【專訪】《VERSE》雜誌創辦人張鐵志：成為更多文化烈焰的小火種，台灣的新時代精神正在成形

總是早於他人一步鑽進人跡罕至的小徑，做沒人做的事，張鐵志的人生是由好奇、顛覆，與任何看似創新的東西組成。就像傳奇搖滾音樂人大衛鮑伊（David Bowie）所說：「我不知道接下來該往哪去，但我保證絕不無聊！」

帶著搖滾與叛逆精神的張鐵志，人生確實很精彩。建中畢業後考上台大，明明分數可以上法律系，他卻偏偏選了政治系，「不為什麼，只是聽說政治系好像比較輕鬆，我想把時間花在課業以外的學習。」張鐵志形容自己上了大學之後，「整個世界被打開了」，本就喜歡搖滾樂的他開始接觸地下搖滾，像海綿一樣吸收電影、文學知識，積極參與各種社會運動，還一度掙扎猶豫著要當個文藝青年、還是抗議青年。

30歲時，張鐵志負笈紐約哥倫比亞大學攻讀政治學博士，企圖從學術領域為台灣描繪未來。然而，在這個文化大熔爐裡，張鐵志浸泡在各種次文化活動、和大量刊物中，奮力尋溯著基因裡的獨立精神，渴望透過寫作敲打、提醒社會，為了遵從內心的聲音，他再度做出了外人眼中有悖常理的選擇，離開哥大博士班，也離開了他曾經想投身的學術界。這是張鐵志孤注一擲的博弈，為了贏得不同可能的人生，他放棄了一切理所當然、安穩的道路。

Photo Credit: 中央社 張鐵志

燃燒的年代 Write Like a Rock

2004年初夏，張鐵志出版了第一本書《聲音與憤怒：搖滾樂可以改變世界嗎？》，那時他還住在紐約，「我走過了伍迪蓋瑟瑞（Woody Guthrie）、巴布狄倫（Bob Dylan）、地下絲絨（Velvet Underground）徘徊過的格林威治村，行過了許多搖滾人棲息過的Chelsea Hotel、約翰・藍儂（John Lennon）被槍殺的達科塔（Dakota）公寓門前，以及不遠處紀念他的『草莓園』（Strawberry Fields），並且和許多樂迷一起守望著龐克運動的傳奇酒吧CBGB的最後一夜。」張鐵志在自序裡寫道，這本書的出版，是他對青春搖滾歲月的一場告別。

《聲音與憤怒》的出版，是改變張鐵志人生方向的一個重要節點，台灣主流媒體開始邀他寫專欄，那時候張鐵志用寫作介入公共領域，埋頭寫一些比較冷門的議題，例如中國的人權問題，他一直寫，直到暗處被點亮。

Photo Credit: 張鐵志提供 張鐵志在紐約完成的第一本書《聲音與憤怒》，開啟了中文讀者對搖滾與社會關係的新視野。

2012年，張鐵志的不惑之年，香港《號外》雜誌老闆找上門，邀他赴港擔任主編。創刊於1976年的《號外》，曾經是香港的文化標竿，定義了港式美學和生活態度；但在後來的發展中，雜誌的個性漸漸被商業稀釋，張鐵志的重要任務就是協助《號外》找回改變香港的文化力量。

「香港值得一本有思想重量的雜誌。」懷著這樣的心念，一句廣東話都不會講的張鐵志來到了這座城市。彼時，香港已來到政治、社會、文化、甚至人權等各方面的岔路口，「電影工業空洞化，流行音樂失去創造力，來自北京的壓力越來越大，人們擔心這個城市無法繼續燦爛。」

他花了很多時間去梳理香港社會的沉痾，揚棄以「中環價值」為主流的文化，開啟了對同志、學運、獨立音樂、在地農業等議題的報導與探討，認真記錄下香港在時代巨變下的美麗與哀愁，試圖重新擦亮這顆東方之珠。

顛覆，是為了更自由！張鐵志努力書寫，在文字鋪就的通道上肆意闖蕩，想像人生和世界的更多可能。

用文化書寫時代精神

張鐵志在香港工作、生活了兩年半，然後一個轉身，在2015年決定回台北。離別時刻，香港藝文界、媒體界一片不捨，對香港來說，《號外》無疑是一場成功的文化實驗，張鐵志希望接下來能在自己的主場——台灣「從零到一的做點事」。

於是，他和資深媒體人何榮幸一起創辦了台灣第一家非營利網路媒體《報導者》，不追求即時，而是致力於深度報導內容。同年，他也和唐鳳、JL Design等設計新創團隊，協作出台灣第一個網路直播政論節目《政問》，親自擔任總編輯與主持人，2017年還為文化總會推動《新活水》雜誌復刊，「成為更多文化烈焰的小火種。」

媒體式微的年代，張鐵志依舊奮不顧身，堅持在時代現場用書寫留下見證，挑戰媒體影響力的極限。2020年，在台港兩地幫別人辦了十幾年雜誌之後，張鐵志終於開始籌備創辦自己的媒體，一本全新的、混種的文化雜誌《VERSE》。

在數位時代辦紙本雜誌，還是一本聚焦文化、行銷文化的雜誌，在很多人看來簡直不可思議，但張鐵志一直有信心，「台灣的新時代精神正在形成，新的文化力量正在爆發，新的價值與理念正在被實踐，新的商業模式也正在被創造，這個時代更渴望創意，更喜歡好看的東西。」張鐵志想讓更多人加入關心、討論文化這件事。

張鐵志顯然不孤單，當VERSE雜誌以「全新混種」姿態在網路發起訂閱一年份的募資，原定200萬的目標，最後募得近700萬，達標率高達348%。《VERSE》的原意是韻文，詩或歌的段落，是張鐵志從電影《春風化雨》（Dead Poets Society）得來的靈感，而每一期《VERSE》都圍繞著一個核心價值不斷叩問，就像在編織「台灣的詩歌」。

例如創刊號推出三種封面：行政院政務委員唐鳳、雲門舞集藝術總監鄭宗龍、和AKAME主廚彭天恩，從三個方向用數十個故事深層解構「Why Taiwan Matters？」這個主題。「做台灣還不存在的事通常很冒險，但也很具有挑戰性。」張鐵志笑道，「但是沒有冒險，就看不見新的道路，我們也沒有辦法走得更遠。」

Photo Credit: 張鐵志提供 VERSE雜誌創刊號「Why Taiwan Matters」推出三種封面，內容橫跨不同文化領域。

解鎖同溫層 探索台灣未來

《VERSE》其實映照了張鐵志不斷想打破同溫層的人生，「我們不只是想辦一本靜態雜誌，更希望成為一個跨界整合的文化平台，做很多有創意的企劃，讓影響力更擴大。」像2020年由青鳥Bleu&Book文化籌辦的屏東「南國漫讀節」，《VERSE》就擔任協力策畫。活動不僅請來詹宏志復刻「宣一宴」的南國變奏曲，還邀請人氣卡司組成「火車閱讀」的夢幻陣容，在台鐵藍皮火車上舉辦走讀講座。

同年底，VERSE又發揮雜誌編輯特有的想像力，在礁溪老爺舉辦兩天一夜的「VERSE WINTER FESTIVAL」，構思出森林論壇、營火讀書會、戶外電影院、露天溫泉、山林健行等，收費不便宜，但「活動出乎意料的成功，房間賣出超過預期很多倍。」張鐵志想證明，只要打破同溫層，讓不同類別行業進行跨界溝通，老派的浪漫也能創造出叫好又叫座的商業價值。

Photo Credit: 南國漫讀節提供 VERSE首開先例在藍皮火車上舉辦走讀講座，跳脫紙媒限制，帶領乘客翻閱一頁頁山海。

躬逢解嚴後想像力噴發的時代，學生時期張鐵志與同時代青年們，都在追尋與描繪台灣社會的未來樣貌。三十年過去，仍是進行式，兩年前張鐵志曾出版《想像力的革命：1960年代的烏托邦追尋》，其實他坦言並不知道台灣理想國度的具體樣貌，但始終懷抱社會將更平等，邁向更好的可能性。

「問台灣文化的DNA會是什麼，就像問台灣的理想烏托邦該長怎樣，不會有簡單的答案，但我們可以持續的去紀錄，或許台灣的新文化會從這裡誕生。」從學運青年到創業的文藝中年，張鐵志不變的是關注這塊島嶼的人事物，從學術研究轉而書寫，進而成為媒體的創辦者。

約翰・藍儂曾說：「你一個人做夢，就只是夢；你們一群人一起做夢，就是真實。」張鐵志最初也是一個人，研讀著論文，做著改變社會的夢。但他現在成為一個搭舞台的編輯，集結一群人探索台灣文化故事，為土地譜寫美麗的詩歌，年輕的搖滾夢也已成了真實。

本文經台北文創授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航