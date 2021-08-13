酒店消費者是來「玩」的，溫良恭儉讓的傳統女性特質並不吃香

文：徐豪謙

本文在介紹此行業女性從業者時，使用「小姐」一詞是為了符合該產業的在地的脈絡，並讓文章較親近易讀不會太過學術。另外請台灣之外的華文讀者注意，這裡指的「酒店」是指類似夜總會等以男性消費者為主，有女性陪侍，可以喝酒的地方，而不是旅館。

不像女生／要像個女生：我這樣應該不行吧？

許多人想到酒店女性從業者：酒店公關或稱酒店小姐，都會認為這些女性從業者在陪酒的過程中，就是必須從衣著、髮型、行為舉止等，不斷地從方方面面去展演所謂的「女性特質」或「陰柔特質」。

例如前兩天我到朋友家作客，朋友的朋友是長榮空姐，飛了五年，正在思考人生下一步路要怎麼走。我半開玩笑但也半認真地說，不知道要做什麼的話，可以先來酒店業上班，存一筆錢，不管要創業或再次進修都很方便。這位美麗的長榮空姐問我說：「可是像我這樣（低沈很man）的聲音也可以喔？」、「我沒辦法嬌滴滴的喔，我不爽我是很容易給他們巴下去的喔！」面對他認為他不適任的各種狀況，我都說：「沒問題，這個完全不影響你來這裡上班」。

不只是非從業者有這樣的認知，甚至就連我自己旗下帶的小姐也有這樣的認知。我旗下的某一個小姐玫瑰，在看台 【註一】向消費者問好時，也會使用娃娃音說話，認為這樣更符合客人期待。但當我發現我帶的小姐使用娃娃音問好或跟客人交談撒嬌時，我立馬告訴他，這也許就是為什麼你的業績一直起不來的原因。

女性（身體）的存在本身就證成了女性特質

雖然在酒店業無論是店家、經紀人或是小姐本身，都會建議，一個小姐業績要好，符合傳統女性特質的長頭髮一定比短頭髮來得吃香，再來則是苗條程度與胸部大小等等。在身體的部分酒店業仍然會要求某一種特定的女性特質，然而在聲音以及行為舉止上，則有許多不同的樣態，不斷展演「女性特質」、「陰柔特質」的酒店小姐，在這一行並不見得吃香。

不一致的女性／陰柔特質展演

為什麼我會說使用娃娃音是玫瑰業績不好的原因呢？因為這位小姐已經過了30歲了，用娃娃音撒嬌對多數男性消費者來說，不會是他應該有的形象。當形象不一致的時候，就如同演員選到不適合他的角色一樣。當消費者認為你展現出不是你（這個年紀）該展現的模樣，甚至讓消費者覺得你很「做作」，本來要讓消費者入戲的展演，卻讓消費者打破了「第四面牆」，完全體認到這是一場（很刻意的）表演，因而無法「入戲」，反而「出戲」。

消費者是來「玩」的：溫良恭儉讓的女性特質並不吃香

雖然我不是消費者，但是在酒店業從業兼職，難免還是會上「幹部桌」【註二】。坐幹部桌時，多少可以見到別的小姐在酒桌上的表現。一開始我也很意外，為什麼許多小姐，並不如玫瑰溫柔婉約，好像不把這個行業當成服務業一樣，跟客人言語交談時，時常「嗆」客人。直到某一次的幹部桌上，我才明白了這裡的服務規則。

該次的酒局，因為時間已經比較晚了，外貌條件比較優渥的小姐們大多都先被挑走了，主客【註三】一直挑不到他喜歡的小姐。但在酒店消費，一直不點小姐下來坐並不是一個合宜的行為。在行政送了最後兩位小姐進來看台之後，主客無可奈何地問：「你們兩個誰比較活潑，誰比較會玩？」行政介紹了某一位小姐，於是該位小姐被留下了。

沒有那麼多戀愛客：炒熱氣氛、有來有往才是王道

很多人以為男性消費者上酒店，是想要尋求情感慰藉，想要醉倒在女人的溫柔鄉。但其實這種的「戀愛客」，其實並沒有那麼多。酒店消費者，多數是一群人一起來的，有的是為了展示自己（黑社會、職場）的位階，有的是為了談生意應酬，也有的就是單純跟朋友來娛樂。在一群人一起的場合中，酒客與小姐之間，並不是那麼容易有談戀愛的氛圍。

因此玩樂的氣氛其實更是大多數消費者所追求的。那要怎麼營造玩樂的氣氛呢？喝酒、玩遊戲都是一種辦法，但要把氣氛炒得更熱，適當地「嗆」客人是必要的。「嗆」了客人，一方面會點燃酒客的勝負欲，另一方面，玫瑰所面臨的沒有話聊這種情況，就不復存在。因為「嗆」與「被嗆」，其實就會呈現一個有來有往的局勢，酒桌上的氣氛自然就被炒熱了。很多資歷深、業績好的小姐，真的都不是仰賴溫良恭儉讓的服務態度，反而大剌剌地展現出某種「不夠女性」的姿態，與消費者「麻吉麻吉」，才是會讓酒客留下印象，再次消費的。

瞬息萬變的性別氣質展演

雖然我剛才提到，「戀愛客」並沒有那麼多，小姐其實有很多空間可以「做自己」。但在某些情境之下，小姐們還是得拿出「女性姿態」來服務客人。勾住客人的手，甚至將頭依偎在客人身上，這大概是最基本的。若是客人酒醉了，開始抱怨公司、抱怨老婆孩子，需要討拍，這時候小姐們就得拿出「母愛」，來照顧這個外表堅強，內心脆弱的大孩子。小姐們得敏銳地觀察酒客們的狀態，不斷地轉變自己的性別樣態，來提供酒客們在不同時間點所需要的服務。

小結：酒店業販售的並不一定是「女性特質」，或者說販售的是「多樣化」的女性特質

就上面所提到的，其實傳統被大家所聯想到在互動上的女性特質，在酒店業並不見得總是那麼管用，必須要視時機使用。反而小姐「像個男人一樣」，跟著一起講黃色笑話，自稱「拎北」，說自己有「懶趴」等等，更有可能跟酒客們打成一片，製造歡樂氣氛。但這些行為是否是「像個男人一樣」，還是是另一種的女性樣態，或許可以進一步討論。但可以確定的是，酒店業中女性從業者的姿態，並非那麼扁平，而是非常多樣的。筆者也希望這篇文章，有打破讀者們對於酒店業從業者的某些既定印象，得到一個新的視野。

註釋

【一】看台指的是，消費者進入包廂後，店家的行政人員會帶著小姐們進包廂面對客人排成一排，讓消費者看看有沒有喜歡的小姐，消費者若有喜歡的小姐的話，就會「點」該位小姐下來「坐」。

【二】幹部桌意指該酒局的酒客，都是酒店業從業人員。

【三】主客有幾種樣貌，一種是該酒桌上權勢最大的人，例如是「兄弟桌」裡位階最高的大哥，或者是職場中位階最高的上司；另一種則是這場酒局的主角，通常也是主要買單的人。

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本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航