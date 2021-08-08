【專訪】金漫獎得主柯宥希（顆粒）：一生功夫命，包裹著少女漫糖衣的青年漫畫家

文：賴萱珮（CCC編輯部）

2009年以《Lovely 無所不在》出道的柯宥希（顆粒），蟬聯數屆金漫獎最佳少女漫畫大獎，更陸續受到日本漫畫賞與中國金龍獎的肯定。在得獎光環背後，柯宥希在漫畫路上耕耘已久，憑藉對漫畫的熱情與傳遞正能量的使命，畫出走進心坎裡的好漫畫。

Photo Credit: CCC創作集提供 柯宥希（顆粒）

一生漫畫功夫命

「成績不好就是壞孩子嗎？」巨蟹座的柯宥希，在小學高年級時就開始產生對於人生的哲學性思考。直到上國中，看到《幽遊白書》漫畫，大為震撼，主角幽助是超級不良少年，卻為救一個小孩而被汽車撞死；在這部漫畫中，基於立場不同，並沒有真正的壞人。

她開始對漫畫中探討的人性感興趣，原來漫畫可以這麼有深度，而《幽遊白書》中四個好友的情誼，也讓她萌生想要畫漫畫的念頭，想創造一個有很多好朋友、可以一起互動的世界。

但在那個囝仔冊被視為不良讀物的年代，一開始柯宥希還將《幽遊白書》藏在衣櫃抽屜後方的夾層中，避免被父母發現，直到立定志向想成為漫畫家，她寫了一封長信與父母溝通，才得到允許買漫畫。

但父母之所以那麼快同意，「還好那位算命師說：這個小孩未來是功夫命，要靠功夫賺錢的。」因此，柯宥希的父母對於她選擇走漫畫之路，也就看開了。

越級打怪練就百毒不侵

柯宥希出身嘉義，上大專後，為了持續在漫畫路上精進，參加漫畫培訓班課程，每個週日早上六點半起床，搭客運來回嘉義與台北，車程就花掉六個小時。這麼長的車程是否難熬？「搭車時其實是很興奮的，很期待接下來會學到什麼、我會有多少進步。」她的樂觀與對漫畫的癡迷當場就衝擊到我們。

但真正學習到故事編劇技巧，是在她應許培育老師邀請前往上海的漫畫工作室工作，當時她才廿一歲，就此隻身前往。在上海，她不僅要寫企劃腳本，還要學習帶領漫畫助手，相當於「越級打怪」，在許老師嚴格指導下，她學習如何將想法轉化成文字腳本。

「在此之前，我還沒有完整畫完過一篇稿子，剛到上海就要打BOSS，畫長篇漫畫……先寫提案給老師看，提案過關之後，每一回要講什麼、要切割成幾頁、每一頁的劇情是什麼……每個過程都要給老師審視，然後一直被退。」

回憶起當時的嚴格訓練，柯宥希顯得有些激動：「要感謝當時老師那麼嚴格，他常用來退我東西的理由就是：這不會賣、這不會紅、這沒有用之類的話，原本的玻璃心，碎了好幾次，又必須趕快撿起來，用膠帶黏一黏，重新寫東西給他……碎了就補、補了又碎，變成一顆很堅硬的塑膠心，反而百毒不侵了！」柯宥希笑著說。

包裹少女漫外衣的青年漫畫家

從上海回台後，她以畫小說封面起步，進而準備連載提案。雖然作品刊載在少女漫畫月刊上，但她的漫畫內容並非只有談戀愛，更包裹著深厚的家庭議題與人際關係，然而，在少女漫畫月刊上刻劃親情，總是要面臨商業與理想的平衡。

在「沒有愛情就不會賣」的商業壓力下，柯宥希聊起當時的賭注：「在畫《Lovely 無所不在》中阿響跟爺爺的故事時，不想只用一回就結束這段情節。那時我在雜誌的人氣排名不曾登上第一過，跟責編討論後得到力挺：『沒關係，我可以靠企劃先把妳的人氣hold住，妳儘管把想畫的頁數畫完。』等描述阿響跟爺爺的情節完整刊出後，人氣就衝上第一名了。」因為有這樣破天荒的前例，後續月刊的漫畫中，也開始接受非愛情的題材了。

Photo Credit: 《Lovely 無所不在》©柯宥希／尖端出版社 《Lovely 無所不在》描寫主角阿響與阿公的相處，從原本不會講台語到努力學習與阿公溝通的過程十分催淚，對白中也呈現充滿親切感的台語。

從《Lovely 無所不在》初試啼聲，到《許個願吧！大喜》廣泛引起共鳴，柯宥希也經歷過畫風調整：「一開始在《甜芯》雜誌連載，我的故事對讀者來說太深，還曾收到《Lovely》第一回感想回函表示：『故事很好看，但圖畫很醜。』那時我就決定改變畫風，把眼睛稍微加大，將講故事的手法再化約得更簡單一點。」她笑說：「就是要慢慢地把讀者騙進我的故事裡，感動他們。」

柯宥希對於作品的理念，也有自己的堅持：「我覺得，漫畫家要對自己的作品負責任，曾看過一些少女漫畫，將男主角設定成很帥又很壞、會欺負女主角，小女生喜歡看這樣的故事，會讓她們覺得壞壞的男生很好，但我認為這是教壞囝仔大小……」她表示：「我想創造一個有點壞，但實際上不壞的角色，讓小女生用不同的角度去欣賞一個男生；而不是從一開始就覺得，他很帥、欺負妳就是喜歡妳。」

而柯宥希塑造的角色，總能讓讀者從中看到自己的影子，她表示：「不想把角色設定得太夢幻，希望大家看了我的漫畫會感到：她／他就是我身邊的某個誰……似乎真有其人，可能跟你一樣過得不是很好，但這人很實在、努力地在過自己的生活。」同時，也希望能讓這些角色陪伴讀者，給予讀者正能量。

現正在《夢夢》雜誌連載的《有何不可》，則是從BL短篇發展而來。她誠實表示沒有辦法畫夢幻的BL漫畫，因為很清楚身邊的同志朋友們實際上生活如何：「如果畫出很歡樂的BL漫畫，會對他們太失禮。所以我希望同志看到我的作品時，會感到有人了解自己；也希望原本沒什麼想法的人看到後，會比較善待這些族群的人。」

同行的責編咪牙打趣地說：「她就是包裹著少女漫畫糖衣的青年漫畫家。」傳神地道破柯宥希成熟與爛漫兼具的創作姿態。

Photo Credit: 《有何不可》©柯宥希／尖端出版社 《有何不可》一開始是收錄在《青春取向》中的BL短篇，圖為小六時的硯誠與正馨。

未來的漫畫

談到近年來紙本雜誌逐一收攤，僅剩《夢夢》雜誌還在架上販售的現狀，她也難得顯現出惆悵神情，柯宥希認為，網路發達對漫畫產業有好也有壞：好處是可以投稿的平台非常多，能畫的內容也十分多元；壞處就是紙本出版已不是唯一能養活自己的管道，而漫畫這種創作形式本身就比較吃虧，一本漫畫的內容可能只相當小說的五分之一，快速翻完就沒了，在數位漫畫當道的年代，人們似乎變得不大懂得珍惜漫畫。

對於未來希望進入漫畫界的人們，她也打趣地說：「要有一顆非常堅強的心哦。」她認為，要想靠創作賺錢，現在管道很多，但得想清楚：是想全職做這件事情還是兼職？只是有興趣或喜歡二創？如果有想畫的東西，那就需要經營自己的讀者，慢慢累積。

因漫畫而啟蒙，進而走上漫畫家之路，我們問柯宥希：是什麼支持笑著說：「講簡單一點，就是除了畫漫畫之外，不知道自己能做什麼了吧！」對漫畫謙虛又義無反顧的愛，讓她的作品持續散發溫暖與真摯，吸引並感動更多翻開書頁的人，牽動每名讀者心中純淨柔軟的地帶。

少女心快問快答

Q：受哪些漫畫影響很深呢？

柯宥希：最開始當然還是《幽遊白書》，除此之外，還有矢澤愛的作品，她會用配角去講故事，也影響我開始用很多角度切入；還有羽海野千花的《蜂蜜幸運草》、《三月的獅子》，我覺得她用本能在畫漫畫，好像把自己逼到極限才能夠畫出那樣深刻的劇情。這些漫畫家都用很多的視點講故事，讓我非常欣賞。

柯宥希（顆粒）漫畫代表作品

Photo Credit: 《Lovely 無所不在》，2009-2010，全3冊 看似花花公子的連響，似乎有著不為人知的過去，蘿莉高中生童丹薇，是否能順利用愛融化他孤單的心呢？

Photo Credit: 《許個願吧！大喜》，2011-2014，全5冊 學校裡的不良少年高大喜，因緣際會下與患有心臟病的導師女兒戴天樂相遇，開始有了跌破眼鏡的改變－請準備好衛生紙觀看。

Photo Credit: 《有何不可》，2015- 連載中，已出版3冊 硯妮上大學後，成為哥哥硯誠高中好友正馨的鄰居，卻在無意間發現他埋藏多年的祕密，硯妮要如何守護正馨呢？

受訪者介紹

柯宥希（顆粒），2009年以《Lovely 無所不在》出道，《許個願吧！大喜》、《有何不可》皆陸續獲金漫獎少女漫畫類獎肯定，其清澈透明的畫風與流暢優異的說故事能力，叫好又叫座。臉書請點此。

原文標題為〈超越框架，描繪感動時刻！訴說溫暖．柯宥希（顆粒）〉

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航