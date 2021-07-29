【2020東京奧運】中華隊7/29戰績、各國獎牌榜一次看：下午2點林昀儒桌球男單四強賽，將戰中國選手樊振東

截至7月28日，參賽東京奧運的台灣選手已拿下1金、2銀、3銅，共6面獎牌，為歷屆奧運新高。今（29）日重點賽事為下午2點桌球男單4強戰中，年僅19歲的台灣桌球小將林昀儒，將對決中國選手樊振東；此外，李洋與王齊麟組合的羽球男雙8強戰也在進行中，以下整理今（29）日賽程與台灣選手的賽事重點。

7月29日賽程

7月29日選手戰績

（運射箭女子個人賽）女將林佳恩晉級，闖進32強

台灣射箭女將林佳恩今天在東京奧運女子射箭個人64強賽，決勝局連2支10分箭，以積分6比4擊敗47歲希臘老將普薩拉（Evangelia Psarra），闖進32強，將於12點11分進行下一場比賽。

（女子單人雙槳分組半決賽）黃義婷敗部復活，殺進分組決賽

黃義婷在預賽以8分04秒59，排名分組第4，未能擠進分組前3；不過在敗部復活賽中，以8分11秒56，名列分組第2，順利晉級24強準決賽，刷新2016年里約奧運個人紀錄的25名。在今天的半決賽，黃義婷從前500公尺開始就一直維持在第5名，最終划出7分56秒00的成績、名列第5，將於30日早上7點25分參加分組決賽。

（運射箭男子個人64強賽）決勝局關鍵一箭失常，鄧宇成無緣32強

台灣射箭選手鄧宇成在男子射箭個人64強賽，出戰2021年瓜地馬拉世界盃金牌得主印度選手達斯（Atanu Das），首局以27比26率先取得2分積分，次局隨即修正，形成2比2平手。然而鄧宇成在第3局遭遇亂流，出現1支7分箭，以26比28讓出；第4局靠著1支10分箭、2支9分射箭，以28比27再取得2分積分，雙方戰成4比4平手。

決勝局兩人前2支箭各射出10分箭、9分箭，但關鍵第3支箭，鄧宇成僅射下7分，以26比28敗下陣，無緣32強。

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