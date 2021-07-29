加拿大史上首位原住民總督就職，因不諳官方語言法文遭批判投訴

編譯：吳宗宜

加拿大推舉首位原住民總督

加拿大原住民因紐特族（Inuit）的西蒙（Mary Simon），在7月26日於上議院宣誓就職成為加拿大第30任總督，這位來自魁北克東北部城鎮庫朱瓦克（Kuujjuaq）的總督，是加拿大首任原住民出身的總督。

西蒙用英語、法語和因紐特語發表演講，她首先盛讚加拿大人民的無私，並誓言將人民團結在一起，促進國家與原住民的和解。「我們的社會必須共同承認，我們過往那些令人遺憾的時刻，以及那些讓我們感到自豪的時刻，因為它們能為治癒、接受這些過去和重建彼此信任提供空間。我將努力在不同背景和文化之間搭起橋樑，這些特質代表了我們偉大的國家。我希望能與來自所有省份和地區的加拿大人面對面，瞭解可以做些什麼來改善他們的生活。」

西蒙此時上任，正逢加國殖民時期的原住民政策再度被檢視之際。近期，加拿大寄宿學校附近發現了數百名原住民兒童的無名塚，引發各界譁然。

「我的觀點是，和解是一種生活方式、一種不止息的工作，和解是讓彼此相互了解。」她引用了真相與和解委員會（Truth and Reconciliation Commission）報告中的一段話：「和解必須包含協助原住民的生活，幫助他們從殖民時期毀壞他們生活而成的廢墟中站起來。自從六年前第一次公布該報告以來，作為一個國家，我們了解到我們需要更了解加拿大的真實歷史，接受真相才會使我們國家更強大、團結加拿大社會，並教導我們的孩子必須始終盡力而為，尤其是在任重道遠的時刻。」

西蒙在她21分鐘的演講中談到了許多問題，包括氣候變遷、該現象對生活在北極圈內的因紐特人生活的影響等，「多年來，加拿大經歷了氣候變遷不成比例的衝擊，因為北極暖化的速度幾乎比地球上其他任何地方都快。自然環境破壞和氣候變遷的雙重危機，無疑是我們這個時代的挑戰。若你需要證據，我們只需要看看北極，以及過去一個月全國發生的事件，如森林大火、長期乾旱、創紀錄的熱浪就能夠瞭解了。」

「我相信，為了擁有一個健康的未來，我們必須重新思考自然生態與氣候間的關係，而特定的氣候下才會有人類社會存在，也因而才有經濟存在。」西蒙如是說。

西蒙的宣誓就職典禮因為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的關係，只邀請了44位來賓觀禮，但典禮規格仍不失莊嚴隆重。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）對她讚譽有加，稱西蒙正是國家此時最需要的人：「我們是擁有北極圈內領土、繁榮城市、大草原和海岸，使用英、法語以及原住民語言的國家。這是一個很大且多元化的國家，我們需要像西蒙這樣的人，搭建橋樑並將我們團結在一起。在這前所未有變化的時代，我們必須從COVID-19中復甦、應對氣候危機、在和解的道路上前進，我們需要西蒙為每個人建立更好的加拿大願景。」

西蒙過去的豐富的政治經歷使她能夠勝任該職位，她曾是因紐特人極地委員會（Inuit Circumpolar Council, ICC）的加拿大代表；在國際刑事法院（ICC）她提倡北極原住民政策的兩個優先事項：保護生活方式不受環境破壞而改變，並在他們的傳統領域上推動負責任的經濟發展。

1994年，加國前總理克瑞強（Jean Chretien），任命西蒙為加拿大第一任極圈事務大使，在擔任該職位期間，她參與了8國集團協商，此集團後來成為了北極理事會（Arctic Council），隨後則被任命為加拿大駐丹麥大使。

原住民領袖們均對西蒙被任命為總督表示讚賞，尤其是因紐特人組織（ITK）的主席奧貝德（Natan Obed）：「我為西蒙感到興奮，事實上我也為加拿大感到非常興奮。這是朝和解邁出的一步，這也讓加拿大人有機會更了解加拿大的多元和原住民族的能量，瞭解這個國家的因紐特人、第一民族（First Nations）和梅蒂斯人（Métis）擁有多麼偉大的領導力和成就。」

阿爾岡昆（Algonquin Nation）族長老克卡瑪達（Claudette Commanda）也熱烈歡迎西蒙：「我代表阿爾岡昆族，真誠地歡迎你來到阿岡昆人民的家園，西蒙女士，您對和解、教育、社福和青年的關注，是讓加拿大更光明所不可或缺的。」

代表加拿大因紐特婦女的全國性非營利組織「Pauktuutit」主席庫德魯（Rebecca Kudloo）表示：「在我們有生之年能看到這一切發生，讓我們都非常興奮，我也不例外，我從沒想過我會看到這件事發生，這是美好的一天。她是一個榜樣，不僅對因紐特人女孩來說，對原住民也是。我認為這會帶給年輕女孩希望，她們也可以實現任何夢想。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

不會官方語言法文，原民總督遭批判

西蒙雖然得到了不少支持，但許多人對她不諳法語表示擔憂。通常，總督應該至少擅長兩種加國的官方語言。儘管在魁北克北部長大，西蒙表示，她從小就沒有機會學習法文，因為她就讀的聯邦學校沒有教授，她之後在外交部工作了近20年，並擔任加拿大駐丹麥大使，但任職期間也沒有學過法文。

西蒙向人民保證，在擔任總督期間將繼續上法文課：「我的第一語言是因紐特語，是將因紐特人定義為一個民族的語言，是我們生存的基礎。我的第二語言英文，成為我通往更遼闊世界的途徑；現在，我將致力於學習加拿大的另一個官方語言法文。」

儘管如此，仍有許多加拿大人感到不滿，設立在渥太華的官方語言辦公室表示，截至7月27日，已收到59起投訴西蒙任命的案件。

加拿大法語報紙《La Presse》最受歡迎的專欄作家之一拉格斯（Patrick Lagacé）表示：「是的，她接受的是英語教育，但是從她的學生時代到她被提名為總督間已經過了幾十年，而此間她一直覺得學習法文沒有用。我應該為她承諾在73歲時學習法文而鼓掌嗎？我們可以為這樣一個殖民體下的機構（總督）由因紐特人掌管而感到高興，但同時也為選擇了一個不會說法文的人而感到遺憾，這兩件事都是真的。」

加拿大魁北克時報《Le Devoir》的社論也寫到，西蒙的背景在很多方面來說都堪稱典範，她不諳法文不應該是被拿來破壞這個原住民重要時刻的理由。但該社論也指出：「超過700萬的加拿大人說法文，他們有權要求他們的政府首長能夠理解他們並做出回應。」

加拿大安大略省金斯敦皇家軍事學院助理教授、政治學家喬伊納德 （StéphanieChouinard）也表示，加拿大的法語社群，比大多數人更了解成為語言少數群體意味著什麼，以及承認原住民語言的重要性，如果總督只會說原住民語言和法語，但不會說英語，英裔的加拿大人也不會高興。

參議院官方語言委員會主席米爾（René Cormier）也表示，聯邦政府需要被提醒的是，總督是一個重要的象徵：「將包容性、多樣性和語言二元性的原則結合起來是可能的。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航