英文簡報必備的「故事提案」技巧：如何透過「三幕劇結構」說服客戶？

形塑個人風格、打造品牌不再只是創業者的工作,在現今競爭激烈的商業世界裡,從你的衣著、氣味、舉手投足到說話方式,都是形塑「你」這個個人品牌的元素。而這之中最需要下苦工的便是說話方式,在商業世界裡我們稱作「提案技巧」,而任何能表現出自己想法的機會都可以稱作提案。

今天這篇文章,將教你如何將「故事提案」技巧融合你的英文簡報,為你的英文簡報增添說服力!

設計一場引人入勝的提案,抓住聽眾的心

風靡美國的簡報女王,同時也是知名溝通、管理書籍作家南希・杜爾特(Nancy Duarte)曾說,成功的簡報技巧是先點出現實情況,提醒人們現狀,再揭示更好、更可行的方法,提供聽眾所需的解決衝突方法。

By reminding people of the status quo and then revealing the path to a better way, they set up a conflict that needs to be resolved.

早在希臘時期,人們就懂得包裝自己的提案。由亞里斯多德提出的three-part story structure(中文譯作:三幕劇結構)原本被用於撰寫劇本或故事,但其實它是包裝故事提案的絕妙技巧!講者要以說故事的方式,帶領聽眾進入你的思維世界。

第一幕──點出現狀

故事提案開頭的首要任務是進入聽眾的同溫層,先透過描述聽眾已知的事實讓他感到熟悉,進而對該主題產生興趣,並與你產生共鳴。接著你必須創造落差,提出一個與現狀相差甚遠或更大的格局,讓聽眾看見不同的可能性,進而引發聽眾更廣的思考。

描述現狀可說:

A lot of people must be familiar with…... 相信各位對於......應該相當熟悉

創造落差可說:

But what if…… 但你有想過......嗎?

A lot of people include mineral supplements such as vitamins into their health routines.

許多人都有吃營養補給品的習慣。 But what if those dietary supplements do not provide health benefits as we believe?

但你有想過那些補充品可能沒有你想像的那麼有益健康嗎?

第二幕──提出方案

此時,你的聽眾應該已經進入到你的提案情境裡,並且意識到自己應該脫離同溫層,他們已經開始揣想你所說的那個理想世界的模樣,甚至開始思考究竟你的提案可不可行。

接著你可以將具體方案拆解成步驟,一步步提出。每提出一個步驟的同時就是創造一個落差,這些落差會使你的聽眾覺得你們已經脫離原先的現狀,步步邁進你預想的那個理想狀態。

提出方案可說:

In order to get things off the ground, we need a game plan. 為了讓理想化為行動,我們需要一個精密的計畫。

Actually, whole foods provide more nutrition and make you stay satisfied. Furthermore, whole foods have less chemical fertilizer and pesticide perfection than processed food or dietary supplements. You can easily acquire vegetables or fruits in 7-11 around the corner. Healthy meals have become more and more popular on food delivery apps. 其實原形食物能獲得更完整的營養,也更容易獲得飽足感,還能避免化學肥料、農藥、重金屬等對人體有害物質。你可以輕鬆攝取蔬果,轉角的 7-11 就可以買到;健康餐盒在外送訂餐平台上也越來越夯。

當你將整個方案都說明完畢後,別忘了提醒聽眾這個方案可以替對方帶來多少改變,將你的提案能帶來的影響力量化,更能讓對方信服。

第三幕──帶來希望

聽完你的提案後,聽眾固然覺得熱血沸騰,但很快他們便會意識到隨之而來的是滿山滿谷的待辦事項,要實踐你的提案並不容易,後面的路還很長。因此在提案的結尾,你需要為聽眾帶來希望。你可以用「AID模式」來同理你的聽眾:

A (Aware) ,表示你理解現實與理想可能還是有差距。

I know everyone’s running on fumes, but hang in there. 我知道大家都快累死了,但咬緊牙撐下去!

I (Impact) ,但若採取你的提案可以對整個團隊帶來不少幫助。

This is our chance to pull together. We can definitely make this work! 這是我們發揮團結精神、同心協力的好機會,我們一定可以搞定它!

D (decision) ,因此希望大家能認同你並嘗試這個提案。

It doesn’t hurt to try. 試一試無妨。

最後以鼓勵或正面的語句替你的提案劃下完美的句點。

The only and the final step to a healthy life is to make up your mind. I know you are all busy with work, but every little makes a mickle. Your body doesn’t lie. Once you get into a habit, you will definitely feel happier and mentally focused, and clear.



擁有健康生活的最後一步是下定決心。我知道你們工作都很忙,但聚沙成塔。你的身體絕對不會騙你,當你一旦養成健康飲食的習慣,你絕對能感受到自己更快樂、更容易專注、思緒更清晰。

