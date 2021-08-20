跨越國境的力量：陳威丞如何讓一般大眾成為能源轉型的助力？

日本311東北大震災已屆十年，因地震、海嘯以及人為失誤引起的福島核災所造成的慘況至今揮之不去，3,000萬人被迫離家避難，影響波及經濟、社會，國家亦陷入混亂危機。若是同樣情境發生在地狹人稠的台灣，後果更是不堪設想，比鄰而居的我們更應深切反思未來我們該怎麼走。

我們不應再繼續認為，環境與能源與社會大眾無關，而是息息相關

旅居日本多年的陳威丞感受尤其深刻，311時他親身體會到災情的嚴重程度，不僅福島當地災情慘重，全日本近50座具安全疑慮的核電廠必須暫停運轉，以進行全面檢查，就連距離上千公里外的日本各地縣市也都必須長期間限電，導致民眾度過好長一段無電可用的日子。

雖然中央及地方政府在災後積極重建，並開放民間企業自行籌建再生能源電廠以推動能源轉型，但一般社會大眾卻受限於消息的不流通、資金或技術通路門檻而不得其門而入，白白浪費了民間巨大的推力，因此陳威丞決定要打破能源與一般大眾間的藩籬與阻礙，於2013年正式開創以綠能共享經濟為核心概念的太陽人全民電廠。

Photo Credit：太陽人全民電廠 太陽人全民電廠執行長 陳威丞

打破框架創造經濟價值，每個人都能成為綠能置產者

不同於傳統公民電廠，係由成員籌資成立公司組織、較為地方社區化的形象，陳威丞深知若要讓一般大眾積極參與，不但要讓一切都變得簡單輕鬆，而且還要有充分的誘因才有可能成真。因此他將所有繁複、曠日廢時的政府機關跑件流程都交由專業團隊一手包辦，並建立起電廠開發、工程、維運的系統化管理，大幅提升了建置的效率；而一般大眾只需要透過太陽人全民電廠的官方網站或手機APP，便能以單片太陽能板為單位，依照自己的預算來參與各地的電廠專案認購，輕鬆成為電廠老闆並獲得來自電力公司的穩健收益。

台日友好，民間合作促進能源轉型

電力公司向民間買電的政策原則為：電價固定不浮動，期間長達20年，換算成投資報酬率（IRR）約有6%，在同屬高穩健度的投資標的之中，屬於收益較高的項目；而一般大眾在促進能源轉型、節能減碳的同時，還能夠創造個人的經濟價值，達成環境和理財的雙贏。

這樣的商業模式，在台日兩地快速獲得共鳴，甚至有不少台灣人飛往日本認購陳威丞的全民電廠，使得日本在311之後的重建之路上，台灣不只是扮演善心捐款的角色，同時也成為了日本能源轉型的民間助力之一，創造了不一樣的台日友好。

Photo Credit：太陽人全民電廠

全民發電，掌握能源主導權

經歷了福島核災之後，日本民間綠能意識高漲，在各地由民間發起的地區性電力公司，如雨後春筍般地陸續成長茁壯。這些地方上的參與者，都並非相關產業出身，而是農夫、退休人士、服務業、製造業等，雖然沒有專業背景，但只要有著確實而明晰的方向，就能夠將大眾的力量凝結在一起，一步一步地掌握能源的主導權。

聯合國SDGs和ESG永續投資，再生能源是關鍵

在聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals，簡稱SDGs）中明確指出：唯有「經濟」（Prosperity）、「人類」（People）、「環境」（Planet）之間達成互惠連結，共榮發展，才能真正達到地球永續發展的美好願景。

在SDGs 17項指標中的第7項即為「確保所有人皆可取得可負擔且可靠、永續的現代能源」，足以證明現代能源的分配不均，為急需改善的標的之一。近期受到全世界關注的ESG（Environmental,Social,Governance）環境保護、社會責任、企業管理指標所倡導的永續投資中，再生能源亦是不可或缺的一部分，再再證實了能源與環境的平衡已是這一世代人類的共通課題，與地球和平共處，和所有人都相關。

Photo Credit：太陽人全民電廠

土地環境與能源的衝突該如何解決？

陳威丞回到台灣後，持續推動全民電廠，但不同於擁有較大土地資源的日本，台灣地狹人稠的特性，該如何發展再生能源？他將目光投射到了坐落全台的學校、農舍、甚至是一般民眾的建物屋頂之上。

陳威丞表示，台灣土地資源不足，若大量鋪設太陽能板勢必造成環境衝擊，失去原本美意。但若將這些創能發電設備放置在原本就無特別用途的屋頂上，不但在創能過程中可以減少碳排，還可以讓室內降溫、屋頂耐用年限延長，創造多重價值。陳威丞在台灣致力於推動屋頂型電廠，在2020年7月7日農委會逕行公告修改「農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點」，大幅提升農地太陽光電的限制（俗稱太陽能七七事變）。2021年2月23日經濟部長王美花亦表示，將2025年的光電屋頂設置容量目標自原本的3GW提升到8GW，並更加驗證了此項觀點符合台灣現在的實務需求。

綠能不只是綠能，還能同步創造公益與教育價值

為了更進一步創造多元價值，陳威丞積極與地方偏鄉、學校合作「校園陽光屋頂」及「風雨球場」。近年來因少子高齡化，各地學校出現財務短缺的情況，既無力建立體育館場，也無法修繕舊有校舍，使得教育品質難以維持。

透過太陽人全民電廠的共享經濟模式，學校的屋頂和球場搖身一變，成了最佳的太陽能板設置場域，不但室內有效降溫、學子和鄰里居民們也多了一個能夠抵擋烈日曝曬、遮風避雨的體育場。太陽能板所產出的電力和經濟效益，也能夠同步滿足台電和參與者的需求，長達20年的維運保養需求，也創造了地方上長期的就業機會，藉此達成「能源、理財、環境、教育、地方創生」共贏。

在校園和偏鄉等電廠專案之中，同步達成了聯合國SDGs的多項指標:

目標 4.良質教育：為教育機構提供能源及環境教育，透過再生能源挹注學習資源。

目標 7.適用的清潔能源：為偏鄉及公益團體建置再生能源發電設備，幫助弱勢族群共享綠能效益。

目標 8.就業與經濟成長: 前期建置及後期維護，創造長期間的適當就業機會。

目標 11.城市永續發展：建設具安全及包容性的永續循環城市和人類住區。

目標13.氣候行動:透過再生能源的推廣，具體促進地球氣候的穩定。

Photo Credit：太陽人全民電廠

跨國百座全民電廠，持續推動能源轉型

自2013年陳威丞在日本九州建置起第一座全民電廠以來，迄今太陽人全民電廠團隊已在台日兩地完成了一百座以上的全民電廠，上萬人次參與，累計減碳量20年可達1.27億公斤，規模仍在不斷擴大中，逐步落實民間力量導入能源轉型的初衷。

「就如同新冠肺炎的危機，徹底解構了過往人類社會的交流、運作模式，使得網路社會加速進程一般，311福島核災也成為解構而又建構了一個能源發展的契機。」陳威丞表示，台灣之所以能夠在這次席捲全球的疫病戰爭中長期抵抗不致崩潰，除了中央及地方政府的努力之外，最應該被肯定及讚賞的就是全民的防疫意識及具體作為，而這就是民間力量的實質展現，若我們能夠同島一命齊心抗疫，當然也能夠匯集民間力量來改變台灣能源與環境的現況，只要每個人都能夠認知到這些議題與自己的關聯性並做出具體行動，我們就能夠創造出台灣更好的未來。

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本文章內容由「 太陽人全民電廠」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。