長兼北平市長的張自忠。或許是在得知獨立第27旅已經成功撤離，任務已經圓滿完成，張自忠將軍才決定「不演下去了」，直接化妝逃離了北平。

張自忠、石振綱以及劉汝珍三人的行為，勢必讓香月清司對中國人的最後一丁點信任徹底消失。可張自忠與獨立第27旅還只是詐降而已，並不是導致香月清司真正心煩意亂的原因。真正讓香月清司崩潰的，還是冀東保安隊在7月29日的「叛變」。當然站在我們中華民國的立場，冀東保安隊是起義或者反正，加入抗日的行列。

換言之，在獨立第27旅被改編為北平市保安團的同一天，日軍自己扶持的通州保安團卻造反了。導致通州保安隊造反的原因，與7月26日的一場誤炸有關。前面有提到，華北日軍因為缺乏重型轟炸機，把滿洲航空株式會社的民航機都動用到對第29軍的空襲任務之中。民航機的人員空投炸彈，自然只會比轟炸機出現更高的誤擊率，結果炸彈就被頭到了通州保安隊的頭上。

駐通州的日軍機關長細木繁，自然知道這起誤擊事件的嚴重性，馬上親自出面拜訪殷汝耕，表達願意向受難官兵賠償之意。然而張慶余與張硯田早就已經有謀反之心，與西北軍還有國共雙方都保有聯繫。既然西北軍即將撤離平津，反日的兩人也沒有必要繼續在通州待下去，成為廣受中國百姓辱罵的「漢奸」。而日軍對第29軍的進攻，無形中給張慶余與張硯田製造了機會。

由於日軍主力都被調去應付獨立第27旅，通州的日軍兵力只剩下步兵第1聯隊藤尾小隊48人、山田自動車隊53人。再把其他兵站、電信、憲兵、野戰倉庫、病馬收容班等單位算進去共有129人。涵蓋傭人在內的話，軍隊關係者高達185人，另外還有400名的日本僑民。另外在警察局裡，也還有日本派往冀東防共自治政府的顧問數名。

Photo Credit: 日本陸軍支那駐屯憲兵隊北平憲兵分隊 @ public domain 通州事件被屠日本人的遺體

中國人對日本人的無差別屠殺

即便把400名僑民的戰鬥力都算進去，日軍面對擁有6000人兵力的冀東保安隊仍在數量上處於絕對劣勢。考慮到起義的最後機會已經到來，不想當「漢奸」的張慶余與張硯田刻意釋放出西北軍第29軍在戰場上大敗日軍，且國民政府將對通州實施血洗的假消息。此舉就是告訴保安隊的官兵，如果再不利用這個機會反正，就會跟著殷汝耕一起成為被國民政府肅清的「漢奸」。

時任中共北方局的劉少奇，也對通州保安隊的起義採取肯定態度，這意味著如果他們投效國民政府或者西北軍失敗，還有中國共產黨這麼一條後路可以選擇。於是在中島弟四郎中佐出面收編獨立第27旅以前，通州保安隊就選在7月29日凌晨4點發動武裝起義。雖然佔據數量上的優勢，但通州保安隊終究是由東北軍改編，還是打了整整六個小時才擊敗僅有200人不到的日軍。

被誤炸的新仇加上「九一八事變」的舊恨，乃至於400名僑民中有不少人被日軍動員到戰場上作戰的種種原因，都讓張慶余與張硯田失去了理智，放縱手下士兵們對日本俘虜和僑民展開慘無人道的無差別屠殺。根據許多日本生還者的見證，通州保安隊不只殘殺日本平民，還大規模強暴日本婦女，凶狠程度與南京大屠殺比起來只有過之而無不及。

根據國際媒體的報導，共有117名日本人和106名朝鮮人遭到通州保安隊殺害。蔣中正在戰後接受日本記者採訪時，則強調日本人的死亡人數應為104、朝鮮人則是108。他以通州日軍只有129人為例，堅持被殺害者應該還是以軍人居多。可就跟南京大屠殺到底有沒有被殺30萬人的爭議一樣，數字上的多寡沒有辦法改變通州保安隊無差別屠殺日本婦孺的事實。

更何況被屠殺的日本僑民之中，有為數不少的其實是朝鮮人，對聲稱要支援朝鮮脫離日本獨立的國民政府而言，還是帶來了政治上的負面影響。張慶余與張硯田成功俘虜到了殷汝耕，本來想把他送交給宋哲元將軍制裁。不過此刻西北軍主力已經撤出平津，急於擺脫支那駐屯軍包圍的通州保安隊只能趕緊往保定方向撤退，讓殷汝耕逮到了脫逃的機會。

Photo Credit: 美國國家檔案館 通州事件爆發後，除了圖中東北的滿洲國軍外，日本再也不敢相信任何中國的親日武裝

通州事件帶來的政治效應

由於第29軍最終放棄了平津，且殷汝耕還是成功脫逃了的緣故，通州事件基本上是以失敗告終。受到1928年簽署的《非戰公約》（Kellogg-Briand Pact）影響，國民政府面對「九一八事變」以來日軍一系列的侵略行動，都採取消極退讓的態度，目的就是要在國際社會上確立日本的侵略者還有中華民國的受害者形象。

長期以來，都是日軍對中國人民實施無差別轟炸與屠殺，因此西方社會輿論普遍同情中華民國。結果張慶余與張硯田的陣前倒戈，實際上沒有增加國軍的戰力，倒是讓中華民國的受害者形象遭到了一定程度上的玷汙，從政治上的效應來看實在是得不償失。日本與朝鮮平民在通州被殺害的事實，也讓日本軍國主義者更強化了「嚴懲暴支」的態度，要讓「支那事變」的規模持續擴大下去。

他們要對中國人「以牙還牙，以眼還眼」，於是就有了後來的南京大屠殺。站在國民政府的立場，其實後來發生在上海的無差別轟炸，還有南京平民所遭受到的屠戮，倒是沖淡了通州事件帶來的不良效益。西方輿論再度回到了同情中國的立場，某方面也是日本軍國主義的愚蠢給中華民國帶來因禍得福的結果，張慶余與張硯田兩人也逃脫了應有的法律制裁。

那麼通州事件的暴行，是否真的能給日軍在南京的屠殺帶來正當化？答案當然是不行的，就如同南京大屠殺或者珍珠港事變，看在日本人眼中同樣無法正當化廣島與長崎的原子彈「暴行」。通州保安隊也好，南京大屠殺的日軍也罷，通通都犯下了反人類罪的暴行，應該要接受歷史的審判，這也是為什麼張慶余與張硯田的起義只得到中華人民共和國的重視．在台灣的中華民國幾乎絕口不提。

不過通州事件帶來的政治影響，應該還是日本的對華政策就此改變，不再敢輕易相信由中國人組成的「親日」部隊。「偽軍」沒有辦法得到日軍有效的訓練與裝備，代表中國人雖然討厭英美的程度不輸給討厭日本，但中華民族主義卻沒有辦法為日軍所用，為太平洋戰爭的失敗埋下伏筆。更重要的是，通州保安隊仍是日本人組織訓練的「偽軍」，他們對日本平民的屠殺也很難算到國府的頭上。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航