疫情催生數位轉型：文化部推線上售票演出，《藝Fun線上舞臺計畫》獲選者最高獎助150萬

台灣5月中旬出現不明COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）感染源，而後進入三級警戒，全面關閉室內與戶外的相關場所，需要凝聚大量「人氣」的藝文產業自然首當其衝，受到嚴重波及。文化部長李永得初估這段期間影響藝文產業至少新台幣80億到100億，文化部也旋即開啟一系列的紓困方案，包含「補助專案」、「藝文紓困4.0」、「紓困貸款專案」等等，希冀藝文圈的各界人士挺過風暴，整備能量在疫情之後恢復生機。

而文化部於今（29）日便攜手國家表演藝術中心與國家兩廳院召開《藝Fun線上舞臺計畫》線上記者會，說明藝文團隊如何以「示範場次」進行線上售票演出，以及未來後續的公開徵件。

《藝Fun線上舞臺計畫》與會人員包含文化部長李永得、國家表演藝術中心董事長朱宗慶、國家兩廳院藝術總監劉怡汝；而表演團隊與會者則有果陀劇場、故事工廠、龍潭愛樂管弦樂團、對位室內樂團、尚和歌仔戲劇團、台灣絃樂團、春河劇團、拉縴人文化藝術基金會、滯留島舞蹈劇場等作為代表。

Photo Credit: 文化部提供

《藝Fun線上舞臺計畫》的初衷核心是協助藝文團隊進行線上售票演出，以累積拓展不同的展演方式，讓未來及疫情變化有更多的因應方式。其實，此前除了紓困與貸款，文化部日前就透露正在研擬相關振興計畫，包括購買版權協助線上播出等，至於文策院也陸續啟動動畫、劇場、演唱會商演等開發方案。

文策院董事長丁曉菁就曾在6月30日的記者會中提及：「這次是數位轉型很好的機會，目前正鼓勵大家多元變現，在開發初期除了實體外，也能考量線上發展，也在規劃中。」

於是來到今日，文化部帶頭開啟的《藝Fun線上舞臺計畫》正式公佈，整體計畫包括「試辦場次」及「公開徵件」兩階段。文化部長李永得率先表示：「這是一個里程碑，直播在這幾年相當盛行，技術也非常成熟，但真正在線上售票演出，在台灣算是第一次。感謝果陀劇場跟故事工廠等團隊打頭陣響應，是歷史上非常重要的事。而從國外的經驗來看，防疫降至二級，不必然會降到一級，因此表演藝術結合『線上』、『線下』，走向『虛實整合』是全球的趨勢，若這次的經驗成功，這會是未來文化部重要的政策走向，在此向大家宣示。」

至於「虛實整合」所產生出的相關成本，包含錄影拍攝、線上作業等等，政府如何解決？李永得說：「錄製節目等專業團隊的相關成本，對於表演團體和場館來說是一大負擔，這樣的成本由政府全額吸收，其正當性是基於『線上化是未來的趨勢』，政府有責任和義務去鼓勵此發展。至於轉播的平台，優先鼓勵、支持國內的串流業者。」

Photo Credit: 文化部提供

國家表演藝術中心董事長朱宗慶則說：「自5月疫情警戒升級至今，『OPENTIX兩廳院文化生活』售票系統總計有超過1089場演出取消，約300個團隊受到影響，讓表藝界面臨非常大的困境。表藝界竭力保持創作與演出的動能，線上售票演出將是因應大環境發展趨勢可運用的形式。對於文化部大力推動各項補助展演計畫，國表藝各場館將全力配合，也樂見表藝界發展出更不同的展演模式，創造更多元的未來。也感謝兩廳院、台中歌劇院、高雄衛武營三館同仁的努力。」

國家兩廳院藝術總監劉怡汝出面說明何謂「示範場次」及「公開徵件」，並強調節目是錄製或直播都可以，但必須是「線上售票」的形式。針對「示範場次」，劉怡汝解釋：「示範場次將提供場地、演出製作轉為線上演出因應調整費、直／錄播攝影等相關經費，8月7日就由果陀劇場《生命中最美好的5分鐘》打頭陣，8月15日故事工廠《莊子兵法》接棒登場，預計10月底前，陸續於OPENTIX、KKTIX或其他線上串流平台售票播出。」

至於公開徵件的部分，劉怡汝表示，自即日起至8月22日受理線上申請，創新製作或經典之作的節目皆可，獲選者每案獎助40至150萬元，包含場地租借、演出製作轉為線上演出因應調整費、演出現場設備租借、直／錄播攝影、行銷宣傳、售票與串流平台等，以及配合演出場館的檢疫等相關費用。獲選作品需於9至11月底前於串流平台售票播出，票房歸團隊所有。

Photo Credit: 文化部提供

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詳細徵選辦法請見國家兩廳院官網，或洽詢專線02-3393-9701。

果陀劇場做為打頭陣的團隊，《生命中最美好的5分鐘》更是果陀劇場創團33年來首次以現場直播形式演出，面對這次的演出，果陀劇場於27日啟動排練，並安排全體演工作人員進行核酸檢測。

創團導演暨藝術總監梁志民說：「這次演出最大挑戰是『鏡位的呈現』，與以往現場演出不同，直播是透過螢幕將演出呈現在觀眾眼前，所有鏡位設計極為重要。導播在排練時就會參與，我們也會每個鏡位仔細討論，為的就是讓螢幕前的觀眾可以看到最美好的戲劇演出。」

梁志民進一步表示：「這次直播演出跟以往很不相同，希望能讓觀眾在居家防疫期間，用比起錄播更親近的方式，與我們一起欣賞音樂劇的美好，也希望能開啟劇場演出的另一種可能。」

《生命中最美好的5分鐘》的票價為新臺幣250元，果陀劇場VIP會員價則是新臺幣200元。然而，雖然是線上演出計畫，但現場仍會在防疫的限制之下，讓觀眾買票進場，至於如何算出線上250元的票價，梁志民說：「票價討論滿久的，最後討論的是『觀眾願意在線上花多少錢看一部電影』去思考，從此標準去抓出250元的票價。」

Photo Credit: 果陀劇場提供 《生命中最美好的5分鐘》

其實，疫情頓時「被失業」的藝文工作者，除了申請紓困求援外，也試圖積極展開自救，緩緩轉型從「實體」步入「線上」。演員們開始視訊讀書會、劇團們將節目擺上YouTube帶動氣氛、美術館透過線上導覽活絡民眾眼球。這樣的轉型契機帶來了不一樣的可能性，「實體」與「線上」的共存，將是後疫情時代的必修課題。

《藝FUN線上舞臺計畫》示範場，8月份確定場次：

果陀劇場《生命中最美好的5分鐘》

演出時間：8月7日（六）19:30

播映平台：KKTIX虛擬場館

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故事工廠《莊子兵法》

演出時間：8月15日（日）14:30

播映平台：KKTIX虛擬場館

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核稿編輯：翁世航