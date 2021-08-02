為何流浪教師滿街跑，偏鄉離島卻連代理教師都招不到？

六月中《親子天下》報導，台灣面臨嚴峻的少子化，有過半的縣市不開正式教師缺，偏鄉地區包括南投、彰化、雲林、屏東、甚至是離島都不開正式缺，屏東甚至近五年都不開國中教師缺。

據教育部統計，目前領有教師證但未能考上正式老師的有9萬1280人，其中有24%（2萬2331人）擔任代理教師，22%（2萬0251人）在家拚正式教師缺，台灣國小及國高中的代理教師比例已經到了14.5％，甚至有獲得Super教師獎的代理老師，也一樣無法考上正式教師的荒誕現象。

滿坑滿谷的老師，偏鄉卻徵不到代理教師

流浪教師滿街跑，然而卻看到很多偏鄉離島，每年代理老師都四招以上，卻沒有老師願意來，連江縣更有14招，依舊招不到老師。

偏鄉招不到老師的問題是開出的都是代理老師缺，而正式缺開不出來的原因是超額教師過多，意思是說學校因為少子化，可能面臨關閉，老師必須調到其他學校。

一直以來我在想一個問題，為何台灣這麼多流浪教師，但偏鄉卻一直在喊缺老師？後來我才了解，原來偏鄉的編制是比照都市。與都市學校比，偏鄉教師的授課時數更高，還要輪流兼任多個行政職，且偏鄉孩童的家庭有更多隔代教養和經濟弱勢的問題，還缺少安親班或非營利組織的資源，導致偏鄉教師要花費很多心力輔導孩子，連家中教養的問題、或是因家庭不健全導致的問題都要處理，在偏鄉當老師這麼累，又難有正式缺，當然老師會待不下去。

既然偏鄉缺老師是因為沒有正式缺，正式教師缺開不出來是因為過多超額教師，為何不直接降低偏鄉的師生比，來提升偏鄉正式教師缺呢？我又找到教育部統計處：「以生師比而言，國小偏鄉學校為5.2人，明顯低於全國國小之 12.1 人，國、高中偏鄉學校生師比亦是低於全國。」這個數字是真的嗎？

為了解答這個疑問，我訪談一位來自我的故鄉，屏東縣萬丹鄉某國中的老師。

都市的教師員額配置竟比鄉下高

為因應108課綱，教育部在107年時公佈國中每班教師員額從原本的2人，增加到2.2人，這是30年來首次調高，然而卻是全國一體適用。

當我訪談屏東教師，他根據偏鄉真實的現況，認為上述教育部統計處的數字，應該是將偏鄉所有學校編制員額全灌進來而得到的數字，因為不論學生多寡，即使超級偏鄉學校只有六個學生，全校的基本員額需包括校長、主任、組長、導師還有代理教師等，而這些員額灌進來後，平均得到的偏鄉學校5.2人的數字。事實上，負責學生學習和輔導的還是只有導師。

教育部在制定任何法規和編制都採一體適用，其他面不說，光是教師編制就造成城鄉差距急速擴大。王政忠的書《我有一個夢：一場溫柔而堅定的體制內革命》舉的例子，國中小一個班級可聘用1.5位教師提升到可聘用1.65位教師，看似聘用人數增加，然而只是在加大城鄉差距。在都市一個60班的學校可增加9位教師（0.15 × 60 = 9），但在偏鄉6個班級的學校只能增加0.9位教師（0.15 × 6 = 0.9），意思就是一個教師都聘不到。王政忠老師看到南投偏鄉的情況，一樣極端艱困。

教師員額與中央給予地方預算有極大的關係，因為預算是以學生單位計算，而六都的學生人數是偏鄉的好幾倍，核發的經費就相對比較多，加上教育部教師員額規定：「每班置教師2.2人，每九班得增置教師一人。」偏鄉沒有增班的問題，只有減班的問題。也因此六都的教師員額竟然可以到達一班配置2.5位教師，這等於是都市的教師員額比偏鄉還要高。

這位來自萬丹鄉的老師提到，他所在的學校並非偏鄉學校，但也面臨偏鄉的問題，例如班級數逐年減少、50%的學生是隔代教養或新住民家庭、30%學生家庭申請低收入戶，他提到之前他待的車城國中，這些狀況更嚴重，約有80%都是隔代教養或低收入戶。偏鄉教師要面對這麼多問題，卻只能縮編和擔心超額，偏鄉教育不但沒有受到重視，反而是最被邊緣化的弱勢。

蚊子館花費就能救台灣的偏鄉教育了

嚴長壽在《教育應該不一樣》書中提到政府補助大筆資金在地方 ，但是卻花費大筆經費在建設上，這些硬體建設看起來美輪美奐，卻因為沒有管理和維護的經費，只能漸漸地變為蚊子館 ，而偏鄉的年輕人為了高薪的工作，還是外流到都會區，嚴長壽強調應該多補助青年返鄉和加薪補助在偏鄉的公務員。這已是十年前的書了，今日閱讀起來更顯其批判性，且問題更嚴重，可惜依然喚不動改革風潮。

根據《今周刊》於2017年的調查行政院公共工程的資料，發現當時全國有108間蚊子館，平均造價是2.3億，若加入實地踏查的隱藏數目，約有500間以上的蚊子館（依據《CTWANT》報導，這個數字到2021年已達到800間以上），總花費為2610億元，可讓全國中小學生吃17年的營養午餐，可以聘用38萬個代理教師。

在少子化的趨勢，強調小班制的需求，才能真正落實適性教育。偏鄉甚至比都市需要有熱情和有專業的年輕教師，然而教育部常歸咎於教師需要總量管制，因為教師是長期的聘僱關係。

假設一位國小教師的月薪是5萬元台幣，年收入為67萬5000元新台幣，教師的工作時間為40年，以此來計算的話，光是2017年調查的蚊子館經費，可以聘用9600位專任教師工作40年。若加入保險和退休金計算的話，至少也能聘到6000位專任教師，絕對能補足教師人力不足的問題，提升台灣教育的軟實力，這樣的計算就顯得教育部的「總量管制」說法是有矛盾的。

投資教育軟實力，搶救國安危機

台灣的教育常被擺在諸多議題後面的，兩岸議題、經濟政策、能源問題等都擺在前面，就連立委和議員在選舉時，都少見教育政策上的承諾和討論。

台灣人口快速老化，目前已是高齡社會（65歲以上人口佔14%），估計2025年會成為超高齡社會（65歲以上人口佔20%）。而少子化問題卻越來越嚴重，目前16到64歲的青壯年人口佔66.7%，國發會預估2027年會下降到56.7%，死亡率已超過出生率。

人口進入死亡交叉、少子化、人口外移、超高齡社會等都是偏鄉正面臨的嚴峻問題，而這些問題也是造就人口結構危機的原因之一，人口結構問題已經是國安危機，每個孩子都是國家未來的重要人才，唯有教育才能翻轉這逆勢。希望政府可以正視這個問題，不要再花錢蓋硬體或發補貼金來賺選票，減少政治口水、提升軟實力、培養未來人才，才能搶救國安危機。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航