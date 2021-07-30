比起假新聞，浸泡在「歐威爾式」言論環境對真相才是更大傷害

文：呂國維

疫情期間多了很多假消息、假新聞，各家事實查核機構的工作也變得繁忙，甚至台北市的疫情記者會也開始主動回擊假新聞；不過，有一種無法純粹以真假區分的「偽資訊」（pseudo information，亦稱假資訊）的資訊，而這些似是而非的資訊，會讓我們以為在討論事實，實則卻是脫離真相。比起假新聞、假消息，浸泡在所謂「歐威爾式的言論環境」裡對我們的言論市場而言才是更大的傷害。

簡單來說，歐威爾式（Orwellian）是來自英國作家埃里克．亞瑟．布萊爾（Eric Arthur Blair）創作用的筆名喬治．歐威爾（George Owell）。在他舉世聞名的小說《1984》（Nineteen Eighty-Four）提到了這個用法，平常作為交流用的語言成了無法闡述真相的溝通媒介，反而架空了人民與事實之間的橋樑。

Photo Credit: AP / TPG Images 埃里克．亞瑟．布萊爾

在《1984》當中，阻礙真相獲取的手段是由英社黨（INGSOC）的強力監控來達成資訊控管，這在現今的21世紀早已成為某些國家（中國、北韓）內部宣傳的主流；但是，這並非是唯一的手段，事實上，只要讓資訊環境充斥過量娛樂資訊也能達到同樣的效果。

海量娛樂的資訊除了有分神的效果，也能讓閱聽人對於求真（fact check）感到麻痺。一個看似開放的媒體平台，然而，其言論市場實際上卻充斥著假資訊，就如美國媒體理論家尼爾．波茲曼（Neil Postman）所言：「假資訊不是指錯誤的資訊，而是誘人誤解的資訊，錯置、無關、不完整或淺陋的資訊，那是會令人產生錯覺，自以為瞭解情況，實際上卻導引入偏離真相的資訊。」

說謊者與衛道者

那麼有哪些人是知道事實的呢？美國哲學家哈里．法蘭克福（Harry G. Frankfurt）在他的著作《放屁》（On Bullshit）分別說明了這兩類人跟事實之間的關係，「說謊者與衛道者這兩類人都是知道事實的人，前者是對大眾隱瞞事實或是做出讓聽者相信其所言為假的陳述，後者則是將事實公諸於大眾並且促進公共討論的人。」

法蘭克福提到，這兩者對於民主的公共討論傷害都不大，因為大眾可以針對雙方發言的立足點（說真話、說假話）做批判、評論。例如，今天有一場辯論會主題是「全球暖化是否因為人類而加劇？」正、反雙方都可以針對其相信的立場而提出措辭進行答辯；在這裡，事實有了穩定的固著，不論是贊成或是反對。

對於民主社會來說，扯淡（bullshit）的人才是事實、真相的敵人，法蘭克福分析，扯淡的人（bullshitter）（近似中文的唬爛嘴）壓根不在乎事實及真相，他們只想加入話題，用他們自己僅有淺薄的知識高談闊論。在邏輯上來說，由於陳述者對於事實並沒有固定的立場，因此聽者也無從批判；所以這裡便產生了矛盾的情境，既不能說他錯，也無法說他對。

書中舉了維根斯坦跟友人的對談說明。

維根斯坦的友人因出車禍住院，維根斯坦到醫院探望朋友並慰問近況；友人此時說道：「我現在就像一隻狗被車輾過那樣難受！」維根斯探卻不以為然地回應：「你根本就不知道一隻狗被車輾過是甚麼感覺。」

維根斯坦是研究語言的哲學家，在這個例子中，你可能覺得他太認真了；不過，友人所回應的內容的確是一個無法被檢驗的陳述，就像莊子與惠施的「濠梁之辯」，究竟魚快樂與否我們也不得而知。

在這樣的語境當中，雙方都可以用「你又不是我，你怎麼知道我怎麼想」來回應、反駁對方，但始終無法對於陳述（命題）做事實查核，但問題來了，談話的雙方真的有必要為了彼此的觀點而爭辯嗎？

觀點不等於事實

我們得要釐清，在一段對話或是辯論當中，觀點不等於事實本身。我們最常聽到的便是——「你怎麼想，跟事實本身沒有關聯。」

前陣子跟朋友提到俄國浪漫派作曲家柴可夫斯基（Tchaikovsky）的作品〈1812 序曲〉（1812 Overture），當時我播放了這首曲子給他聽，他聽完後回應：「這聽起來根本就不浪漫呀！」

這也是扯淡的範例之一。我的朋友壓根不在乎所謂的浪漫派作曲家的風格是甚麼樣子，但是為了回應我，他將過往所認定的「浪漫」的印象與浪漫派曲風（Romantic music）混為一談。

不過，這也是無傷大雅的談話，我的朋友再怎麼說也不會影響浪漫派音樂的風格，而且朋友間這樣的打嘴砲本來就很常發生。當然，如果這些字句沒有搬上檯面的話。

我曾經在當校園記者的時候，編輯總是要我們釐清這個很重要的觀念——「觀點不等於事實」。身為記者需要報導事實，我們的資料檢索、查證要全面，並且得要交代來龍去脈，但是，純粹觀點的發表、批判、討論不需要這麼繁複的程序。

因此，目前在各大平台流通的新聞充其量只能是觀點發表，而不是事實報導，更遑論政論節目那種鐵口直斷式的發言。拿起麥克風、穿上西裝、抓個頭髮再加上一些誇張的手勢，這樣「看」起來就像是真的。

這也是媒體識讀的一部分，分辨觀點與事實，如果我們隨著別人的觀點走，很有可能會與他人產生巨大的資訊鴻溝，離真相越來越遠。不只是新聞媒體、電視節目，YouTube上也充斥著大量成功學大師、品牌行銷講師、激勵演說家到處散播他們的「觀點」，而沒有深思的觀眾將視其為真理，再將這些內容傳播出去；這些人看似提供了許多訊息給我們，但實際上卻沒有增長任何一絲我們對於這個世界的認識。

他們既沒有揭露真相，也沒有欺騙大眾，純粹只是在表演；這些在社群平台上滿溢的泛娛樂化表演，就這麼硬生生切斷大眾與真實世界的連結，並不需要有甚麼高竿的認知作戰，只需要過量的娛樂內容以及似是而非的字句就行。就如《娛樂至死》（Amusing Ourselves to Death）所言：「給我娛樂，其餘免談！」

結論

我們活在一個海量的知識黃金年代，但知識卻塑造了這個幻象，閱聽人深感滿足後就再也不求知。然而，披著知識外衣的偽資訊無孔不入地竄入社會的各個角落，新聞、電視節目、社群媒體的留言區，無處不是它們的蹤影。

所以，與其想著如何躲開，不如學著辨識這些傷害言論環境的偽資訊，不要被表面迷人魅惑的言詞給勾引。若是我們不主動開啟偽資訊濾鏡，那麼我們將會落得像丹佐．華盛頓（Denzel Washington）所說的兩難：

「如果你不看新聞，你會與世界脫節；如果你看了新聞，你會與事實脫節。」（If you don’t read newspaper, you will be uninformed. If you do read it, you will be misinformed.）

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航