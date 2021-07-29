台塑生醫私募入股和康生技，攜手大江生醫共組「台灣生技大聯盟」進軍國際

為了搶攻全球上千億美元的健康產業市場，大江生醫繼進軍美國與美國生技大廠NewAge Inc.簽署意向書後，7月27日又再度宣布與台塑生醫合作。屆時台塑生醫將以私募方式入股醫材廠和康生技，並與和康生大股東大江生醫強強聯手，陸續進駐資源並且廣發英雄帖邀請更多夥伴，進軍國際市場共組台灣生技大聯盟。

台塑與大江強強聯手共組台灣生技大聯盟

繼大江生醫進軍美國與納斯達克上市公司NewAge Inc.簽署意向書後。7月27日大江生醫與台塑生醫聯手宣布，共組台灣生技大聯盟平台。本次合作將橫跨保健、美膚、醫材領域，同步放入資本與技術，將台灣生技產業推向全球戰場。

屆時台塑將以私募方式與大江合作，逐步挹注資源至未來合意公司，預計在八月中投入約新台幣2.5億元入股和康生技，替台灣生技大聯盟打穩地基，攜手承擔起生技業界邁向全球之重責。

《關鍵評論網》訪談大江生醫發言人陳彥任表示，除了和康生技以外，目前也已鎖定相關其他合作對象，待未來將陸續對外公布。他也強調，歡迎有志挑戰全球市場的優質企業加入聯盟，會同步共享資金與技術，與夥伴一同打世界盃。

經濟部《生技產業白皮書》顯示，生技產業屬知識與技術密的產業，亟欲跨領域與縱橫向整合，產業結構複雜且價值鏈長，專業分工精細，產品發展以全球市場為導向。而本次大江生醫與台塑生醫結盟，將成為台灣生技產業指標性的一步。

過去台灣生技產業十多年來一直是台灣政府重點培植發展的產業，但台灣的生技產業因為內需市場小、資源不如國際大廠豐沛、稅務與衛生醫療法規限制等種種因素，讓產業發展面臨了發展困境。

智合生醫科學公司總經理汪嘉林曾說明，台灣的生技廠商在研發創新以後，國際專利策略佈局普遍不足，對日後的國際競爭有很大的衝擊；種種原因導致台灣生技產業遲遲無法立足國際。

而近年來全球生技產業市場中，無論是醫材、美膚以及保健食品，都以驚人的速度成長，顯示全球需求旺盛。

綜合BMI Research、Euromonitor兩家公司調查指出，同年全球醫療器材市場規模達4036億美元，預估2022年可成長至4753億美元，複合年成長率約5.6%；2021年全球面膜市場規模，已經超過88億美元，年複合成長率9.1%。

Euromonitor也預測，光是2021年亞洲區域的保健食品市場估值將達到896.3億美元（約為2兆6499億新台幣），也代表光亞洲一年市場，就遠遠凌駕台灣政府一年的歲出總預算。各國生技公司皆虎視眈眈瞄準這一大商機。

台灣生技大聯盟，廣發英雄帖上戰場打國際盃

目前大江已經在國際市場站穩腳步，具備全球56國客戶與業界領先的科研製造，每年生產數千萬瓶的機能性飲品及數百萬片的面膜及精華液等產品，銷售全球數十個國家；台塑則擁有集團內的長庚醫療與台塑生醫保健保養資源。

兩間公司將結合雙方所長：台塑集團資本與大江國際經驗，組建生技台灣隊邁向全球。大江生醫表示，向具有潛力壯志的生技公司招手，以各方共榮的合作模式，打造最強戰隊，預計將在全球生技領域掀起台灣熱潮。

「這是玩真的！」陳彥任強調。他說，此次結盟在生技領域具高度指標，由最國際化的大江與台灣經營之神所創的台塑集團結盟，資金、技術、國際經驗兼備，與以往純粹資金投入完全不同。

陳彥任指出，本次合作案其中一個亮點是，和康擅長的醫材領域；以及大江在保健領域的強項，兩者技術交集在膠原蛋白與玻尿酸，具體來說等於大江的膠原蛋白能力，能夠奧援和康進軍不同的醫材領域。

他也強調本次三方（台塑、大江及和康）合作，和康可以藉由大江的國際化打進全球市場，而台塑可以藉由大江、和康的合作投入正確方向的資金，並且展開此領域的國際擴張經驗，是一個三方共榮的局面。

大江生醫表示，目前將逐步發展生物整合設計商社，加上豐沛資源的台塑集團內長庚醫療、台塑生醫以及雄厚資本，對於拓展全球據點有相當大的幫助。

台塑生醫王瑞瑜董事長亦肯定表示，和康生技是台灣最具國際競爭力的醫材廠商之一，多達50張的各國上市許可證，搭配大江生醫全球化的發展能力，將可產生巨大的綜和效益。

兩家生技大廠期許結盟將不只是打群架，更開創雙強聯手的雄心格局，為台灣拿下國際生技領先地位。陳彥任說，未來的合作案，藉由技術加值與國際通路，將台灣科研製造生技產品推向全球領先地位。

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核稿編輯：翁世航