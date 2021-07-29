中國南海活動頻繁：美國防部長訪東南亞三國，尋求與越南強化安全關係

中國自三月以來南海動作頻頻，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）27日出訪東南亞，將造訪新加坡、越南和菲律賓。28日起，奧斯汀拜訪越南2天，因為美越兩國均關注且擔憂中國在南海的活動，雙方預計將深化安全關係。

《美聯社》報導，奧斯汀與越南國防部長潘文江 （Phan Văn Giang）29日上午會面，期間正逢河內（Hanoi）因疫情正處於封鎖措施，而美國已捐贈越南500萬劑莫德納（Moderna）疫苗。奧斯汀將於30日出發前往菲律賓。

越南和菲律賓是南海領主爭端上與中國對峙最嚴重的兩個國家，北京忽略他們的抗議，並在南海多個島嶼持續進行機場與軍事建設。越南也多次指控中國阻撓他們在南部海岸進行天然氣探勘行動。

《路透社》報導，針對中國對南海的領土主張，越南已成為最直言不諱的反對者，越南也已收到來自美國的軍事裝備，包括海岸防衛巡邏艦。在與越南國防部長在河內正式會面之前，奧斯汀表示，美國不會要越南在國家間選邊站，「我們的核心目標之一，是確保我們的盟友和合作夥伴有自由和空間來規劃自己的未來。」

奧斯汀並沒有提及中國，不過，在美中兩個強權競爭的張力逐漸高漲之際，在亞洲隱然的共識是，中國正在促使各國在其與美國之間選擇立場。28日，美國海軍艦艇通過台灣海峽，即使是例行過境也經常惹怒北京。

華府戰略暨國際研究中心（CSIS）研究員波林（Greg Poling）表示，「（越南）想確知美國將維持軍事參與，且將會繼續出現在南海。」不過，他指出，美國前總統川普（Donald Trump）退出《跨太平洋戰略經濟夥伴關係協議》 (Trans-Pacific Partnership）之後，越南對美國還是存在疑慮。

另外，拜登（Joe Biden）政府仍認為，直到河內改善人權情況，雙方合作仍有限制。數十年來，越南經濟社會轉型，但越南共產黨仍緊緊掌控著媒體和異議者的空間。本月，拜登政府提名為下一任美國駐越南大使的馬克·納柏（Marc Knapper）表示，將持續促進軍事安全關係，不過只有河內在人權方面取得重大進展，他們才能充分發揮潛力。

《中央社》報導，越南國防部外交關係處主任武戰勝（Vu Chien Thang）中將28日指，越美雙方將討論COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）以及「強化海事法執行能力」的措施。

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美國尋求東南亞合作抗中

《自由亞洲電台》報導，華盛頓希望透過與東南亞地區的國家合作，對中國政策採取更加統一的做法。對美國來說，改善與馬尼拉的關係將是其東南亞政策的關鍵。

五角大廈發言人柯比（John Kirby）19日宣佈奧斯汀出訪東南亞新加坡、越南和菲律賓的行程時說，本次訪問將表明拜登政府對東南亞的重視，以及東協（ASEAN）作為印太架構的重要組成部分。此行也將強調美國對東南亞的持久承諾，以及對維護該地區基於規則的國際秩序和促進東盟中心地位的決心。

中國近年頻頻在東南亞展示其實力，其擴張性的海洋主張，引起鄰國擔憂。3月，中國船隻停泊在菲律賓聲稱其專屬經濟區的水域；5月，馬來西亞空軍出動戰機，以應對中共軍機闖入其領空；越南繼續在南海的石油和天然氣權利問題上，與中國政府爭持不下。

《美聯社》報導，奧斯汀27日首站到訪新加坡，是拜登政府第一個訪問新加坡的閣員。在新加坡國際戰略研究所（IISS）的演說中，奧斯汀表示會致力於與中國建立建設性、穩定的關係，包括加強與中國人民解放軍的危機溝通。不過，奧斯汀反覆提及中國在南海的行動「缺乏國際法的基礎」、「多次踐踏該區域各國家的主權」。

「很不幸地，北京不願意和平地並遵守法律解決爭議的情形，不是只發生在這個水域。」奧斯汀說，「我們也看到其對印度的侵略......對台灣人民的暗中軍事行動和其他形式的壓迫......以及對新疆的維吾爾穆斯林的種族滅絕（genocide）和罪行。」

在北京，外交部發言人趙立堅在例行記者會回應奧斯汀，「美國忽視事實，蓄意抹黑中國，干涉中國內政，並且在區域各國之間謀求地緣政治利益時，挑起爭端。」他說，「我們警告美國不要動輒以中國挑事，多做對區域和平穩定有益的事。」

《Rappler》報導，美菲雙方的《軍隊互訪協定》（Visiting Forces Agreement, VFA）預計將成為奧斯汀來訪時討論重點，他也是拜登政府第一個訪問菲律賓的閣員。奧斯汀在新加坡演說中提及菲律賓是美國在亞洲最初的盟友，「我預計和國防部長進行討論（VFA），與持續協定的可能。」

《自由亞洲電台》報導，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）在2020年2月提出廢除《軍隊互訪協定》，但已經三次暫停正式結束該協議的討論。最近一次是上個月，針對是否維持或終止為美軍駐紮該國提供法律框架的《軍隊互訪協定》，菲律賓政府再次避免作出最終決定。

拜登政府希望能說服馬尼拉保留該協議。觀察家指出，美國國務院在6月底批准與菲律賓的26億美元（約726億新台幣）的軍售交易，包括出售F-16戰鬥機，這是華府向杜特蒂政府展示友好姿態的舉措。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒